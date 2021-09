Žena šokirana bizarnim ritualom suprugove obitelji nakon smrti rodbine: 'Ne želim u tome sudjelovati!'

Iako je normalno da nakon smrti bliske osobe svatko tuguje na svoj način, jedna je anonimna žena na Redditu ispričala da obitelj njenog partnera nakon smrti nekog člana ima prilično bizaran ritual...

“Obitelj moga muža je iz Walesa, ali ne mislim da je riječ o kulturološkom običaju niti sam uspjela negdje pronaći da ljudi iz vjerskih ili kulturoloških uvjerenja rade nešto lično...”, započela je u svojoj objavi koju je prenio Mirror.

Ona slika najbizarnije balkanske običaje - mrtvačke svadbe, virdžine, ritualna ubojstva...

Naime obitelji njezina muža preminulome prije nego što pokopaju - vade zube. Po jedan zub dobije svaki živi rođak i uvijek ga nosi sa sobom u platnenoj vrećici, a imaju čak i sustav po kojem odlučuju koji član obitelji dobiva koji zub, ovisno o tome koliko je tko bio blizak s pokojnikom...

Svi tuđi zubi koje je pokojnik tijekom svog života sakupio ubacuju se u njegov lijes koji na kraju bude ispunjen stotinama ljudskih zubi.

Žena je za ovu tradiciju saznala nakon što je prisustvovala sahrani bake svog supruga, kad joj je svekrva dala torbicu s jednim bakinim kutnjakom.

“Moj se muž jako uzrujao kad sam mu rekla da ne želim sudjelovati u tom ritualu i da ne želim imati zube članova njegove obitelji, ali on i njegovi očito očekuju da će i meni nakon smrti izvaditi zube kako bi ih podijelili članovima obitelji. Pitao me bih bih li svojoj djeci zaista uskratila da imaju nešto što će ih podsjećati na mene...”, ispričala je.

Iako kaže kako je suprugova obitelj inače divna i brižna, za nju je cijeli ritual lud. “Ne želim da mi zubi budu izvađeni i podijeljeni gomili nasumičnih rođaka, a nema šanse ni da moja strana obitelji to shvati ili prihvati. Jesam li grozna što nisam ovo prihvatila, iako mislim da on zbog toga čak razmišlja o razvodu?”, pitala je druge korisnike.

Iako su mišljenja bila podijeljena, mnogi su se korisnici složili da nije grozno što odbija takav ritual.

"Za mene je najčudnije što on to toliko želi razmišljati o razvodu jer nećete pristati da vam se nakon smrti vade zubi”, komentirao je jedan korisnik, a mnogi su se složili: “Ovo je sasvim nova razina bizarnosti. Imaju lijes pun zubi pokojnika! To bi za mene bio znak da je vrijeme za prekid...”, napisala je jedna korisnica.

Pogledajte kako izgleda hranjenje lava Lea u zagrebačkom ZOO: "Moja gladna mačkica prede"