Zvijezda 'Baywatcha' (54) objavljuje izazovne fotke, a ovo misli o ljubavi: Muškarci me žele, ali me nitko ne voli

Glumica Donna D' Errico (54) proslavila se ulogom u kultnoj seriji "Spasilačka služba", a iako je tijekom emitiranja serije bila u sjeni Pamele Anderson, proteklih godina itekako je prisutna u medijima, a sve prvenstveno zbog svoje atraktivne figure koja ju ne napušta ni u šestom desetljeću života.

Sada je podijelila još jednu fotografiju na kojoj je u crnom donjem rublju, te pozira u vlastitoj spavaćoj sobi. Donna je inače, ovog vikenda objavila fotografiju iz mladosti i otkrila kakva joj je ljubavna situacija .

- Nisam anđeo. Napravila sam neke upitne stvari. Neke potpuno svjesna o tome što radim i kojih se sjećam. Neke kad nisam bila pri sebi i kojih se ne želim sjećati - napisala je i dodala da želi voljeti i biti voljena.

- Živim u izobilju kada su muškarci u pitanju, tako da nikad nisam bez muškarca ako to ne želim, ali uglavnom više volim biti sama - naglasila je i objasnila kako misli da je je zatupljujuće "kad te toliko muškaraca želi, ali te nitko ne voli".

Donna ne krije kako su tajna njezinog izgleda estetske korekcije kojima se podvrgnula kako bi uklonila tragove godina. No, nisu estetske operacije jedine koje ju drže zdravom i lijepom, a zvijezda popularne serije otkrila je neke druge tajne vječne mladosti, poput biljne prehrane. D’Errico je rekla da se odlučila za vegansku prehranu jer je otkrila mračnu stvarnost tvorničkog uzgoja, a upravo je takva vrsta prehrane najviše zaslužna za njezinu liniju. - Doživjela sam brojne benefite, poput čišće kože, bolje probave, boljeg sna, ali to nije razlog zašto to radim. Činim to zbog životinja - rekla je i dodala da je sad lakše postati vegan jer postoje razne alternative za meso i sireve na tržištu. A najviše jede voće i povrće.

- Volim imati zalihe povrća, voća, orašastih plodova i avokada - objasnila je i navela da redovito tijekom dana jede, umjesto da pojede samo tri velika obroka. A što se tiče kože, kaže da se najviše drži podalje od sunca.

- Prije sam koristila dječje ulje i pržila se na suncu kako bih potamnila. Prestala sam s tim. Cijelo vrijeme imam kremu za sunčanje, bez obzira na godišnje doba. Ako želim malo boje, upotrijebit ću sredstvo za samotamnjenje ili hidratantnu kremu u boji. Želim se brinuti za svoju kožu najbolje što mogu i prva stvar koju mogu učiniti je da kloniti se sunca - otkrila je za strane medije.

Inače, glumica je nekoliko puta pozirala za Playboy, a prošle godine skinula se zbog humanitarne akcije. Naime prikupljala je novac za spašavanje žrtva trgovine ljudima, školovanje ranjivih i pomaganje preživjelima, a njezina fotografija na kojoj je samo prekrivena crvenom bojom oduševila je njezine pratitelje. Iza sebe ima propali brak s glazbenikom Nikkijem Sixxom iz benda Mötley Crüe, a s njim je dobila kći Frankie- Jean Sixx. Turbulentan brak okončali su 2007. godine zbog njegove ovisnosti, a iz prijašnje veze ima sina Rhyana D' Errica. Donna se i dalje bavi glumom, a posljednji filmovi koje je snimila su "116 MacDougal" i "Escape from Area 51".

