Tri godine nismo bili u kinu ili kazalištu. Sram nas je ići nekamo kad ljudi nemaju ni za osnovno

Mnogi su govorili da će Živi zid nestati brzo kako je i bljesnuo, a neki ih i danas nazivaju neodgovornima i anarhistima. No takve tvrdnje blijede su i neuvjerljive dok stranka naočigled postaje sve ozbiljniji faktor na hrvatskoj političkoj sceni.

Djelovanje im ne počiva na stihiji i ekscesima, iako se to katkad čini zbog Pernarovih istupa, već na itekako promišljenoj strategiji i ozbiljnom pristupu poslu. Ankete pokazuju izraziti rast popularnosti Živog zida, koji je potkraj prošle godine prestigao SDP-u u Istri i Rijeci, a sada se s gotovo 13 posto podrške birača učvrstio kao treća politička opcija u zemlji. Prvi stranački kongres koji će se održati sljedeće nedjelje obilježit će svojevrsnu prekretnicu u njihovu radu i odaslati poruku da je s platforme jednog pokreta protiv deložacija nastala politička snaga koja mijenja političku scenu. Prvi kongres Živog zida osmišljen je kao veliki stranački skup u maniri američkih, s profesionalnom scenografijom i četiri videozida, a podržat će ga svojom prisutnošću i neki poznati pjevači i sportaši. Njihova imena, međutim, supružnici i čelnici Živog zida, predsjednik Ivan Vilibor Sinčić i dopredsjednica Vladimira Palfi Sinčić, zasad ne otkrivaju.

– Slogan je prvog stranačkog kongresa, a nadam se da će ih biti još puno, “Hrvatska s jednakim mogućnostima za sve” jer želimo poslati poruku da svi građani moraju biti jednaki pred zakonom. Time direktno udaramo na prijatelje i po stranačkoj i rođačkoj liniji koji su privilegirani od vladajuće pozicije, što vidimo svaki dan i što ljudima jako smeta – objašnjava Sinčić.



Na dogovoreni sastanak u prostorijama njihova stranačkog kluba u Saboru u četvrtak malo je kasnio zbog sjednice Odbora za pravosuđe. Vladimira Palfi, koja je svom prezimenu dodala i Sinčićevo kad su se u veljači prošle godine vjenčali, za tu je priliku djecu iznimno ostavila na čuvanju u jednom servisu gdje naplaćuju po satu, jer vrtić nisu dobili. Za mjesto u vrtiću potrebno je imati prebivalište u Zagrebu, a oni kao podstanari imaju samo boravište. Privatni pak vrtić za dvoje djece – puno je i za plaću saborskog zastupnika! Vladimira Palfi Sinčić, uz Tihomira Lukanića glavni stranački marketinški strateg pa se nadovezuje:

– Nailazili smo na teze da je Živi zid anarhistička stranka koja ne nudi rješenja i jednostavno sam shvatila da moramo naći načina da predstavimo rješenja jer ih stvarno imamo. Imamo ljude s imenom i prezimenom, imamo niz zakona koje smo predlagali u Saboru, imamo predivne ljude u svojim redovima i vjerujemo da ćemo uspjeti. To nam je bila nit vodilja za kongres – objašnjava ona.

Kako se za kongres prijavilo gotovo triput više ljudi od predviđenih tisuću, htjeli su ga premjestiti u sportsku dvoranu, međutim, već su angažirali jednu produkcijsku kuću da im radi streamove na sve četiri stranice Živog zida, HD snimke i bannere, i bilo je nemoguće to mijenjati. Otvorit će i dodatni dio dvorane na Zagrebačkom velesajmu kako bi stalo oko 1500 ljudi.

– Ova će “masovka” dostojna najvećih razuvjeriti sve kojima se čini da su malo “stali na loptu”, odnosno da su nešto manje prisutni u javnosti u posljednje vrijeme, konkretnije, da se Ivan Pernar pritajio sa svojim svakodnevnim akcijama. Mislim da je Plenković napravio sve da nas istisne iz medija iz kojih može – uvjeren je Sinčić.

