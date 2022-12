Pljušte šale na račun fotografija Ivane Knoll: S Messijem odigrala partiju šaha, a snimili su i selfie

Naša najvatrenija navijačica Ivana Knoll (30) ovih je dana u centru pozornosti zbog svojih izazovnih modnih kombinacija koje nosi na utakmica Svjetskog prvenstva u Kataru. Njezine fotografije šire se društvenim mrežama, a neki su se i našalili na njezin račun. Knoll je sada i sama podijelila nekoliko takvih humorističnih fotografija koje su i nju nasmijale.

Jedna od njih je šala na popularnu fotografiju na kojoj su Lionel Messi i Christiano Ronaldo igrali šah na kovčegu brenda Louis Vuitton, a za ovu priliku fotografija je malo promijenjena. U ovoj verziji, šah ne igraju Messi i Ronaldo, već Messi i Knoll, a objava je ubrzo postala viralna na Twitteru i Instagramu te je nasmijala i samu Ivanu koja je pored fotografije stavila emotikon koji plače od smijeha.

Foto: Instagram screenshot

Ivana je podijelila i još jednu fotografiju koja ju je nasmijala do suza. Ta fotografija prikazuje nju kako stoji u publici, a do nje dolazi i sam Messi tražiti fotografiju kao i brojni drugi navijači.

Foto: Instagram screenshot Podsjetimo, Ivana je tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru privukla brojne poglede te su mnogi navijači tražili fotografiju s popularnom navijačicom. Neki su je i zapratili na društvenim mrežama pa je njezin broj pratitelja na Instagramu vrtoglavo narastao.

Dodajmo da je naša navijačica nakon utakmice s Argentinom podijelila snimke kako su je obožavatelji okružili. Oko nje je bilo puno ljudi s upaljenim kamerama. Na svojem Instagram storyju tada je prvo pokazala kako se pokušala progurati između njih, no to joj nije pošlo za rukom. Kako bi se maknula od mnoštva ljuti, morala je ostala unutar stadiona. No, zatvorena vrata ipak nisu spriječila mnoštvo njezinih obožavatelja da je snime.

Ivana je tada bila u trapericama i dekoltiranoj majici s prepoznatljivim hrvatskim motivom, crveno-bijelim kockicama. Kombinaciji je dodala i visoke čizme na kockice.

Inače, ovo nije prvi put da su navijači opkolili Knoll. Sličan scenarij dogodio se i na snimanju jedne emisije prije nekoliko dana. Tada je došlo do prave euforije oko naše navijačice te se ona u prvi trenutak nije snašla. Ipak, nakon nekoliko trenutaka Ivana se opustila te fotografirala s obožavateljima.

