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U SPLITU

FOTO Ivana Knoll objavila fotke s Plenkovićem: 'Zadovoljstvo je upoznati premijera Hrvatske'

Split: Nastup Ivane Knoll na otvorenju Rugby Europe 7 prvenstva
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
26.07.2026.
u 11:45
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U objavi je podijelila trenutke susreta s premijerom Andrejem Plenkovićem, napisavši: "Zadovoljstvo je upoznati premijera Hrvatske i nastupati na Rugby Europe 7s prvenstvu u Splitu". Na priloženim fotografijama i kratkom videu vidi se kako se Knöll rukuje i srdačno pozira s premijerom, koji je prisustvovao svečanom otvorenju ovog važnog sportskog događaja

DJ-ica i poduzetnica Ivana Knöll, poznata kao "knolldoll", ponovno je privukla pažnju domaće javnosti, no ovaj put ne s tribina nogometnog prvenstva, već s glazbene pozornice i u društvu hrvatskog premijera. Na svom je Instagram profilu objavila seriju fotografija sa završnice Europskog prvenstva u ragbiju 7, velikog sportskog natjecanja koje se održava na splitskom Stadionu Park mladeži i okuplja 24 europske reprezentacije.

U objavi je podijelila trenutke susreta s premijerom Andrejem Plenkovićem, napisavši: "Zadovoljstvo je upoznati premijera Hrvatske i nastupati na Rugby Europe 7s prvenstvu u Splitu". Na priloženim fotografijama i kratkom videu vidi se kako se Knöll rukuje i srdačno pozira s premijerom, koji je prisustvovao svečanom otvorenju ovog važnog sportskog događaja. Ivana je za ovu prigodu odabrala atraktivnu kombinaciju, plavo-bijeli korzet top marke Adidas i široke traperice, dok je premijer bio u tamnom odijelu s malim bedžom hrvatske zastave na reveru.

Ivana Knöll, koja je međunarodnu slavu stekla kao vatrena navijačica hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, uspješno je izgradila karijeru u svijetu elektroničke glazbe. Danas nastupa na prestižnim svjetskim pozornicama, od Ultre Europe do evenata Formule 1, a njezina adresa je na relaciji Miami - Ibiza. Njezin nastup u Splitu bio je dio službenog zabavnog programa prvenstva, gdje je kao DJ bila zadužena za atmosferu na after-partyju prvog dana natjecanja.

FOTO Ivana Knoll objavila fotke s Plenkovićem: 'Zadovoljstvo je upoznati premijera Hrvatske'
Split: Nastup Ivane Knoll na otvorenju Rugby Europe 7 prvenstva
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Osim fotografija s premijerom, Knöll je s milijunskim brojem pratitelja podijelila i kadrove sa svog DJ nastupa, kao i one na kojima pozira s loptom za ragbi na tribinama i ispred pozornice

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Split: Nastup Ivane Knoll na otvorenju Rugby Europe 7 prvenstva
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Ključne riječi
sport Split Ragbi Hrvatska premijer Plenković Andrej Plenković Ivana Knoll showbiz

Komentara 3

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KP
Karlovacko pivo
12:26 26.07.2026.

Izgleda bolji život nego raditi i konobariti ee moj Plenkoviću našto smo spali

Avatar mladen111
mladen111
12:01 26.07.2026.

Pored ove antipatične sponzoruše čak mi je i Ovaj pored nje simpatičniji.

AN
antonelić
12:42 26.07.2026.

iz izvora bliskih središnjici mogla bi knolldoll dobiti mjesto ministrice demografije , što bi bilo poželjno ...

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