Vladimira Palfi Sinčić pak dodaje da je i Pernar shvatio da kvantiteta ne znači uvijek kvalitetu pa su zajednički dogovorili da smanje intenzitet svojih nastupa kako bi i drugi došli malo u prvi plan jer javnost percipira da je stranka samo troje zastupnika, a Živi zid ima, kaže, više od troje kvalitetnih ljudi i odlučni su javnosti to predočiti. Zato će na kongresu predstaviti deset do petnaest ozbiljnih programa od kojih su najvažniji borba protiv korupcije, pravosuđe, poljoprivreda, zdravstvo, inovacije i nove tehnologije, poduzetnici, socijalna politika i demografija. Izradi zdravstvenog programa pristupio je neurokirurg svjetskog glasa, dr. Dinko Štimac, predstojnik Klinike za neurokirurgiju KBC-a Rijeka, koji je prvi u svijetu pacijentu ugradio 3D printani umjetni kralježak, a prethodno prvi put izveo operaciju s dvije premosnice na krvnim žilama mozga. Demografski je pak program osmislio nesuđeni državni tajnik Stjepan Šterc.

– Percepcija Živog zida mijenja se postupno. U prethodna dva saziva bio sam sam u Saboru. Potom se Pernar istaknuo svojim stilom, to je stil koji je ovog časa potreban Hrvatskoj, šok-terapija “počnite razmišljati o stanju u kojem se nalazimo”, a onda je tu i kolega Bunjac koji kao pravi znanstvenik istražuje, provjerava, elaborira, ne znam boravi li itko drugi u saborskoj knjižnici osim njega. Predložili smo 20-ak zakona. Svatko ima svoj stil i način, a još mnogo ljudi je u pozadini, od Makarske do Vukovara – govori Sinčić. Osim 17 tisuća članova, tu su i simpatizeri i stručnjaci u određenim područjima.

– Primjerice, kad istupamo o LNG-u, konzultiramo se sa stručnjacima za naftu, geologiju, korozivnu zaštitu, hidrologiju, kako bi sve bilo što kvalitetnije – opisuje. Ta će logistika biti vidljiva nakon sljedećih parlamentarnih izbora, po nekim statistikama Živi bi zid mogao i udeseterostručiti broj zastupnika – uvjeren je Ivan Vilibor Sinčić. Živi zid predložio je 20-ak zakona, što izmjena i dopuna, a što sasvim novih. Među njima i onaj o oporezivanju imovine banaka koji bi donio 2,5 milijarde kuna u proračun za demografiju. Predložili su i Zakon o zviždačima, ljudima koji se izlažu prokazujući korupciju i kriminal, kojima statistika pripisuje zasluge za otkrivanje 40 posto svih slučajeva korupcije, uza samo dva posto koje razotkriju istražna tijela.

– Bez zviždača nema borbe protiv korupcije i to znaju ozbiljne zemlje koje imaju takve zakone, a ima ga i BiH. Vlada RH odbila je naš zakon i rekla da će napraviti do kraja godine svoj, ali to je pitanje... – skeptičan je Sinčić. Ljudi su, kaže, poslani u Sabor da zastupaju određene interese građana, a događa se suprotno i zato imamo bujajuću korupciju i niz neutemeljenih odluka: smjenu čelnice tijela za suzbijanje korupcije, kontinuitet bez promjena u DORH-u, ugašeno povjerenstvo za Agrokor, niz loših zakona – o poljoprivredi, OPG-ima, o LNG-u... Loše odluke dokaz su da imamo loš politički sustav, kaže.

