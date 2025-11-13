A strana band - Jedina prava A strana, uživo u Tvornici kulture!

Glazbeni spektakl A strana, koji godinama oduševljava televizijsku publiku diljem regije, stiže na pozornicu Tvornice kulture u live izvedbi originalnog banda - A strana band! Nakon brojnih televizijskih sezona, nebrojenih nezaboravnih izvedbi i tisuća gledatelja koji su uz njih pjevali iz svojih domova, A strana napokon dolazi uživo pred zagrebačku publiku. Show koji je obilježio noviju povijest hrvatske glazbene scene, spojio generacije i podsjetio nas na bezvremensku snagu glazbe, u novom najiskrenijem i najuzbudljivijem obliku - koncertu uživo dogodit će se 10. prosinca 2025. u Tvornici Kulture. Publiku očekuje glazbeno putovanje kroz najveće hitove domaće i svjetske glazbene scene, u prepoznatljivom aranžmanskom stilu i zvuku koji je A stranu učinio fenomenom. Ovaj poseban koncert donosi raskošnu produkciju, moćan orkestralni zvuk i nezaboravnu atmosferu - spoj televizijske magije i koncertne energije. Na legendarnoj pozornici predstavit će se originalna postava A strana banda koju čini 15 profesionalnih muzičara uz 8 vrhunskih vokala pod vodstvom Nikše Bratoša.



Poznati glazbeni profesionalci i nove mlade vokalne snage, energični, emotivni i tehnički besprijekorni izvođači koji su kroz show A strana osvojili srca publike kako u Hrvatskoj tako i diljem regije su: Sabrina Hebiri, Bruna Oberan, Filip Rudan i Dino Purić - glavni vokali, Marko Lazarić - bubanj, Alen Svetopetrić - bas, Zlatan Došlić - klavijature, Fedor Boić - klavijature, Mladen Hrvoje Ilić - perkusije, Bruno Kovačić - gitara, Miroslav Lesić - gitara, Antonio Geček - truba, Zvonimir Bajević - truba, Arsen Ereš - saksofon, Marin Ferketin - trombon, Jasmina Bojić - violina, Dean Melki - violina, Luka Iverac - viola, Matej Milošev - violončelo, Nataša Marković, Martina Majerle, Vladimir Pavelić Bubi, Dragan Brnas Fudo - prateći vokali, Nikša Bratoš - mentor, Muc Softić - producent zvuka.



Ne propustite jedinstvenu večer ispunjenu najvećim antologijskim hitovima domaće i svjetske glazbe u maestralnim izvedbama renomiranih glazbenika i vokalista. Od popa do rocka, od klasika hrvatske scene do svjetskih evergreena - A strana band donosi emociju, energiju i glazbeni spektakl za koji si traži karta više. Svoje ulaznice možete osigurati na vrijeme putem sustava Entrio.



