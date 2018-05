Prljavci 40. rođendan proslavili i ‘preko bare’

“Mi plešemo”, “Sve je lako kad si mlad”, “Mojoj majci”, “Heroj ulice”... samo su neki od hitova koje je Prljavo kazalište izvelo tijekom dvosatnog koncerta u klubu The Cutting Room na Manhattanu.

Esencija rock and rolla

Atmosfera u publici užarila se kada se pjevač Mladen Bodalec spustio s pozornice, a Prljavci su još jednom oduševili energijom i sjajnom svirkom. Tako je bend i sa svojim obožavateljima “preko bare” proslavio 40. rođendan grupe koju je 1977. u zagrebačkoj Dubravi osnovao Jasenko Houra, a koja je tijekom proteklih desetljeća dobila status jedne od najvećih rock-grupa u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Nakon što su u veljači odradili australsku turneju, sada su na red došle Kanada i Amerika; prvi su koncert odsvirali u Torontu, slijedili su New York i Chicago, a još ih čekaju Los Angeles, San Jose i Vancouver.

– Ne sjećam se više koliko smo puta svirali u New Yorku, ali sjećam se anegdote našeg prvog nastupa 1989. Doveli su nas u neku veliku dvoranu, a tamo grčko vjenčanje. U čudu sam pitao: je ‘l mi to sviramo na svadbi u New Yorku. No, naš je nastup bio u dvorani kat iznad, a publika je toliko skakala, plesala i bučila da se mladencima stol tresao. Stalno sviramo u velikim prostorima, ipak smo mi bend koji voli pozornicu na kojoj može trčati, skakati i razmahati se, no ovaj klub nam je odlično legao. Kod ovakvih svirki ne oslanjate se na produkciju, nego koncert morate odraditi tako da prolijete i znoj i suze. No, mi smo počeli kao klupski sastav i volimo se vratiti toj esenciji rock’n’rolla – rekao je Jasenko Houra.

Posjet slavnom slastičaru

Dečki već imaju pjesme za novi, 15. album, ali on dolazi na red nakon turneje i velikog koncerta 31. svibnja na Zagrebovu stadionu. Novi album planiraju objaviti do kraja godine, a Jajo piše i knjižicu o povijesti sastava.

– Svaki je nastup jedinstven, nikada se ne ponavlja. Nije samo Trg bana Jelačića bio poseban i predivan. Nezaboravan je i prvi nastup u Dubravi gdje smo svirali na plesnjaku i ljudima koji su izveli van žene uništili večer – prisjetio se Jajo koji će kratki boravak u New Yorku iskoristiti za posjet New Jerseyu i čuvenom slastičaru Buddyju Valastru, zvijezdi kulinarskog showa “Cake Boss”.