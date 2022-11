Ana Rucner vratila se s godišnjeg odmora pa pokazala da za nju nema zime fotkom u topiću

Naša violončelistica Ana Rucner (39) uživala je u ljepotama Jamajke sa svojim dečkom bubnjarom Markom Duvnjakom, a nakon godišnjeg odmora iz snova javila se iz Beograda.

Ana je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj je pozirala s golim trbuhom u minijaturnom čipkastom topiću preko kojeg je nabacila kaput.

-Zima je, kažu?!- kratko je napisala uz fotografiju pa zaradila komplimente pratitelja koji su joj poručili da je ''prava ljepotica''.

Podsjetimo, Ana se prije odlaska s Jamajke pohvalila fotografijom s posebnom osobom. Naime, Rucner se fotografirala s legendarnim glazbenim producentom Richardom Sinclaireom.

- Za kraj putovanja imala sam posebnu privilegiju biti u društvu super umjetnika i glazbenog producenta Richarda Sinclairea, današnjeg vlasnika kuće i glazbenog studija kojeg su za života izgradili Rita i Bob Marley, a ova oaza ima i jedan od najinspirirajućih pogleda na otoku. Danas se, na ovom čudesnom mjestu sasvim spontano okupio jedan zanimljiv 'mini orkestar' glazbenika iz raznih dijelova svijeta te otvorio jednu sasvim novu glazbenu stranicu u našim životima - napisala je pored fotografija.

Inače, Rucner je nedavno pokazala da je sa sobom ponijela i violončelo te da je zasvirala nasred ulice. Na bubnjevima ju je pratio njezin dečko Marko Duvnjak koji s njom provodi vrijeme na ovoj lokaciji.

- Oops... we did it again - napisala je u opisu fotografija i snimki s nastupa tijekom kojeg se oko njih okupilo mnoštvo ljudi koji su uživali u glazbi i snimali ih mobitelima. U komentarima su joj i pratitelji uputili podršku. "Kakva energija", "Ana je fenomenalna, bravo!", "Volio bih da sam bio tamo", pisali su.

Dodajmo da se za Aninu vezu s Markom doznalo se 2020. godine kada su snimljeni tijekom šetnje Zagrebom. Rucner je prije bila u braku s glazbenikom Vladom Kalemberom s kojim ima i sina Darijana, a bivši supružnici nakon razvoda su ostali u sjajnim odnosima.

