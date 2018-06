Oko 40 tisuća ljudi zadnjih nekoliko tjedana platilo je ulaznice za domaće koncerte

Elf Power gosti na koncertu grupe The National na Šalati

Četiri tjedna uoči povratka u Zagreb, u kojem nisu svirali predugih pet godina, The National su otkrili tko će nas zagrijavati za njihov novi veliki koncert na Šalati, za koji je ostalo još manje od 1000 ulaznica. Bit će to Elf Power, jedni od rijetkih danas aktivnih pripadnika kolektiva okupljenog oko kultne etikete Elephant 6 osnovane 1991. u Denveru. Nakon što su se preselili u Athens, studentski grad u saveznoj državi Georgiji čiji je kulturni život u prošlosti izbacio The B-52 i R.E.M., kolektivu se pridružio niz nadarenih izvođača iz tog grada, među kojima su se najdugovječnijima pokazali Elf Power. S trinaest studijskih albuma za sobom Elf Power ostaju vjerni zvuku koji njeguju još od 1994. kad su Andrew Rieger i Laura Carter, stalni članovi grupe, snimili svoje prve lo-fi psihodelične pop-bisere. Premda nikad nisu ostvarili zamjetniji tržišni uspjeh, Elf Power su kvalitetom i kontinuitetom stvorili kultni status među indie rock publikom, a prvi dolazak u Hrvatsku imat će i poseban emotivni naboj budući da se Andrewov otac sa svojim roditeljima u SAD doselio upravo iz ove zemlje.



Zaključen popis izvođača šibenskog Regius festivala

Regius festival službeno je zaključio popis ovogodišnjeg izvođača. Na festivalu koji će se održati od 13. do 15. srpnja u Šibeniku nastupit će Soviet Soviet, She Loves Pablo, Surka Beatbox i Diskodelija. Ovi sjajni bendovi pridružuju se na pozornici Regiusa već prije najavljenim bendovima My Baby, Krankšvester, ABOP, Krešo Bengalka, Ogenj i Svemirko. Jeftine karte, besplatan kamp te sunce, more i ostale divote Šibenika izbor su za guštanje odmah na početku ljeta. Regius festival je u dosadašnjih sedam izdanja posjetilo preko 10.000 ljudi, a ove godine ih se očekuje još i više. Soviet Soviet odlični je post punk trio koji je osnovan 2008. godine u talijanskom Pesaru. Unatoč činjenici da su iz Italije, Soviet Soviet publiku su osvojili pjesmama na engleskom. Groove/stoner bend She Loves Pablo osnovan je 2006.

Surka Beatbox (Ante Prgin) hvaljeni je multiinstrumentalist koji surađuje s brojnim glazbenicima domaće scene, a gothic-psihodelija i noise opisuju šibensku post-punk trojku Diskodelija.