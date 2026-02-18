Koliko ih radite? Ovih 12 čestih pogrešaka sabotiraju mršavljenje
Često mislimo da činimo sve ispravno kada pokušavamo smršavjeti: pazimo na prehranu, vježbamo i trudimo se držati rutinu. Ipak, ponekad male, naizgled bezazlene pogreške mogu sabotirati naš trud i spriječiti gubitak kilograma, iako mislimo da radimo sve kako treba Kada je riječ o gubitku težine, tada postoje bezbrojne dijete, metode i tehnike koje obećavaju brze rezultate. No, prema vodećim dijetetičarima, postoji bezbroj razloga zašto kilogrami možda neće ići dolje unatoč vašim najboljim naporima. Iako ono što jedete igra veliku ulogu u vašem gubitku težine, san, stres i vrijeme kada jedete također mogu imati utjecaj.
Anna Groom, dijetetičarka i glasnogovornica Britanskog dijetetičkog udruženja, izjavila je da iako može biti primamljivo isprobati "brze dijete" da biste uklonili težinu, učinci su često kratkotrajni i potiču toksične cikluse dijeta. "Iako mogu dati početne rezultate, obično su previše ograničavajuće za održavanje, što dovodi do daljnje tjeskobe i frustracije. Za trajni gubitak težine morate pogledati svoj način razmišljanja, razinu aktivnosti i cjelokupni način života", objasnila je Groom. Ovo je 12 najčešćih pogrešaka koje ljudi čine kada žele skinuti kilograme, piše Daily Mail.
1. Premalo jedete: Jedna od najvećih pogrešaka u dijetama koje ljudi čine jest premalo jedenja, rekla je dr. Abby Hyams. Prosječni muškarac treba jesti oko 2500 kalorija, a prosječna žena 2000 kalorija dnevno da bi održali svoju težinu. No, to varira ovisno o čimbenicima poput visine i težine. Da biste smršavili, morate konzumirati manje kalorija nego što ih sagorite, što je poznato kao stvaranje kalorijskog deficita. To se može postići i povećanom tjelesnom aktivnošću. Ipak, značajno smanjenje količine kalorija koje unesete u jednom danu može biti štetno za vaš napredak jer kada je unos kalorija prenizak, tada se vaše tijelo bori. "Mozak usporava metabolizam da bi sačuvao energiju i pojačava apetit. To je način na koji vas tijelo štiti od percipirane gladi", objasnila je dr. Hyams. Preporučila je ciljati na unos koji je samo 300-500 kalorija manji od razine održavanja da biste smršavili. "Gubit ćete težinu sporije, ali ćete je zadržati i imat ćete energije za život i vježbanje", rekla je liječnica.
2. Ne unosite dovoljno proteina: Proteini, koji se prirodno nalaze u mesu, ribi, jajima i mliječnim proizvodima, postali su popularan pojam u dijetama posljednjih godina. A prema riječima stručnjaka, za to postoji dobar razlog. Proteini povećavaju sitost i čak mogu potaknuti metabolizam. No, mnogi ljudi zanemaruju važnost proteina u obrocima. "Ljudi često smanjuju kalorije ne razmišljajući o tome odakle dolaze. Pojedu salatu bez proteina, a onda se pitaju zašto gladuju", rekla je dr. Hyams. Proteini se probavljaju sporo, što pokreće hormone sitosti poput GLP-1 i smanjuje hormon gladi, grelin. Liječnica je preporučila unos od 20 do 30 grama proteina po obroku.
3. Ne unosite dovoljno vlakana: Znanstvenica za crijeva, dr. Emily Leeming, preporučila je povećanje obroka vlaknima da biste izbjegli osjećaj gladi između obroka. Vlakna su ključna komponenta zdrave prehrane, a nude brojne prednosti uključujući poboljšano probavno zdravlje, bolju kontrolu šećera u krvi, nižu razinu kolesterola i poboljšanu kontrolu težine potičući osjećaj sitosti. Prehrana bogata vlaknima snažno je povezana sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2, moždanog udara i određenih vrsta raka. Dr. Leeming je savjetovala zamjenu bijelog kruha, tjestenine i riže cjelovitim žitaricama.
4. Grickate "besplatnu hranu": Iako je lako zaboraviti na kekse koje ste pojeli dok ste pripremali čaj, čips koji jeli dok ste gledali film ili malo maslinovog ulja na salati, te kalorije se brzo zbrajaju. Prema Nacionalnoj anketi o prehrani i nutritivnim navikama, svoje unošenje hrane podcjenjujemo za otprilike 30 posto. Kao rješenje, stručnjaci su preporučili praćenje unosa hrane i svjesnost o besmislenom jedenju.
5. Pijete kalorije: Skrivene kalorije u gaziranim pićima, voćnim sokovima i kavama s mlijekom dugo su mučile one na dijeti. Kave iz popularnih trgovina i kafića mogu sadržavati zabrinjavajuću količinu kalorija. Čak i čaj s mlijekom ili čaša vina svake večeri mogu dodati stotine kalorija tjedno. Dobra vijest je da je lako zamijeniti velike napitke manjim, preskočiti zaslađene dodatke i odlučiti se za opcije bez šećera.
