Žena vlastitu sestru prijavila policiji: ‘Nije mi htjela platiti za šišanje njene djece!’

Žena koja je nedavno završila obuku za frizerku rekla je da je bila sretna što je mogla šišati svoju obitelj dok je još trenirala kako bi izgradila svoje vještine, ali čini se da neki od njih još uvijek očekuju sličan, besplatni tretman sada kada je ona potpuno kvalificirana profesionalka, piše Mirror.

Nova frizerka, koja ima osmero braće i sestara, trenutno radi u jednom salonu, s nadom da će prijeći na neko 'ekskluzivnije' mjesto nakon što stekne dovoljno iskustva. Tvrdi da joj je nedavno njezina sestra, s kojom se nikada nije slagala dok su odrastale, poslala poruku može li dovesti svoju djecu u salon na šišanje jer je htjela da izgledaju elegantno za dodjelu nagrada u školi. Frizerka je rekla svojoj sestri da su u velikoj gužvi i nije sigurna može li ih primiti taj dan, ali da se može naručiti i čekati. No, problemi su nastali kada je njezina sestra ipak došla nenaručena sa svojom djecom u salon.

- Ušla je i bila je tako bezobrazna i samo se nadvijala iznad mene cijelo vrijeme kao da je čekala da nešto pogrešno napravim. Rečeno mi je da će biti ovakvih mušterija, pa koliko god me živcirala, samo sam pokušavala ostati smirena. Nakon što sam završila s oba djeteta, iznenadila sam se kada mi je pokušala dati 2,50 funte (2,82 eura) pa sam ju pitala za što je to. Moje se iznenađenje zatim pretvorilo u uzbunu kada mi je odgovorila da mi daje napojnicu, s obzirom na to da je šišanje bilo besplatno. Rekla sam joj da zapravo frizure ne mogu biti besplatne, jer radim ovo u salonu usred gužve. Morala sam joj naplatiti. Bez riječi je zgrabila svoju djecu i izašla - napisala je u objavi na Redditu.

Tvrdi da joj je jedna fina gospođa koja je očito promatrala cijelu stvar rekla da mora zvati policiju. Rekla joj je da joj je to sestra, ali gospođa ju je prekinula i rekla joj da je to razlog više da zove policiju. Tada je to i učinila i oni su došli za nekoliko minuta. Rekli su da se stvarno ne može puno učiniti, ali da će napraviti izvješće i razgovarati s njezinom sestrom.

- Policija je vjerojatno odmah išla razgovarati s njom jer je naš obiteljski chat gotovo 'eksplodirao' njezinim porukama gdje je pokušala pridobiti druge na svoju stranu - dodala je.

U početku je većina bila na strani njezine sestre, no ubrzo su promijenili stav kad su bolje shvatili situaciju. Bez obzira na to, neki korisnici i dalje smatraju da je stvar trebala biti riješena unutar obitelji, bez intervencije policije.

- Mogli ste dobiti otkaz da niste uključili policiju. Pitajte ove koji se ne slažu s vama bi li oni bili voljni izgubiti posao da se njihov član obitelji ovako ponaša - napisao je jedan korisnik.

- Prilično je uobičajeno da tvrtke zbog toga zabranjuju zaposlenicima da pružaju usluge obitelji i prijateljima, odnosno pružanje besplatnih usluga ili usluga po sniženoj cijeni. Vaša obitelj to mora razumjeti. Možete pružati besplatne usluge non-stop u njihovim domovima, ali ne i na svom radnom mjestu - komentirala je druga osoba.

