Zlata Đurđević za Večernji list: Predsjednik me nije predložio mimo zakona

Kad god se pokušao obračunati sa sucima, Zoran Milanović opekao se jer je birao krive metode. Jednom mu je lekciju očitala europska povjerenica za pravosuđe, drugi put Europski sud za ljudska prava spriječio je politizaciju izbora našeg suca u ESLJP-u, jer su Đuru Sessu, koji je prošao zadanu proceduru političkim manevrom, zamijenili prof. Alenom Uzelcem pa je SDP-ova Vlada na “popravnom” morala predložiti novog kandidata umjesto proceduralno kontaminiranoga. Nakon neuspjela ilegalnog pokušaja predsjednik u ponovljenoj zakonitoj proceduri namjerava opet predložiti, po njemu, najbolje rješenje za naše sudstvo – prof. dr. sc. Zlatu Đurđević, koja nam je odgovorila na pitanja o kontroverzijama svojeg izbora i programa.

Iznenađuje li vas kako se predsjednik strastveno angažirao oko vaše kandidature?

Ne. Predsjednik je političar, ima svoj politički diskurs i politički program na temelju kojeg je dobio mandate od građana.

Je li vam rekao da će vas predložiti mimo zakonske procedure ili ste se prepustili njegovu postupanju?

Nije me predložio mimo zakonske procedure, već po završetku postupka po prvom pozivu, a završio se kad je predsjednik rekao da neće predložiti nikoga tko se javio, što je Ustavom ovlašten. Svojim pristankom na prijedlog Ustavom ovlaštenog predlagatelja ušla sam u postupak izbora i od tog trenutka može se procjenjivati zakonitost mojih radnji kao kandidatkinje u postupku. Predsjednik je odlučio samostalno primijeniti samoizvršivu ustavnu odredbu. U Zakonu o sudovima izričito je pisalo da se natječaj raspisuje šest mjeseci prije isteka mandata predsjednika VSRH te nije postojala odredba o ponavljanju poziva. Potpuno se izgubila iz javnog diskursa činjenica da je Ustavni sud sam, a ne podnositelji zahtjeva, upozorio na moguće nejasnoće u primjeni osporene zakonske odredbe “primjerice… treba li se ponoviti javni poziv ako predsjednik Republike odluči ne predložiti ni jednog od kandidata koji su se javili na javni poziv i koliko se puta treba ponoviti”. Da je zakon nedorečen, javno je rekao i predsjednik Ustavnog suda. Stoga nema dvojbe da je ponavljanje poziva naredio Ustavni sud svojom odlukom.

Ni za izbor ustavnih sudaca nema odredbe o ponavljanju poziva pa je zakon “smisleno” tumačen i poziv ponovljen. Ustavni sud obrazlaže da “ni iz čega u Ustavu ne proizlazi” da predsjednik može predložiti koga želi izvan kruga osoba koje se jave na poziv. Da ste izabrani, Ustavni sud to bi poništio kao nezakonito. Može li sudac, možda i vi to postanete, ignorirati zakon?

Postupak izbora predsjednika VSRH prema Ustavu ne može se usporediti s postupkom izbora ustavnih sudaca jer se ne radi samo o izboru od političkog tijela nego postoji i Ustavom određeni politički predlagatelj, ne samo izbor nego je i sam prijedlog politička odluka koja ne smije biti arbitrarna, ali je diskrecijska ovlast. Sada se vidi u praksi da je jako teško pomiriti ustavnu ovlast predsjednika s kompleksnim i višemjesečnim postupkom izbora koji bi se prema odluci Ustavnog suda s jedne strane trebao ponavljati, a s druge se mora obaviti u roku od šest mjeseci. U slučaju političkog suparništva čini se nemoguć zadatak. Prije ustavne odluke bilo je dopušteno i po mnogima ispravno tumačenje da se može raspisati samo jedan poziv. No i oni koji zastupaju drukčije stajalište ne smiju za odluke i postupke Ustavom određenih tijela optuživati ni kritizirati kandidata u postupku. Kandidat je objekt postupka i ne može biti odgovoran za postupke predsjednika, Sabora i VS-a. Bit svakog postupka izbora ili imenovanja jest da postoji stroga odvojenost funkcija vođenja postupka i sudjelovanja u postupku, a to je presudno i esencijalno kada politička tijela izabiru suca. Dogovor kandidata s političkim tijelima o provođenju postupka ili o drugim pitanjima izbora uvijek je zabranjen, a posebno kada se radi o kandidatima za sudačko mjesto, koji moraju zadržati svoju neovisnost u odnosu na politiku. Zakon nisam ni prekršila niti sam ga ignorirala. Nakon ustavne odluke koja je odredila da se poziv treba ponavljati, raspisan je novi poziv na koji sam se javila, a predsjednik me još nije predložio jer se čeka mišljenje, evo gotovo dva mjeseca od raspisivanja natječaja, Odbora za pravosuđe. Tvrdnje da sam prekršila ili ignorirala zakon ili sudjelovala u nezakonitoj proceduri naknadno su smišljeni konstrukti kojima se pred javnosti žele prikriti pravi razlozi političke odluke za glasanje protiv izbora neovisne i vrsne pravne stručnjakinje za predsjednicu Vrhovnog suda.

