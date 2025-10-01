Stručnjaci upozorili: Ova tri kuhinjska pribora nikada ne stavljajte u perilicu posuđa

Perilica posuđa mnogima je nezaobilazan kućanski pomoćnik, a često mislimo da znamo točno što u nju smijemo staviti i kako je koristiti. Ipak, stručnjaci su upozorili da određeni predmeti mogu biti oštećeni ili čak postati nehigijenski ako završe u perilici. Zato je važno znati osnovna pravila i izbjeći pogreške koje mogu skratiti vijek trajanja i posuđu i samoj perilici. Naime, u svoje perilice nemojte stavljate tri vrste kuhinjskog pribora: plastiku, nehrđajući čelik i drvo. Stručnjaci za kućanske aparate u Hisenseu UK otkrili su da pribor izrađen od ovih materijala može pretrpjeti oštećenja tijekom ciklusa pranja posuđa ili potencijalno postati leglo bakterija koje se prenose s drugih očišćenih predmeta.

"Perilice posuđa izvrsne su za uštedu vremena i higijenske rezultate, ali ne pripada sve u njih. Plastične posude, drveni pribor i predmeti s metalnim rubom bi se uvijek trebali prati ručno ako želite da ostanu sigurni, funkcionalni i dugotrajni", objasnila je Chloe Blanchfield, voditeljica marketinga proizvoda u Hisenseu. Stručnjaci su otkrili da ovi materijali jednostavno ne mogu izdržati intenzivnu toplinu, agresivne deterdžente i snažne mlazove vode koji perilice posuđa čine među najtraženijim kuhinjskim aparatima, piše Daily Express. "Iako je primamljivo tražiti prečace, malo dodatnog truda za sudoperom može vam dugoročno uštedjeti novac i zaštititi vaš kuhinjski pribor", dodali su stručnjaci.

Određeni Tupperware proizvodi mogu imati simbol za pranje u perilici posuđa na svojoj podlozi koji pokazuje mogu li podnijeti temperature pranja posuđa. Međutim, određene plastike mogu izdržati nekoliko ciklusa pranja, ali kontinuirano izlaganje može dovesti do toga da se materijal počne iskrivljivati, blijedjeti ili pucati zbog temperature i potresanja. Pukotine i iskrivljenja mogu učiniti Tupperware posuđe manje hermetičkim, uzrokujući gubitak njegove primarne funkcije i potencijalno postati manje higijenski.

Preporučuje se da Tupperware stavite na gornju policu perilice posuđa, koja je najudaljenija od grijača stroja, i odaberete postavku niske temperature. Blagi deterdžent također može spriječiti dodatna oštećenja ovih predmeta. Toplina i vlaga unutar perilice posuđa mogu uzrokovati širenje i pucanje drva. Unutar tih pukotina mogu se zarobiti bakterije koje kruže oko perilice.

"Uskoro će vaš pouzdani drveni pribor izgubiti glatku završnu obradu i mogao bi postati leglo klica", upozorili su stručnjaci. Bolje je ručno prati drvene predmete blagim sapunom i toplom vodom, a zatim ih odmah osušiti nakon pranja. Idealno bi bilo da se predmeti malo osuše na zraku tako što ćete ih postaviti uspravno.

Predmeti od nehrđajućeg čelika i metalnih okvira mogli bi se trajno oštetiti pranjem u perilici posuđa. Jaki deterdženti mogu uzrokovati hrđanje i promjenu boje, što će vjerojatno značiti da će predmete uskoro trebati zamijeniti. Metalni predmeti s neprianjajućim premazima ili drugim posebnim završnim obradama također mogu biti oštećeni visokom temperaturom i deterdžentom u perilici posuđa. Uvijek je bolje potražiti simbol za pranje u perilici posuđa na svojim kuhinjskim predmetima.