Žene otkrile što misle o partnerima koji su se zapustili nakon vjenčanja: 'Želim da smršavi'

Na mreži Whisper žene iz cijelog svijeta pokrenule su raspravu o promijeni fizičkog izgleda partnera - nakon sklapanja braka. Neke su to hvalile, ali bilo je i onih koje se nisu suzdržavale od brutalnih komentara i ispričale su kako je partnerovo zapuštanje i gomilanje kilograma utjecalo na njihov odnos - i emotivni i onaj u spavaćoj sobi.



Jedna od anonimnih korisnica rekla je da joj je neugodno reći partneru da se udebljao, a nije joj baš svejedno zbog toga jer ona trenira i živi zdravo. "Pokušavam ga nekako nagovoriti da mi se pridruži u vježbanju nadajući se da će tako izgubiti koji kilogram."



Suprotno od nje razmišljanje je sljedeće korisnice koja kaže: "Meni je je super seksi to što se moj partner udebljao, ali ne mogu mu to reći jer on ne voli svoj trenutni izgled."



"Ne smetaju me kilogrami, jednako mi je privlačan", kaže još jedna.

Je li zapuštanje i debljanje partnera problem u braku/vezi? Ne, uopće me to ne smeta. Ima bitnijih stvari. 56,25% +

Da, problem je. Nije mi privlačan/privlačna kao prije i želim da skine kilograme. 43,75% +

"Deblji je nego prije. Iako ga volim, njegov veliki trbuh ubija svaku strast i uzbuđenje u meni. Jako utječe na naš seksualni život", komentirala je jedna žena s kojom su se mnoge složile. "Da, nije ni meni moj privlačan kao prije jer je bucmast."



"Osjećam se kao da sam loša osoba zato što sam razočarana time što se moj partner udebljao."



Još jedna žena je napisala da se užasava partnerovih kilograma jer se ne prestaju gomilati, prenosi Daily Mail.