U programu polazite od toga da je “devastacija pravosuđa u devedesetima” najvažniji razlog današnjeg lošeg stanja u pravosuđu jer je provedena “temeljita kadrovska čistka”. Iako je većina sudaca koje spominjete reizabrana uz pozitivnu ulogu HDZ-ova nestranačkog ministra Ivice Crnića i Ustavnog suda. A neki prigovaraju i što “lustracija” kod nas nije bila temeljita. Zar je pravosuđe iz jednoumlja bivše Jugoslavije bilo takvo da ga se moglo “devastirati”!?

Glavni razlog sadašnjeg stanja je korporativizam, formiranje sudske vlasti u obliku zatvorene profesionalne grupe bez vanjske kontrole. U svom programu pri ocjeni sadašnjeg stanja razlikujem dva razdoblja: 1. politička devastacija u devedesetima, 2. izolacija sudske vlasti ukidanjem demokratskog legitimiteta te uklanjanjem kočnica i ravnoteža od 2001. do danas. Trauma koju je politika nanijela pravosuđu u devedesetima bila je tako velika da je, prema mom uvjerenju, uvjetovala proces koji se dogodio u drugom razdoblju. Da se radi o traumi, vidljivo je iz dva procesa. Jedan je tabuiziranje ove teme, koja je duboko zakopana u podsvijest pravosuđa jer pogađa i prijeti samoj njezinoj biti te se o njoj, iako je notorna, u pravosudnim, stručnim ili javnim krugovima ne govori. Spominjanje ove teme makar na samo dvije stranice u programu koji ima 31 stranicu privukao je najveću pozornost te predstavlja najveći “grijeh” mog programa. Ono se tumači kao politički populizam. Zahtijeva se usporedba s pravosuđem u socijalističkom, jednopartijskom sustavu s jedinstvom vlasti i periodičnim reizborom sudaca u kojem neovisnost sudstva predstavlja oksimoron. Utjecaj politike na pravosuđe u politički relevantnim predmetima nije bio defekt u sustavu jedinstva vlasti, ali jest u sustavu ustavne demokracije uspostavljene Ustavom iz 1990., u kojoj se građanima jamči vladavina prava, a to znači donošenje odluka od neovisnog suca isključivo na temelju zakona, a ne političkih očekivanja. Vladimir Primorac je primjer koji pokazuje da se neposlušnost politici nije opraštala ni prije ni poslije devedesetih. Svijetli su primjeri u devedesetima, naravno, postojali, te osim Ivice Crnića, u program navodim ustavne odluke koje su ukinule odluke DSV-a u odnosu na neimenovane suce iz 1995. Trauma koju je politika nanijela sudstvu u devedesetima uvjetovala je ili pogodovala zatvaranju i isključivosti sudačke organizacije i prijezirom sudstva prema politici u drugom razdoblju. Otišli smo iz jedne krajnosti u drugu. Od politizacije sudstva do zahtjeva za uklanjanje bilo kakve politike iz sudstva. Tvrdi se da politika nema što tražiti u sudstvu, ona nema pozitivne konotacije, nema pozitivnih učinaka na sudstvo i pozitivnih vrijednosti. Usprkos potiskivanju, politika je u očima sudstva ostala ona politika iz devedesetih. I nositelji političke vlasti s time se slažu iako ih to ne prikazuje u nimalo europskom, civiliziranom i demokratskom svjetlu. Pri tome se zaboravlja, ili naša mlada demokracija nije dovoljno očvrsnula u sudskim i političkim krugovima da se dokuči da je prijezir za politiku prijezir za demokraciju, prijezir prema građanima koji žele ostvarivati svoje demokratsko pravo iz čl. 1. st. 2. Ustava, prema kojem sva vlast proizlazi iz naroda, a koje zahtijeva da građani moraju moći u okviru demokratskog izbornog sustava utjecati na stanje u pravosuđu kroz svoje izabrane predstavnike koji su im odgovorni za stanje u pravosuđu.