6. Trčite na traci, ali ne vježbate i s utezima: Iako je kardio odličan za dovođenje u formu, dosljedan trening umjerenog intenziteta, uključujući vježbe poput čučnjeva i mrtvog dizanja, uzrokuje rast mišića, jača ih i istovremeno poboljšava sastav tijela i metaboličko zdravlje. Meta-analiza u časopisu Obesity Reviews otkrila je da je trening s otporom, uz prehranu s kontroliranim unosom kalorija, bio najučinkovitija strategija za gubitak masti. "Izgradnja mišića je vaše tajno oružje za dugoročno upravljanje težinom", rekla je dr. Hyams.
7. Držite dijete tijekom tjedna, a onda se vikendom prejedete: Dosljedno držanje dijete tijekom tjedna, ali popuštanje vikendom, česti je problem koji može poništiti vaš napredak. Rješenje je planirati poslastice i obroke s više kalorija unutar svojih dnevnih kalorijskih ciljeva, umjesto da pristupate dijeti s principom "sve ili ništa".
8. Jedete u pogrešno vrijeme: Povremeni post, poput posta od 12 sati, a zatim jedenje 12 sati, može biti koristan alat za sagorijevanje masti. No, mnogi se ljudi usredotočuju na post ujutro, što može značiti prejedanje navečer, prema riječima stručnjaka. Preskakanje doručka može značiti nedostatak esencijalnih hranjivih tvari poput kalcija i željeza, što dovodi do niže razine energije, magle u mozgu i povećane žudnje za hranom s više kalorija kasnije. Takav post povezan je s lošijim kardiovaskularnim zdravljem, povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2, višim krvnim tlakom i potencijalnim debljanjem. Studija u časopisu "Jama Internal Medicine" otkrila je da ograničavanje prehrane između 7 ujutro i 15 sati dovelo do 50 posto većeg gubitka težine u usporedbi s jedenjem raspoređenim tijekom 12 sati ili više.
9. Jedete velike porcije: Lako je precijeniti koliko bi porcija trebala biti velika, posebno kod namirnica poput žitarica, tjestenine i riže. Rješenje je vaganje porcije dok ne istrenirate oko da vidi koja je prava količina.
10. Ne spavate dovoljno: Nedostatak sna, posebno manje od šest sati noću, izravno uzrokuje debljanje remećenjem hormona gladi (povećanjem grelina, smanjenjem leptina), podizanjem kortizola i povećanjem žudnje za visokokaloričnom, slatkom hranom. Umor smanjuje tjelesnu aktivnost i dodatno potiče debljanje, dok loš san također smanjuje toleranciju glukoze. Studija u časopisu "The Annals of Internal Medicine" otkrila je da samo dvije noći ograničenog sna povećavaju glad i žudnju, posebno za grickalicama bogatim ugljikohidratima i kalorijama. Rješenje je više sati sna tako što ćete ranije ići u krevet i smanjiti vrijeme provedeno pred ekranom prije spavanja.
11. Ne hranite crijeva: Crijeva su dom trilijunima mikroba, uglavnom bakterija, ali i virusa i gljivica, poznatih kao crijevni mikrobiom. Ovi mikrobi pomažu u razgradnji hrane, podržavaju sluznicu crijeva i proizvode spojeve koji utječu na probavu, upalu, metabolizam i imunološku funkciju. Kada je mikrobiom u ravnoteži, tada korisne bakterije pomažu u održavanju stabilnosti crijeva i potiskuju štetnije sojeve. No, kada se ta ravnoteža promijeni, stanje koje se ponekad naziva disbioza, tada to može dovesti do simptoma poput nadutosti i neredovite stolice, a istraživanja su ga povezala sa stanjima poput debljanja, dijabetesa tipa 2 i srčanih bolesti. Da biste održali crijeva sretnima, dajte prednost voću i povrću, mahunarkama i cjelovitim žitaricama te fermentiranoj hrani, poput živog jogurta ili kiselog kupusa.
12. Oslanjate se na snagu volje: "Jedna od najvećih pogrešaka u dijetama je vjerovanje da je snaga volje dovoljna. Zapravo, do 90 posto naše prehrane pokreće podsvijest. Zato često 'znamo što trebamo učiniti, ali ne možemo to učiniti'. Snaga volje je poput baterije - isprazni se. Nije stvar u tome da vam nedostaje discipline: vaš mozak radi ono što misli da vam treba. Dijete se bore protiv vašeg mozga. Umjesto toga, morate ga ponovno istrenirati", rekla je Sandra Roycroft-Davis, osnivačica Slimpoda. Rješenje je promisliti o svojim navikama i otkriti što izaziva vaše padove. "Kada ste toga svjesni, tada možete prekinuti obrazac. Ako pogriješite, preoblikujte razmišljanje i recite sebi: 'To samo trenutačni pad', a ne: 'Pogriješila sam'. Tako se prekida ciklus krivnje", zaključila je Roycroft-Davis.