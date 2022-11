Ana iz 'Života na vagi' opisala kako ju je Dominik zaprosio: Bilo je malo i smiješno

Show "Život na vagi" osim što je kandidatima pomogao da skinu višak kilograma i promijene svoje životne navike, nekima je donio i ljubavnu sreću. Jedan od tih parova su i Ana Žderić (24) kandidatkinja četvrte sezone "Život na vagi" i Dominik Kračun Dodo (24), finalist pete sezone RTL-ovog showa koji su se upoznali putem društvenih mreža a zajednička poveznica im je bio show koji im je promijenio život. Ovaj par jučer je slavio drugu godišnjicu veze, a Dominik je iznenadio Anu i kleknuo pred nju, što nije očekivala i za RTL je ispričala kako se odvila prosidba.

- Bilo je malo i smiješno. Klečao je i pričao sa mnom, zezao me kako mu nisam za godišnjicu ništa kupila. 'Ma, što pričaš ti, napravila sam ti tortu', rekla sam mu i kroz šalu rekla da ga može biti sram. On mi je potom rekao kako mi je kupio kartu, a ja sam se ponovno našalila i pitala ga: 'Kartu za propast?'. Tu smo se počeli smijati, a on je izvadio prsten. Gledala sam u prsten dvije minute i zbog sreće sam dobila napadaje smijeha. Bilo je spontano, smiješno i rekla sam 'da" - ispričala je Ana za RTL.

Vjenčanje planiraju za 2024. godinu u Slavoniji i otprilike imaju neki plan i jedno je sigurno - svirat će im tamburaši. Zaruke će proslaviti uskoro kod Ane u Slavoniji, a ona kaže kako njezin tata zeza Dominika kako ovo nisu službene zaruke jer nije prethodno zatražio njegovo dopuštenje.