– Loši izborni zakoni dozvoljavaju da kupljena, sklepana amorfna većina može raditi niz koruptivnih, a legalnih radnji. Da je bilo pošteno, išli bi na izbore odmah kad je Most izašao iz koalicije. Sada je premijer najavio i redukciju ministarstva, očito je da nema ljudi od povjerenja. Zadnji povod za to je razilaženje u mišljenjima unutar HDZ-a. Postoji konzervativna struja koja ne može smisliti Plenkovića, valjda sanjaju Karamarka ili Stiera. Sav taj kaos, šund i korupcija onemogućavaju da se odrade reforme. Kako ćete raditi reforme nečega ako vas ucjenjuju? HNS, Pupovac, Zekanović... Svaku odluku morate usuglasiti s 50 strana. U toj kaotičnoj, koruptivnoj atmosferi bez povjerenja ne mogu se raditi reforme i zato je cijela zemlja takva. Izbori će biti restart – uvjeren je čelnik Živog zida.

Ali kako kad su uvijek dvije iste glavne opcije?

– To je vrijedilo dugo vremena, a onda smo došli Most i mi, trećinu u sredini polako zauzimaju treće opcije i to će sve više dolaziti do izražaja, zato izbori imaju smisla. Novi će izbori u potpunosti ukloniti HNS, svima koji su sudjelovali u trgovinama poslat će se jasna poruka: nemojte to raditi, nećete dugo uživati u plodovima svoje trgovine, jer onaj tko izda biračko tijelo, nestaje s političke scene – objašnjava Sinčić, pa ga pitamo: Je li Živi zid spreman sudjelovati u vlasti te s kim bi, a s kim nikako ne bi koalirao?



– Želimo sudjelovati u vlasti, ali sa strankama kao što su HDZ i SDP i onima koje su okupili oko sebe ne možete mijenjati Hrvatsku. To je pokazao Most. Mislili su, mi ćemo progurati neke zakone ako uđemo u Vladu, a nisu progurali ništa osim par sitnica kao što je kažnjavanje zastupnika 150 kuna, što je OK. Ali da će Hrvatska zbog toga krenuti u pozitivnom smjeru, ne – rezolutan je.

Vlast misle osvojiti ili sami, kao Pokret pet zvijezda u Italiji, ili sa strankama koje dosad nisu sudjelovale u vlasti. Most im više nije opcija za tu kombinaciju, nakon što su propustili to učiniti 2015. Božo Petrov tu je Živom zidu najveća prepreka. S HDZ-om i SDP-om ni u ludilu. Na izbore će možda samostalno, ovisi što će procijeniti kada dođe vrijeme, no u uspjeh su uvjereni, s koalicijom i bez nje. Neka iskustva dobro su im došla pa za sljedeći put najavljuju mjeru kojom će se zaštititi kako im nakon izbora partneri ne bi okrenuli leđa.

– Od svih kandidata koji budu na listi Živog zida tražit ćemo da svojom imovinom odgovaraju za ono što obećaju, pa neće biti u kušnji da pretrče – najavljuje Sinčić. Baš te kadrovske greške smatraju najvećim svojim greškama.

– Možda smo temeljitije trebali provjeriti neke ljude s kojima smo išli na izbore, ali to je bio nedostatak iskustva i političkog znanja. Nismo znali ni kako bismo sastavili liste, učili smo u hodu, ali drago mi da su se stvari razvile tako kako jesu, i za Runtića i za Škibolu, jer sve sjeda na mjesto – govori Palfi. Sinčić najavljuje i inicijativu za promjenom niza zakona koji određuju izborni sustav, od izbornih jedinica koje su nezakonito formirane jer previše odskaču prema broju glasača. Osječko-baranjska broji 350 tisuća, a 9., dalmatinska, 480 tisuća. Ako ga pitate koju bi ocjenu dao premijeru Plenkoviću, kaže – dva od deset, a jedan od pet. Zamjerio mu se kako funkcionira.

