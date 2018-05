2 Cellos sviraju prije finala Lige prvaka!

Luka Šulić i Stjepan Hauser uz Maksima Mrvicu najpoznatiji su hrvatski glazbenici u svijetu, a da su itekako popularni govori podatak da će 2CELLOS 26. svibnja odsvirati himnu Lige prvaka prije finala nogometne Lige prvaka između Reala i Liverpoola a uoči tog veličanstvenog događaja, snimili su i prigodni spot.

2CELLOS su ovoga puta odabrali i na violončelima besprijekorno odsvirali pjesmu “Seven Nation Army” koju u originalu izvode The White Stripes. Tu će pjesmu, uz himnu Lige prvaka, imati čast odsvirati u finalu UEFA Lige prvaka u Kijevu.

- Budući da je to pjesma koju ćemo izvoditi uoči utakmice u finalu Lige prvaka, prije nego igrači izađu na teren, odlučili smo snimiti i video. Ja nosim dres Real Madrida, a Luka Liverpoola koji su finalisti Lige prvaka.“, rekao je Hauser napominjući kako i Luka i on vole odlične rifove i velike bubnjeve koji sjajno dolaze do izražaja u “Seven Nation Army”.

- Pomislili smo zašto ne bismo odsvirali oba istrumenta na našim violončelima. Ne možemo dočekati da odsviramo pjesmu u finalu Lige prvaka. Bit će to definitivno trenutak za pamćenje!”

Spot su snimili u studiju gdje uz sve obaveze marljivo rade i na nadolazećem albumu! A s nadolazećeg albuma već smo čuli i vidjeli sjajnu obradu bezvremenskog hita “Eye of The Tiger” !

Nastupom u Kijevu, 2CELLOS će se još jednom predstaviti kao sjajni promotori Hrvatske u inozemstvu - riječ je o nastupu na jednom od najprestižnijih i najgledanijih sportskih događaja koji je prošle godine pratilo više od 350 milijuna ljudi!

- Ovaj nastup doživljavamo kao vrhunac naše karijere! Iznimno smo sretni i ponosni što ćemo biti dio ovako velikog i spektakularnog događaja", rekao je Hauser uoči nastupa.

Prije nego što 2CELLOS nastupe umanirti pravih svjetskih zvijezdi, na pozornici će nastupiti i svjetski poznata pjevačica Dua Lipa i pjevač Sean Paul.

A taktovi violončela, na teren će te večeri ispratiti i naše nogometne zvijezde: Luku Modrića i Matea Kovačića u dresu Real Madrida CF te Dejana Lovrena u dresu Liverpoola CF!