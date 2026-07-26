FOTO Alka Vuica objavila dirljive fotografije sina i unuka: Ljubavi mala, dobrodošao na ovaj svijet i u našu obitelj

Jedna od naših najpoznatijih kantautorica, Alka Vuica, ušla je u novo i sretno životno razdoblje. Na svom je Instagram profilu objavila da je po prvi put postala baka, podijelivši s pratiteljima dvije iznimno dirljive fotografije. Na njima njezin sin jedinac, Arian Vuica, nježno drži i ljubi svog novorođenog sina, čije je lice pažljivo sakriveno plavim srcem radi zaštite privatnosti.

Uz fotografije, Alka je napisala emotivnu poruku posvećenu unuku. "Ljubavi mala, dobrodošao na ovaj svijet i u našu obitelj. Neka te Bog blagoslovi i čuvali te anđeli od svakog zla. Nek te svuda prati samo ljubav i dobrota", poručila je. Na kraju je otkrila i posebne nadimke kojima će je unuk zvati: "Voli te Nona Bella, baka Alka". Ovaj dirljivi uvod u novu životnu ulogu izazvao je lavinu pozitivnih reakcija i čestitki.

Ponosni otac na fotografijama je Alkin sin, glazbeni producent Arian Vuica, poznat i pod umjetničkim imenom Strapazoot. On i njegova supruga Dora Šitum Vuica, akademska slikarica i uspješna vizažistica, vjenčali su se u svibnju ove godine, a sada su svoju ljubav okrunili dolaskom prvog djeteta. Alka je i ranije u intervjuima isticala koliko se raduje ulozi bake, a sada je tu sreću podijelila s cijelom javnosti.

FOTO Alka Vuica objavila fotografije sina i unuka: Ljubavi mala, dobrodošao na ovaj svijet i u našu obitelj

Objava je brzo prikupila brojne čestitke, kako od obožavatelja, tako i od brojnih kolega s estrade. Među prvima su se javili Željko Samardžić, Luka Nižetić i Ecija Ojdanić, koji su obitelji uputili najljepše želje. Mnogi pratitelji su u komentarima istaknuli kako je Alka sada "naj-cool baka", čime su aludirali na njezin vedar duh i jedinstven stil. Čini se da je i sama pjevačica prihvatila tu titulu, odabravši si uz klasično "baka" i moderan nadimak "Nona Bella". Čini se da je Alka s radošću prigrlila novu životnu ulogu, a sudeći prema objavi, maleni dječak imat će baku koja će ga obasipati ljubavlju i, bez sumnje, dobrim stihovima.

*uz pomoć AI-a