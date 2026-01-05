'Ćelava mladenka' oduševila internet: Do oltara došetala bez perike i dirnula tisuće ljudi

Mnoge mladenke mjesecima unaprijed planiraju svaki detalj vjenčanja, od frizure, make-upa, vela, haljine, sve kako bi se na taj dan osjećale posebno. No, Dani G iz Newcastlea odlučila je napraviti nešto što je za nju imalo puno dublje značenje: na svoje vjenčanje došla je bez perike. Dani je, naime, još kao dvogodišnjakinji dijagnosticirana alopecija universalis, a na društvenim mrežama otvoreno govori o životu bez kose i ljepoti samopouzdanja, piše People.

Ova 27-godišnja beauty kreatorica podijelila je na TikToku isječke svog velikog dana, od trenutaka u kojima sama radi make-up, do poziranja u elegantnoj bijeloj vjenčanici. Uz video koji je objavila u svibnju, napisala je: 'Uspjela sam!!! Vaša cura je to napravila - ćelava mladenka.' Dodala je i da je odluka da na vjenčanju ne nosi periku za nju bila ogromna stvar te da joj je trebalo vremena da se na to odvaži. Velika podrška u tome bio joj je i suprug Jack Willis. 'Moj muž stvarno je želio da budem bez perike jer smo se tako upoznali i tako se zaljubio u mene', napisala je. Priznala je da se nikada prije nije zamišljala kao 'ćelavu mladenku', sve dok Jack nije spomenuo tu ideju. 'Taj trenutak, taj dan, bio je toliko poseban i dao mi samopouzdanje za koje nisam ni znala da ga mogu osjetiti', dodala je.

Dani često nosi periku, no ona i Jack upoznali su se 2018. u teretani, u razdoblju kada je ona trenirala plivanje. Upravo zato, kaže, upoznao ju je bez perike i bez trunke make-upa. Kada su se zaručili, Dani je, sasvim logično, počela razmišljati o različitim perikama i haljinama za njihov poseban dan. 'Tada sam ga opet pitala što on misli da bih trebala učiniti. Imala sam toliko izbora. A on mi je rekao kako bi me volio oženiti i vidjeti onakvu kakva sam bila kada se zaljubio u mene', prepričala je.

Jack (32) s druge strane kaže da je od prvog susreta imao osjećaj da je Dani 'njegova osoba'. Naglasio je da mu se svidjela ideja da do oltara dođe bez perike upravo zato što ga to vraća na njihov početak. 'Znam da je ona samopouzdana žena, iz nje baš izvire pozitivna energija. Jako volim svoju ženu i ona mi je stvarno najbolja prijateljica', rekao je. Dani ipak ističe da je Jack nikada nije pritiskao, odluka je bila u potpunosti njezina. Na kraju je, kaže, to učinila za Jacka, ali i za sebe, kako bi si dokazala da se i bez kose može osjećati predivno. Iako je u početku bila nervozna, kada je stigao odlučujući trenutak, sve je opisala kao jedan od najljepših osjećaja koje je ikad doživjela. 'Kao da mi je to što nisam imala kosu omogućilo da pokažem lice… I, kao što je Jack rekao, to je ono u što se on zaljubio', dodala je.

Nakon vjenčanja u Grčkoj, Dani je video isječke podijelila online, a reakcije su je posebno dirnule. Kaže da su joj se javili ljudi koji se suočavaju s gubitkom kose i da su mnogi napisali kako im je njezin video dao nadu i ohrabrenje. Dani, koja make-up tutorijale objavljuje od 2017., zaključila je da je najbolji osjećaj na svijetu znati da jedna snimka može nekome promijeniti dan ili čak način na koji vidi sebe.