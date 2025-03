FOTO Nećete ga prepoznati: Rene Bitorajac objavio fotku iz 1989. kada je još imao kosu

Poznati hrvatski glumac Rene Bitorajac iznenadio je svoje pratitelje na Instagramu objavom fotografije iz davne 1989. godine. Fotografija, kako sam kaže, "stara ko i pjesma", izazvala je lavinu reakcija i komentara. Na fotografiji vidimo mladog Bitorajca s bujnom kosom, što je danas rijedak prizor. Uz objavu, glumac je napisao: "Baš si nekaj mislim… I to 89.g. Fotka stara ko i pjesma. #pakajsitilud". Ova nostalgična objava podsjetila je mnoge na njegove glumačke početke, još iz vremena 80-ih godina, kada još nije ni započeo svoju karijeru.

Fanovi su odmah reagirali, a komentari su se samo nizali. Neki su ga uspoređivali s likom Zeda iz "Policijske akademije", dok su drugi duhovito primijetili: "We got Rene Bitorajac s kosom prije GTA 6". Bilo je i onih koji su se složili da je "bolji bez kose", no svi su se divili fotografiji. Očito, Rene i dalje zna kako privući pažnju, čak i fotografijama iz prošlosti. Ova objava dolazi u vrijeme kada je Bitorajac izuzetno aktivan. Trenutno ga gledamo u drugoj sezoni serije "Metropolitanci", a aktivan je i u svom kazalištu "Luda kuća". Nedavno je Rene dao intervju za Večernji list u kojem je ispričao kako su roditelji gledala na njegovu odluku da upiše Akademiju dramskih umjetnosti.

- To je '91. godina, ništa nije izgledalo bajno, a roditelji su bili sretni kad sam bio i ja. To u Hrvatskoj definitivno ni danas nije siguran kruh u rukama, ali da može biti, može. Treba se puno toga poklopiti, treba biti uporan i ono što, bojim se, mnogi ne razumiju, raditi na sebi. Ne samo na ADU, nego uvijek i stalno. Puno je glumaca koji godišnje odlaze s akademija, velik broj ih samo nestane, a većina teži sigurnosti i ulasku u kazališne angažmane, ali tamo se mjesto otvori kad netko umre ili ode u mirovinu. S druge strane, osobno, kao netko tko je šest godina bio u angažmanu, bez obzira na sigurnu plaću i posao, ne bih to uvijek preporučio u razvoju glumca. Igraš što ti daju da igraš, stalno si u istom okruženju i hoćeš nećeš, dio si kolektiva koji te određuje. Mnogi uživaju u angažmanu možda i svjesni da se izvan njega nažalost ne bi osjećali sigurno i dobivali prilike, ponekad tamo dolaze sjajni redatelji, ali mene je osobno angažman gušio i osjećao sam se da stagniram i da mogu puno više. Glumački sindikat ne funkcionira na pravi način, cjenicima nisu određeni. Nećeš ti, netko će drugi, način je na koji producenti vrlo često nastupaju pa samim time honorari su izrazito šareni, a kreću od mizernih. Borba je od početka. - ispričao nam je Rene nedavno.