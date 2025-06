Alen Vitasović iskreno: 'Eleonora i ja smo raskinuli. Žao mi je, ona je divna žena'

Alen Vitasović, jedan od najprepoznatljivijih kantautora hrvatske glazbene scene, ove jeseni obilježava poseban jubilej – prvi veliki samostalni koncert u zagrebačkom Lisinskom nakon čak trideset godina. Njegov osebujan glas, iskrene pjesme i nepatvorena ljubav prema Istri i svakodnevnim ljudskim pričama već desetljećima osvajaju publiku diljem regije. Alen Vitasović rođen je 5. srpnja 1968. u Puli, u glazbenoj obitelji iz Istre. Već s pet godina pokazuje zanimanje za harmoniku, a s dvanaest osniva svoj prvi glazbeni sastav LADA u Galižani, s kojim nastupa po turističkim mjestima diljem Istre. Tijekom školovanja završava gimnaziju i srednju glazbenu školu u Puli, specijalizirajući se za saksofon i klavir. U mladosti je bio član najboljih istarskih sastava, u kojima je bio glavni vokalni solist, klavijaturist i saksofonist.

Kasnije nastupa u raznim bendovima diljem Hrvatske, Slovenije i Europe, gdje stječe veliko iskustvo i uči svirati još nekoliko instrumenata, uključujući gitaru, flautu i bubnjeve. U Švedskoj je snimio svoju prvu kazetu kao član internacionalnog show banda The Sharks. Poslije povratka u Hrvatsku dvije godine radi kao glazbeni urednik na Radiju HR Pula, gdje upoznaje Livija Morosina, s kojim započinje izuzetno uspješnu autorsku suradnju. Upravo tada, 1993. godine, počinje njegova samostalna pjevačka karijera pjesmom "Ne moren bež nje", koja ubrzo postaje veliki hit i lansira ga među najpopularnije izvođače u Hrvatskoj. S Morosinom i drugim hrvatskim autorima stvara brojne pjesme koje su obilježile domaću glazbenu scenu.

Povod za razgovor je koncert 11. studenoga kojim Vitasović zaokružuje tri desetljeća bogate karijere, ali i otvara novo poglavlje ispunjeno glazbenim iznenađenjima, osobnim refleksijama i životnom mudrošću. Vitasović s osmijehom priznaje da ga povratak na veliku pozornicu Lisinskog ne uzbuđuje, već veseli i ispunjava zadovoljstvom. Prisjetio se svoga prvog samostalnog koncerta u toj dvorani: – Prije 30 godina imao sam 10 pjesama i bilo je fenomenalno. Gosti su mi tada bili nepoznati Šajeta i Josefina. Tako da i ove godine ne pripremam specijalne goste. Ali bit će iznenađenja. Nisam uzbuđen, nego sretan. Za Lisinski sam spreman, godine iskustva, izvanredan bend i uopće se ne opterećujem. Lisinski će biti pun – veli i otkriva nam što publika može očekivati.

– Očekujte kvalitetan nastup, glazbeno. Neće vizualno biti ništa posebno. Meni to ne treba. Bit će to presjek moje karijere, starije i novije pjesme. Drugo mi ne treba kad imam pjesme – kaže Alen, koji je lani proslavio 30 godina karijere i kultnog albuma "Gušti su gušti". Osvrćući se na početke, ističe što ga je najviše oblikovalo: – Mene je oblikovala iskrenost, karizma i dobro pjevanje. I žene koje me vole.

Na pitanje ima li najdražu pjesmu s tog albuma, Vitasović odgovara: – Sve pjesme s tog albuma su mi podjednako važne. "Finilo je sve" i "Katerina" su vrh. Valjda što sam se napjevao ove ostale... "Jenu noć", "Gušti" itd. Prošlu godinu obilježio je veliki hit "Brajde", duet s Lima Lenom. – "Brajde" su fenomen. Dečko mi to ponudio. On nije vjerovao. A ja sam mu rekao da je pjesma teška fora. Pridonio sam puno toj pjesmi. Uspjela je iako je teška zafrkancija. Djeca je obožavaju, baš kao i njihove mame i bake, ha-ha – kaže glazbenik, koji ne miruje. Stalno stvara i snima nove pjesme: – Snimam puno novih pjesama. Veoma sam kreativan. Vidjet ćete i čuti – iskreno će Alen. Nedavno je javno progovorio o prekidu sa suprugom Eleonorom:

– Eleonora i ja smo raskinuli. Ne znam što će biti dalje. Život ide dalje. Žao mi jer je divna žena. Nikad se ne zna – kazao nam je glazbenik, kojem je sad već bivša supruga bila podrška prije dvije godine. – Zdravstveno stanje držim pod kontrolom. Nije lako. Čovjek je sam, to je prava osobna borba – dodao je Alen, koji je više puta javno govorio o svom problemu s alkoholizmom. – Ne bih o alkoholu. To je individualno. A inače sam ekspert u tome i mogu svakom pomoći. I razumijem problematiku. Samo, mnogi ne razumiju, ne priznaju – veli glazbenik, koji je jedan od rijetkih umjetnika koji je odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za doprinos kulturi. Bilo je to 1997. godine, a odlikovao ga je osobno predsjednik Franjo Tuđman.

– Red Danice mi je drag. Reći će o njemu na Dnevniku kad umrem – u svom je stilu rekao Alen. Na pitanje o stanju na hrvatskoj estradi i novim generacijama, odgovara: – Hrvatsku estradu ne pratim. Volim Marka Purišića Lasagnu. A ne pratim ni svjetsku glazbu. I dalje ga motivira samo jedno: – Plodan sam i snimam jer je to moj život i za drugo nisam. Želim umrijeti na pozornici – veli glazbenik, koji je donedavno bio aktivan i na Facebooku, a sada ga više nema na toj društvenoj mreži. – Facebook mi služi za reklamu mojih koncerata, inače me nervira – iskreno će. Za kraj smo ga pitali i što bi poručio mladom Alenu Vitasoviću, ali i svim mladim glazbenicima koji tek sad počinju karijeru. – Nikad odustati. Raditi, vježbati. Trajati bez obzira na okolnosti – zaključio je Alen Vitasović.