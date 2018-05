Hauser u Puli nastupa s prijateljima, a Luka mu se neće pridružiti

Violončelist Stjepan Hauser najavio je samostalni gala koncert klasične glazbe uz podršku Zagrebačke filharmonije i prijatelja. Koncert je zakazan za 24. kolovoza u pulskoj Areni, a Stjepanu će se na pozornici pridružiti gosti Lola Astanova, Caroline Campbell, Ksenija Sidorova i Petrit Ceku.

Kako ste birali goste koji će vam se pridružiti na koncertu u Puli?

S Lolom i Petritom sam već surađivao i to se pokazalo uspješnim i uopće nije bilo upitno da ih zovem. S druge dvije dame već jako dugo želim surađivati, ali nikako da nam se poklope termini. Već godinama razgovaramo kada bi mogli i sada je došla na red suradnja s violinisticom Caroline Campbell i Ksenijom Sidorovom koja svira harmoniku. Toliko mi je drago da svi mogu doći i da smo se okupili na isti dan u tako lijepom ambijentu. Bit će to vrhunski spektakl.

Tijekom konferencije rekli ste da je klasična glazba najljepša glazba i da je došao dan da tisuće ljudi uživa u njoj. Već ste izabrali skladbe koje ćete izvesti?

To će biti najljepša klasična djela ikada napisana u povijesti klasične glazbe, to su te čuvene melodije koje svi vole i svima su drage. Bit će to najljepši mogući repertoar i te pjesme su glazbeni dragulji.

Njih volite od djetinjstva ili su to neke nove ljubavi?

Uglavnom su to melodije koje su toliko dobro znane da odrasteš uz njih, bezvremenske su, ali sada će biti u novom ruhu. Te neke operne arije koje prije nisu bile odsvirane na čelu, pa kombinacije čela i harmonike... Sve zvuči sjajno. Usudio bih se reći da možda dosta tih obrada u ovom novom ruhu zvuči čak i bolje od originala.

Za koncert ste odabrali Pulu...

To mi je rodni grad, a pulska Arena jedan je od najljepših mogućih ambijenata. Iskazala se puno puta kada su nastupali velikani poput Pavarottija, Carrerasa... Idealna je.

Je li trema veća jer nastupate bez Luke Šulića?

Ne toliko trema, koliko odgovornost da sve bude kako treba i da sve bude na nivou. Puno je ljudi i puno toga može krenuti po zlu pa brineš. Ali mislim da će sve proći dobro.

Luku Šulića niste zvali za gosta?

On se ljeti začahuri i ne želi svirati, već uživati na moru pa ga nisam htio ljutiti.

Hoćete li i vi imati vremena za more?

Pripremat ću se za ovaj koncert, ali imat ću i vremena za more, zezanciju, odmor.

Kako se pripremate za ovakav koncert?

Moraš vježbati. Klasika traži da si u formi, da si na nivou.

Gdje bolje izražavate emocije, u klasici ili crossover glazbi?

U svakoj na svoj način, u klasici je jedna druga vrsta emocija. Nekako se više povučem u neki svoj svijet, a ovo je show, zabavljanje publike, iako i tu ima trenutaka visoke umjetnost. Tu je veći fokus na showu, a u klasici na umjetnosti.