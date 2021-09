29-godišnjakinja tvrdi: 'Da se više žena brine o svom suprugu kao ja, ne bi bilo toliko razvoda'

Bronte Rawlingson (29) svatko se jutro budi u 6 i zatim požuri u kuhinju kako bi napravila omiljeni doručak svom suprugu, prije nego što započne s čišćenjem kuće i čuvanjem djece. I dok se ostatak svijeta vraća na svoja radna mjesta, Bronte ne ide nikamo.

Odustavši od privatne škole zbog ljubavi te s 19 godina postavši majka, Bronte je sama sebe prozvala ‘tradicionalnom ženom’ i nema interesa za karijeru. Njezin suprug Phil (35) slaže se s njenom odlukom te kaže kako ostanak kod kuće i njezina ‘ženstvenost’ pomažu da njihov brak bude sretan i uspješan.

“Vjerujem da je jedan od razloga za toliko neuspjelih brakova taj što se žene ne ponašaju onako kako muškarci žele. Znam da moj suprug voli da ga se pazi i da budem ženstvena, kako bi on mogao biti muško”, ispričala je Bronte za The Sun.

Demi Moore i John Travolta novi su holivudski par, spojio ih je njezin bivši suprug:

Foto: Bronte Rawlingson

Nakon što pripremi Philov doručak, pobrine se da njihova djeca, Amelia (9), Fenella (6), i Theodore, 18 mjeseci, budu sita.

“Volim ga hraniti kako treba i paziti da bude sit barem do ručka. Dvoje starije djece su izbirljivi s hranom pa to nikada nije jednostavan doručak poput žitarica. To može značiti pravljenje različitih obroka, poput briochea i tosta, palačinki i smoothieja, ali spremna sam to učiniti. To je moj posao kao majke”, kaže.

Iako je išla u skupu privatnu školu te imala izvrsne ocjene, Bronte nikada nije htjela karijeru s visokim prihodima. Umjesto toga, zatrudnjela je s 19 godina te se preselila kod Phila, kojeg je upoznala na plaži kada je imala 16 godina.

"Oduvijek sam htjela biti majka i supruga, još od malih nogu. Sanjala sam o tome dok sam se igrala sa svojim lutkama. Srce mi se slomilo kada sam im morala pospremiti s 12 godina, ali znala sam da sam prestara da se igram s njima u srednjoj školi”, objasnila je.

Foto: Bronte Rawlingson

No, postati mama nije bilo jednostavno, jer su njezini roditelji bili razočarani njome. “Ne mogu lagati, odnosi s roditeljima su nakon nekog vremena bili napeti. Htjeli su da idem na fakultet. Ali sada smo na dobrom mjestu i oni se brinu o djeci.”

Ona je savršeno sretna što ostaje kod kuće dok Phil zarađuje novac te čisti cijeli dan prije odlaska u krevet oko 23 sata. “Pokušavam uklopiti neko vrijeme samo za sebe, ali teško je. Čistim kupaonicu i kuhinju dva puta dnevno - Phil ima bradu, a djevojčice zamorce, pa može postati neuredno”, ispričala je.

Bronte vjeruje da svatko može sam izabrati način života, ali sama je željela tradicionalnu ulogu u stilu pedesetih godina. Također je zabrinuta da se školski kurikulum ne fokusira dovoljno na „izgubljene predmete“ - šivanje, pletenje i kuhanje - kojima svoju djecu uči kod kuće.

Bronte priznaje da se ponekad može osjećati "antifeministički". "Toliki je pritisak na žene da preuzmu muško okruženje, pa se tradicionalna ženstvenost može potpuno diskreditirati i potcijeniti. Uglavnom se smatra nedoličnim u životu obrazovane žene biti samo domaćica. No, evo me, obrazovana i snažna žena, koja bira živjeti životom tradicionalne domaćice. I ne bih mogla biti sretnija s tim”, zaključila je.

Mladence Gabrielu i Karla iz Međimurja vatrogasci su ispratili vodenim mlazovima i sirenama! ❤