Slučaj Primorac je iznimka, a ne sustavan pristup. Po vama suci su birani “isključivo po političkoj podobnosti”, a Ustavni sud utvrdio je da je DSV birao “bez ikakvih argumenata i kriterija” te kriterij sudjelovanja u političkim procesima prije 1990. primjenjivao samo na neke suce.

Tvrdnju da se radi o iznimci, a ne o sustavnom pristupu demantiraju riječi i zapisi brojnih svjedoka toga vremena. Recimo, Marijan Svedrović, sudac VS-a u mirovini, kao i onaj “najveći od svih”, kako ste u svojoj kolumni nazvali akademika Davora Krapca. U odnosu na vašu tvrdnju da sam ovo poglavlje programa pisala samo pod dojmom rada prof. Alana Uzelca, podsjetila bih da sam od 1997. radila upravo na Katedri kaznenog procesnog prava Sveučilišta u Zagrebu kod profesora Davora Krapca, kasnije akademika i ustavnog suca, koji je bio jedan od dva neovisna člana prvog zloglasnog DSV-a, profesora prava koje su birali pravni fakulteti, a ne Sabor. Svoja iskustva i spoznaje objavio je u članku “Neovisnost sudaca kao postulat pravne države: njemačka iskustva, hrvatski problemi” iz 1997., a dijelio ih je i s neimenovanim sucima koji su ga obilazili tih godina, kao i s mojom malenkošću. On piše “nova državna vlast… je otvorila vrata prodoru političkih intervencija, što u najgorem slučaju znači samovolji političkih moćnika, u proces imenovanja, discipliniranja i razrješenja sudaca”, “DSV … je pao u ruke političkih prvaka koji u najvećem broju slučajeva odlučuju o smjeni “nepodobnih” i promaknuću politički lojalnih sudaca”.

Ali, zašto se vraćate u prošlost, suci su sada bez političkih okova!?

Točno, to je prošlost, ali s kojom očito nismo raščistili kad u stručnim i političkim raspravama o meni kao kandidatkinji prevladava rasprava o tih nekoliko stranica uvodnog dijela mog programa, gdje se govori o uzrocima stanja te se u cijelosti zanemaruje pa čak i negira postojanje 20-ak stranica detaljno i sustavno izloženog programa reformi u okviru samostalnih i participativnih ovlasti predsjednika Vrhovnog suda.

Nije li danas važnije upozoriti, recimo, na opasnost stvaranja loše percepcije i nepovjerenja u pravosuđe kad Zoran Milanović s pozicije državnog autoriteta dijeli upute DORH-u i sucima kako da primijene zakon protiv SDP-ovaca ili kako da istraže druženja u klubu USKOK-ova osumnjičenika?

Zahvaljujem što ste se prisjetili da upravo to kontinuirano ističem u odnosu na izjave političara u kojima kritiziraju rad tužiteljstva i sudova u kaznenim postupcima u tijeku. U posljednjih godinu dana radilo se o izjavama predsjednika Milanovića, premijera Plenkovića i tadašnjeg ministra pravosuđa Bošnjakovića tijekom istrage protiv Josipe Rimac, odnosno Dragana Kovačevića, u kojima su kritizirali rad USKOK-a, pri čemu sam isticala da time politika ne samo pokazuje nepovjerenje u rad pravosuđa, narušava integritet postupka nego i jača nepovjerenje javnosti u rad pravosuđa, pri čemu dovode u pitanje i svoj kredibilitet ako se radi o postupcima protiv političara ili politički moćnih osoba.

Vaše opaske da je sudstvo danas “na najnižim granama”, u “nedvojbenoj krizi” i da “neovisno sudstvo tek moramo izgraditi” baš se ne čine stimulativnima za strane investitore. O kome je sudstvo ovisno, je li “pod šapom HDZ-a”, kako kaže predsjednik Milanović?

