Američki TikToker oduševio u Supertalentu pa napisao pjesmu na hrvatskom: 'Dolazi mi stotine poruka lijepih žena'

Justus Reid, mlada zvijezda TikToka, dolazi iz Amerike i radi u Nacionalnoj gardi, ali njegova glavna publika dolazi s Balkana. Hrvati ga znaju već par godina, no šira javnost i starija publika bolje ga je upoznala u showu "Supertalent" u kojemu je zadivio žiri i dobio četiri "DA" za prolazak dalje. Međutim, nažalost nije pozvan natrag u polufinale, no to ga nije pokolebalo pa je nastavio svirati i pjevati na hrvatskom, a nedavno je izašla i prva takva njegova pjesma. "Djevojku" je napisao i skladao uz pomoć balkanskom producenta Ralea kojeg je upoznao preko Instagrama, a njome je oduševio pratitelje. Samouk je u pjevanju kao i njegova cijela obitelj, a uz malu pomoć prijatelja Hrvata i Google prevoditelja, "Djevojka" je uspjela vidjeti svjetlo dana.

Balkanske pjesme počeo je pjevati tako što je jednom slučajno ostavio negativan komentar za poznati automobil Yugo, nakon čega su ga u komentarima zasuli lavinom uvreda. Kao ispriku, počeo je svirati i pjevati naše pjesme, a osim hrvatskih, pjeva i srpske, makedonske, slovenske...

S Justusom smo porazgovarali nakon fantastičnog uspjeha na Supertalentu kada nam je rekao da se veseli finalu, no sada smo ga ponovno kontaktirali kako bi vidjeli je li razočaran što ga više ne gledamo u tom showu, ali i da provjerimo pjeva li on to o nekoj posebnoj djevojci.

Finale Supertalenta sprema se u nedjelju. Jeste li bili razočarani što se niste uspjeli vratiti za polufinale?

U početku sam bio malo razočaran, ali prihvatio sam da to jednostavno nije bilo suđeno. Volim se fokusirati na pozitivne stvari u životu.

Jeste li očekivali da ćete biti pozvani natrag u polufinale?

Očekivao sam da ću se vratiti zbog pozitivnih povratnih informacija koje sam dobio na audiciji.

Da ste kojim slučajem bili u polufinalu, mislite li da bi ljudi glasali za vas, mislite li da bi ušli u finale?

Sigurno znam da bi ljudi glasali za mene. Imam jako velik doseg na društvenim mrežama i imam puno obožavatelja. Nisam siguran bih li stigao do finala, ali znam da bih dao sve od sebe.

A sad o vašoj pjesmi na hrvatskom. Kako je nastala 'Djevojka'? Kako ste pisali riječi, s obzirom da ne znate hrvatski?

Pjesmu sam napisao i snimio u svojoj spavaćoj sobi s opremom svog kućnog studija. Iskreno, nije bilo teško napisati pjesmu jer sam imao puno starog, neobjavljenog materijala na kojem sam mogao raditi. Vjerojatno mi je trebala samo jedna večer da napišem cijelu pjesmu. Za hrvatski dio, upotrijebio sam Google prevoditelj, a zatim sam kontaktirao neke svoje prijatelje Hrvate koji su to "popravili" kako bi zvučalo prirodnije.

Govori li pjesma o nekoj pravoj djevojki?

Moja inspiracija za pjesmu nije došla samo od jedne djevojke. Na Instagramu dobivam stotine poruka od lijepih žena. Sve što pomislim kada dobijem ove poruke je: "da barem živim bliže, onda bih ih mogao i upoznati". Ova pjesma govori o snu da preletite 5000 milja kako biste upoznali potpunog stranca zbog ljubavi. Nisam to još učinio, ali možda, vidjeti ću što nosi budućnost.

Na njoj ste surađivali s balkanskim producentom Raleom. Kako je to prošlo? Kakva je bila njegova reakcija?

Rale je super dečko i vrlo talentiran producent. Upoznao sam ga preko našeg zajedničkog prijatelja. Kad sam mu poslao demo koji sam napravio nije znao što očekivati, ali mi je rekao da je vrlo ugodno iznenađen. Pjesma definitivno ne bi bila ni blizu tako dobra kao što je na kraju bila bez njegove pomoći.

Hoće li vas Hrvatska ikada više vidjeti?

Nadam se. Tražim svaku priliku da se vratim. Pazite se na mene!

Mislite li da bi mogli živjeti ovdje, je li toliko drugačije od SAD-a?

Htio bih jednog dana živjeti u Hrvatskoj. Ne zato što je slična Sjedinjenim Američkim Državama, već zato što je drugačija. Tražim pravu avanturu i mislim da bi život u stranoj zemlji bio avantura.

Razmišljate li o tome da se glazbom bavite profesionalnije? Snimate li još pjesama?

U budućnosti ćete čuti još mojih pjesama. Nisam siguran kada ili kako, ali odlučan sam nastaviti stvarati dobru glazbu koju će ljudi slušati.

