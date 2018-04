Grmoja poručio Živom zidu: Kolege, to se tako ne radi!

Nikola Grmoja se na Facebooku osvrnuo na kolege iz Živog zida i njihove tvrdnje da je Božo Petrov odbio staviti potpis na nihovu inicijativu da se Dinko Cvitan dovede u Sabor kako bi odgovarao na pitanja zastupnika.

Status Nikole Grmoje prenosimo u cijelosti:

Naše kolege iz Živog zida nas svakog dana iznenade. Prije dva dana sam im među prvima dao potpis da se Cvitan dovede u Sabor (a nakon mene velik broj zastupnika Mosta koji su bili u Sabornici u tom trenutku ) ali to ih nije spriječilo da nas prozovu u fb statusu kako neki zastupnici Mosta odbijaju potpisat.

Jučer sam Bunjca pitao zašto to rade, a on se vadio da on ne vodi njihov PR i ne objavljuje statuse. Nakon toga su im potpise dali i preostali zastupnici Mosta pa inicijativa sa 30 potpisa kojima su zatražili dolazak Cvitana u Sabor u najvećoj mjeri počiva na Mostovim potpisima.

Od 30 potpisa oporbe gotovo polovina je Mostovih. Dakle da nije Mosta ne bi bilo ni inicijative kojom se hvale. Time smo mi ispucali 13 svojih potpisa na inicijativu kolega iz oporbe pa ovaj mjesec ne možemo uputiti niti jednu svoju inicijativu u proceduru, a u dnevnom redu tavore mnogi naši zakoni. Onaj o tri preferencijalna glasa čeka više od godine dana. I kako nam se kolege iz Živog zida zahvale!? Tako što napišu status u kojem se hvale kako su uspjeli skupit 30 potpisa bez HDZ-a i SDP-a, ali i da im je Božo Petrov odbio potpisat.

Naravno ponovo čista laž jer je Božo jučer pitao Bunjca treba li potpis, a ovaj mu je odgovorio da je već predao zahtjev i da smo bez HDZ-a i SDP-a skupili dovoljno potpisa.

Drage kolege, jasno nam je da smo u političkoj areni, ali to se tako ne radi. Kao kolege iz oporbe dali smo vam potpise i ne tražimo zahvalu. Dovoljno bi bilo da budete barem minimalno korektni i ne pljujete po onima koji su Vam bez oklijevanja i računice podržali inicijativu. Ali bez obzira na ovakve niske podvale spremni smo i dalje podržati sve kvalitetne inicijative iz oporbe.