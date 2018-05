Kakav preokret: Luka Rok kuhao Anezi i Bogi

Druženje s @luka_rok , @bogo_ttm i @0410971dux . 💛 #zivjetiljubavjedinijepraviput #bezhumoranemazivota #budiludalnormalan #tkonijeshvationijenitrebaoshvatiti #bb2018 #bigbrother #anezi #bogo #duda #lukarok

A post shared by 🎵ANEZI🎵 (@anezi_official) on May 23, 2018 at 12:26pm PDT