Nakon razotkrivanja protupravnog i neetičnog ponašanja pojedinih sudaca, druženja s okrivljenicima, koruptivnih optužbi na račun sudaca i samog vrha sudske vlasti, bijega u inozemstvo dvaju moćnih okrivljenika, od kojih je jedan bio čak osuđenik, i niza drugih skandala, sigurno je da je povjerenje javnosti u sudstvo vrlo nisko. Osim nedostatka vanjskog legitimiteta koje pravosuđe crpi iz povjerenja građana, urušen je i unutarnji legitimitet, a to je povjerenje samih sudaca, tužitelja i odvjetnika u sustav u kojem djeluju. Kada postoji nedostatak vanjskog i unutarnjeg legitimiteta, radi se o krizi sudske vlasti. Teze o tome kako bi novinari ili znanstvenici koji se kritički osvrću na pojave u pravosuđu bili krivi za percepciju javnosti, a koje dolaze iz vrha sudske vlasti, ne stoje te je sigurno da kritičke riječi o pravosuđu ne utječu na odluke stranih investitora, ali sudski postupci, odluke i ponašanje sudaca na temelju kojih se procjenjuje njihova neovisnost sigurno da. U odnosu na zadnje pitanje, ne bavim se političkim ocjenama.

Zar o 1700 sudaca trebamo suditi na temelju dva ekscesna slučaja u Splitu i Osijeku te ničim potkrijepljenih tvrdnji osvetoljubiva osuđenika!?

Naravno da ne. Radi se o kontinuiranom rastu nepovjerenja građana tijekom više desetljeća, koje je sada doseglo najniže razine i nalazi se ispod 80 posto. Krajnje je vrijeme da se reforma provede ne samo za dobrobit građana nego i zbog ponovnog uspostavljanja autoriteta i kredibiliteta velike većine od 1700 sutkinja i sudaca koji časno i odgovorno obavljaju svoj iznimno težak, odgovoran pa i opasan posao i koji neopravdano i teško podnose ovakav tretman javnosti. Politika ima sada priliku pokazati da je spremna za izbor neovisnog predsjednika VS-a, koji će biti sposoban osigurati vanjsku i unutarnju neovisnost sudaca te u suradnji s Vladom i Saborom provesti reforme koje će dovesti do učinkovitog, transparentnog i odgovornog sudstva. Mjere kako to provesti nalaze se u mom programu, moje kvalifikacije nalaze se u mom životopisu, ali ni jedno ni drugo za sada nije predmet interesa, analize, rasprave i ocjene.

U kojim smo to istraživanjima dobili “ocjene o niskom stupnju kvalitete, učinkovitosti i neovisnosti sudova”, jer spominjete jedino anketu o percepciji pravosuđa.

U izvješću o vladavini prava za 2020. Europske komisije, Eurobarometru, godišnjim izvješćima Svjetskog ekonomskog foruma, izvješću pučke pravobraniteljice, istraživanju agencije IPSOS PULS na zahtjev Ministarstva pravosuđa, u znanstvenim radovima (npr. Mrakovčić, Vuković, 2019. i sl.). Izvori su, nažalost, brojni i daju jednoznačan rezultat. Nepovjerenje građana u pravosuđe tako je veliko da o tome nema nikakve dvojbe.

Ali, nitko nije dao citirane ocjene. Štoviše, Eurobarometar upozorava da se izbjegavaju površne usporedbe i ocjene pojedinih pravosuđa, a i po nizu kriterija bilježe napredak u RH. Pravosuđe nam je presporo, ali zbog organizacije i problema naslijeđenih iz Jugoslavije, što navodi i prof. Krapac u radu koji spominjete. Ne mislite valjda da su ankete o dojmu građana relevantna istraživanja stvarnog stanja!? Treba li onda čuditi loša percepcija sudstva?

Vaš stav predstavlja zatvaranje očiju pred stvarnošću, što je odlika priopćenja i izjava koje daje VS i njegovi predstavnici kao i Udruga hrvatskih sudaca. Kako možemo opravdati činjenicu da građani ne vjeruju sudstvu, a ono svoj legitimitet crpi iz povjerenja javnosti? Njegova je temeljna funkcija pružanje pravnih usluga građanima, za što je pretpostavka autoritet sudova. Sada sudstvo ne izvršava na odgovarajući način svoju društvenu ulogu i zbog toga što samo sa sobom upravlja snosi odgovornost za postojeće stanje.

Prema anketi koju spominjete, ispada i da najgore u EU stojimo i prema kriteriju neovisnosti na temelju “statusa i pozicije” sudaca, što ne navodite u programu i što je suprotno od onoga što vi dijagnosticirate i za što se zalažete.

