Harry otkrio nove razorne detalje o odnosu s obitelji: Bilo je zastrašujuće gledati kako William urla na mene

Na streaming platformi Netflix objavljena su posljednji dijelovi dokumentarca o vojvodi i vojvotkinji od Sussexa, u kojem su detaljno opisali što je sve dovelo do njihovog razlaza od ostatka kraljevske obitelji. Četvrta, peta i šesta epizoda serijala "Harry & Meghan" pokrivaju događanja od njihovog vjenčanja 2018. godine pa sve do početka 2020. godine kada je par donio odluku kako napušta kraljevske dužnosti i sele se iz Velike Britanije sa sinom Archiejem.

Harry je u jednom od nastavaka rekao kako je svojoj obitelji predložio na početku aranžman "pola unutra, pola vani", gdje bi Harry i Meghan imali svoje poslove, ali i dalje radili kao podrška kraljici. Ovaj plan je iznio na obiteljskom sastanku na kojem su bili njegova baka, pokojna kraljica Elizabeta te njegov otac Charles i brat William. - Vrlo brzo je postalo jasno da se o mom prijedlogu uopće neće niti raspravljati. Bilo je zastrašujuće gledati mog brata koji je vrištao na mene, a moj otac govorio stvari koje jednostavno nisu bile istinite, a moja baka je tiho sjedila i sve to prihvaćala - prisjetio se Harry kako je izgledao sastanak na kojem je obitelji priopćio svoj plan.

Harry i Meghan u novim epizodama pričaju kako su ih britanski mediji proganjali te su prema njima imali drugačiji odnos u usporedbi s drugim članovima obitelji, a s druge strane postojala je i određena doza ljubomore kod ostatka kraljevske obitelji na popularnost koju je Meghan stekla u kratkom periodu. Meghan je pričala o tome kako joj je bilo teško sve to podnositi i pritisak je bio golem što ju je dovelo do suicidalnih misli.

- Pomislila sam kako će ovo sve prestati ako ja ne budem ovdje. I to je bila najstrašnija stvar u tome, bilo je to tako jasno razmišljanje - izjavila je i dodala kako je učinila sve što je u njezinoj moći da se kraljevska obitelj ponosi njome i htjela je biti dio obitelji, ali to se na kraju nije dogodilo. Jedino rješenje koje je par vidio je odlazak iz obitelji i Velike Britanije kako bi u mirnijem okruženju mogli nastaviti svoj obiteljski život.

VIDEO Mrle nam je otkrio detalje: 'Na Doru smo se prijavili iz dosade, a nastupit ćemo goli!'