– U Bruxellesu, recimo, situacija je: Velika Britanija izlazi iz Unije i svi će trebati više plaćati za EU birokraciju. On već u podnevnom Dnevniku daje izjavu da će Hrvatska trebati više davati, a trebao bi pitati Sabor i hrvatsku javnost, nije pitao ni svoje suradnike, bez ikakve analize autoritativno odlučuje da će biti tako. Onda, ušao je u priču s HNS-om i s 34 posto rejting stranke srušio na 24 posto. Tada su problemi eksplodirali, sada metastaziraju i to će ga sustići – obrazlaže Sinčić. Živi zid u zadnje vrijeme kao da se manje bavi deložacijama, po kojima su prepoznatljiviji – sudeći po angažmanima oko Dalekovoda i Uljanika, radnici su im u fokusu. Sinčići nam objašnjavaju da je to samo naizgled tako.

– Deložacije su krenule nakon 2011. kada je Bošnjaković, tadašnji, a nažalost i sadašnji ministar pravosuđa, donio zakon koji je omogućio gubitak kuće i zbog jedne kune dozvolio bogaćenje odvjetnika i javnih bilježnika višestrukim naplaćivanjem troškova i koji je nanio svakodnevne apsurde i patnju. SDP nije ništa napravio da bi to popravio, a neće ni novi zakon. Naime, sada se predlaže osobni stečaj potrošača što je katastrofa jer ti dugovi nisu trebali ni nastati, nije netko trebao doći do 1000 kuna duga zbog 80 kuna. Stečaj potrošača može biti izniman stečaj, a ne masovni! Deložacije stagniraju, ima ih, stalno smo tamo, ali ljudi koji su izgubili kuću sve je manje žele vratiti. Odu u Njemačku – govori Sinčić.

Supruga ga nadopunjava: – Ali, prije smo bili relativno nepoznati, a sada kad tri saborska zastupnika najave dolazak i kad pošaljem obavijest da će Živi zid braniti kuću, sustav odustane, odgode, dogovore se... Jer, zastupnici će uzeti stanku i dati slučaj na sva zvona. Živi zid nije sudjelovao u polemici oko Istanbulske konvencije niti je glasao o njoj.

– Osobno sam rekao da ju treba ratificirati, ali neki su naši zastupnici imali svoje stavove. No nismo htjeli sudjelovati u toj “ideološkoj kosti”, kako smo je nazvali prema kratici IK. Sve odredbe koje se tiču rodne ravnopravnosti i diskriminacije odavno su na snazi i jedva što će se promijeniti nakon ratifikacije jer naše institucije na tom polju nisu u stanju provesti dokumente koji već postoje. Konzervativna struja htjela je tom konvencijom rušiti Plenkovića, on je to znao i to se pretvorilo u ideološku kaljužu gdje se izgubio smisao – opisao je Sinčić. O nadolazećem Zakonu o pobačaju pak rekao je da nikad ne bi mogao tražiti od žene da napravi pobačaj i da je protiv njega, ali i da ga nikome ne može zabraniti te da smatra kako ne treba smanjivati to pravo, a najbolje bi ga se utvrdilo – referendumom.



Stan i posao, odnosno kvaliteta života najveći su problem mladih, reći će. I sami su to iskusili jednim dijelom. Naime, kad su u srpnju prošle godine po drugi put postali roditelji i uz dvogodišnjeg Kaspera dobili 14 mjeseci mlađu Iskru, nitko im nije htio iznajmiti stan. Poklapali bi nam slušalicu čim bi čuli da imamo dvoje male djece. Bilo je užasno, na kraju nam je prijatelj privremeno ustupio svoj stan, a on je sa svojom djevojkom unajmio drugi dok mi ne uredimo kuću – kaže Vladimira, uz objašnjenje da su kupili ruiniranu kuću u Markuševcu i uređuju je.