Ne bih se složila s obzirom na to da je percepcija o nedostatku neovisnosti naših građana po svim osnovama najlošija među državama članicama EU. Čak 56 posto je utjecaj ili pritisak zbog ekonomskog ili drugog specifičnog interesa, a 60 posto je utjecaj ili pritisak od Vlade ili političara. No status sudaca svakako je nezadovoljavajući i treba ga poboljšati te u programu posebno ističem da Ministarstvo pravosuđa treba osigurati odgovarajuće prostorne uvjete za suce kao i hitno provesti digitalizaciju, što ima potencijal rješavanja problema netransparentnosti, olakšavanja nadzora, smanjivanja odugovlačenja postupaka i troškova pravosuđa kao i izdataka stranaka. Treba uvesti inovacije kao što su e-spis, e-podnesci, elektronička komunikacija sudova i odvjetnika. Visoke sudačke plaće jedan su od temelja sudačke neovisnosti. Međutim, najveći problem pravosuđa je korporativizam i percepcija ovisnosti o politici, iz kojeg se generiraju svi drugi, te digitalizacija i stvaranje odgovarajućih uvjeta za rad pravosuđa neće riješiti ishodište problema.

Tvrdite da je sudstvo neosvojiva tvrđava, nedostupno profesorima. Nije li ipak komotnije, prestižnije, utjecajnije pa i isplativije biti profesor? Koji je to profesor htio biti sudac pa mu nisu dali? S time da su, što se korupcije u pravosuđu tiče, doprinos dali i pojedini profesori. Ako imamo loše suce, ima li za to odgovornosti i pravne znanosti?

Puno ste različitih pitanja postavili. Ukratko, sudačka mjesta moraju se otvoriti za druge profesije, kao što su odvjetnici, tužitelji i profesori. S obzirom na to da se najteži pravni problemi rješavaju na VSRH, profesorima je na normativnoj razini otvoren put prema tom sudu, Ustavnom sudu kao i međunarodnim sudovima. Put prema Vrhovnom sudu ostaje na teorijskoj razini za profesore od 1995. Dio problema je od sudaca uspostavljen test kojim ispituju profesore, degradirajući njihov cjelokupni znanstveni i stručni rad, ali i sudačku profesiju. Pravni fakulteti sigurno imaju slične tranzicijske bolesti kao i sudstvo, među kojima su nepotizam, klijentelizam i korupcija.

ESLJP bi mogao i vas kao rezervnu kandidatkinju za sutkinju testirati intervjuom, je li i to degradirajuće?

Ne, intervjui su regularan način provjere kompetencije za najviša sudačka mjesta, ali ne školski test znanja s odgovorima na zaokruživanje. To je ponižavanje struke.

Znate li da biste bili jedina predsjednica Vrhovnog suda u 39 europskih zemalja prema podacima CCJE-a bez ikakva sudskog iskustva? U znanstvenom radu usredotočeni ste na kazneno područje, što je sada još manji dio nadležnosti VS-a?

U demokratskim državama vladavine prava profesori prava redovito postaju suci vrhovnih sudova te je jedan od stupova reforme sudstva spojiti pravnu teoriju i praksu, ojačati pravno znanje i afirmirati pravnu struku u cjelini, rušeći cehovske barijere koje su unutar nje izgrađene. Dugi niz godina bavim se organizacijom pravosuđa, a osobito sudova, a to je dio i kaznenog procesnog prava. To dokazuju moji znanstveni radovi, javna izlaganja kao i pravna mišljenja, osobito zadnje, koje sam pisala po zahtjevu Ustavnog suda RH o uspostavljanju Visokog kaznenog suda.

Biste li se protivili sigurnosnoj provjeri koju moraju proći i suci nižih sudova kad postaju vrhovni suci, kao što biste i vi postali, imenuju li vas predsjednicom VS-a?

Naravno da ne. Međutim, mislim da se suci kao državni dužnosnici trebaju podvrgavati periodičkim provjerama imovine, a ne periodičkim sigurnosnim provjerama. Sigurnosna provjera treba se provoditi pod istim kriterijima kao kod drugih građana, odnosno da trebaju biti podvrgnuti kaznenom progonu kao i drugi građani. Sigurnosne provjere sudaca od tajnih službi mogu biti sredstvo pritisaka na suce te ruše povjerenje javnosti u sudstvo.

