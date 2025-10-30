Znate li da ovih sedam predmeta možete prati u perilici posuđa? Jedan bi vas mogao iznenaditi

Mnogi ljudi perilicu posuđa koriste isključivo za pranje tanjura, čaša i pribora za jelo, no zapravo postoje i druge svakodnevne stvari koje se mogu sigurno prati u perilici. Od kuhinjskih alata do sitnih predmeta za kućanstvo, pravilno postavljanje i poznavanje materijala može uvelike olakšati čišćenje i uštedjeti vrijeme. I dok se neki predmeti poput drvenih žlica, dasaka za rezanje i određenih šalica ili boca za vodu nikada ne smiju stavljati u perilicu zbog oštećenja, jedna je korisnica TikToka podijelila nekoliko neobičnih stvari koje se ipak mogu oprati u njoj.

Kreatorica sadržaja za čišćenje i dom Anna objavila je kratki video o sedam stvari koje se mogu staviti u perilicu. Predmeti su uključivali spužve za čišćenje, plastične dječje igračke, silikonske futrole za mobitele, vaze, pa čak i filtere za kuhinjsku napu i tanjur iz mikrovalne pećnice. Sedmi predmet koji je Anna stavila u perilicu posuđa bila je četka za kosu, što je zbunilo druge korisnike TikToka, piše Daily Express.

"Tako pametna ideja. Jedva čekam da moj partner otvori perilicu posuđa i da u njoj pronađe nasumične stvari", napisala je jedna korisnica. "Četka za kosu?! To je glazba za moje uši!", dodala je druga. Treća korisnica je Annu nazvala "genijalnom", dok je četvrta napisala da ju je video "oduševio".

Jedna korisnica izrazila je zabrinutost zbog Anninog videa i upitala što je s dlakama s četke. Anna je odgovorila da je prethodno uklonila sve dlake. Druga je podijelila svoje iskustvo s pranjem svakodnevnih stvari u perilica suđa. "U nju možete staviti prljave Crocsice. Izađu kao nove", napisala je.