DJ-ica i poduzetnica Ivana Knöll, poznata kao "knolldoll", ponovno je privukla pažnju domaće javnosti, no ovaj put ne s tribina nogometnog prvenstva, već s glazbene pozornice i u društvu hrvatskog premijera. Na svom je Instagram profilu objavila seriju fotografija sa završnice Europskog prvenstva u ragbiju 7, velikog sportskog natjecanja koje se održava na splitskom Stadionu Park mladeži i okuplja 24 europske reprezentacije.

U objavi je podijelila trenutke susreta s premijerom Andrejem Plenkovićem, napisavši: "Zadovoljstvo je upoznati premijera Hrvatske i nastupati na Rugby Europe 7s prvenstvu u Splitu". Na priloženim fotografijama i kratkom videu vidi se kako se Knöll rukuje i srdačno pozira s premijerom, koji je prisustvovao svečanom otvorenju ovog važnog sportskog događaja. Ivana je za ovu prigodu odabrala atraktivnu kombinaciju, plavo-bijeli korzet top marke Adidas i široke traperice, dok je premijer bio u tamnom odijelu s malim bedžom hrvatske zastave na reveru.

Ivana Knöll, koja je međunarodnu slavu stekla kao vatrena navijačica hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, uspješno je izgradila karijeru u svijetu elektroničke glazbe. Danas nastupa na prestižnim svjetskim pozornicama, od Ultre Europe do evenata Formule 1, a njezina adresa je na relaciji Miami - Ibiza. Njezin nastup u Splitu bio je dio službenog zabavnog programa prvenstva, gdje je kao DJ bila zadužena za atmosferu na after-partyju prvog dana natjecanja.

FOTO Ivana Knoll objavila fotke s Plenkovićem: 'Zadovoljstvo je upoznati premijera Hrvatske'

Osim fotografija s premijerom, Knöll je s milijunskim brojem pratitelja podijelila i kadrove sa svog DJ nastupa, kao i one na kojima pozira s loptom za ragbi na tribinama i ispred pozornice.