– Ma nama je još super. Mladi ljudi koji nakon fakulteta dobiju posao za 3000 kuna ne mogu ni stan platiti. Ne čudi da je mnogima izlaz odlazak iz zemlje za koju se pitaju postoji li perspektiva – kaže Palfi, a Sinčić dodaje:

– Postoji perspektiva, da ne mislimo da postoji i mi bismo otišli. Imali smo jedno rješenje u Kostariki, ali nije nam to opcija jer rekli smo da ćemo se boriti do kraja. Mladi u Hrvatskoj imaju tri opcije: ući u strukture HDZ-a i SDP-a i nadati se da ćete se uhljebiti, otići iz zemlje ili ući u otpor, u Živi zid, s ciljem da stvorimo normalnu zemlju s jakim institucijama, koje su sada oslabljene, a oni koji su ih oslabili prozivaju nas za anarhizam! Ne bore se više ni za što jer im je dobro tako kako jest. Njima ništa ne fali. Nekad je socijaldemokracija ginula za radnike, danas su to salonski socijaldemokrati. Bi li se, pitamo, i njima moglo dogoditi da to postanu za 20 godina?

– Ne. Uvijek moram nešto raditi i to mora biti učinkovito, ne bih mogao ne popraviti takav sustav. Neću dozvoliti oklijevanje i kukavičluk, nego uvijek efikasnu akciju – tvrdi. Ona se pak smije nekoj emisiji koja je prikazivala predsjednika Sabora Jandrokovića u privatnom životu.

– Kao, kad dođe doma, sjedne u ured s kožnom foteljom, pusti si neku ploču i lista knjige. Pa tko tako živi? Ja nekad ne stignem oprati kosu, djeca su musava jer jedu rukama, kuhinja mi je u neredu – govori ona. Roditeljstvo je uvelike promijenilo njihov život, a dogodilo se istovremeno s uzletom stranke, kada im valja najviše zapeti. Ona radi od kuće, a istovremeno i studira, što zvuči nevjerojatno s obzirom na to da su djeca u zahtjevnoj dobi sve vrijeme u kući. Povremeno ih pričuva njegov brat student, ili njezina mama iz Međimurja uzme par dana godišnjeg odmora, ili pak odvedu ih u Karlovac ako moraju na nekoliko sati. Za to vrijeme odrade posao, ili ona ode frizeru jednom u dva mjeseca, no kaže da radno vrijeme vrtića nije dobro riješeno pa su ljudi koji svaki dan ostavljaju djecu u vrtićima stalno u stresu.

– Ne izlazimo, nismo tri godine bili u kinu ili kazalištu! Kažem mu, ajmo jednom izaći, a on kaže – mene je sram ići nekamo kad ljudi nemaju ni za osnovno, a kamoli izlaske. Je, išli smo za godišnjicu braka na večeru kad je njegova sestra čuvala djecu i rekao je: “To ti je to za ovu godinu!” Jedini mi je izlazak ako on dođe u 8 doma, a šoping-centri rade do 9 pa odjurim kupiti djeci neku odjeću ili što treba i popijem si kavu onda! – kaže Vladimira.

Premda je Sinčić u nekoliko saborskih odbora i među najaktivnijim zastupnicima koji uz to i vodi stranku, ne libi se uzeti u ruke usisavač, zna rukovati perilicama, a i pripremiti jednostavniji obrok, doručak ili večeru za djecu, premotati ih i okupati. Ona dominira jedino u kuhinji, priznaju. Dijelom je i roditeljstvo učvrstilo Vladimirinu odluku da Bunjac mandat odradi do kraja.

– Treba dati prednost boljem od sebe, on je trenutačno bolji izbor, kopa i istražuje 12 sati dnevno, ja si s djecom to ne mogu to priuštiti. On je i doktor znanosti, ja na magisteriju, šteta bi bilo da ne uzme mandat kad radi odličan posao – jednostavno će ona, te zaključuje: – Iscrpljena sam, neispavana, ali svaku večer kad ih okupate i stavite u krevet, legnete i sami pa pomislite kako su zdravi, dobro su, mirno spavaju, jednostavno, sretni ste!