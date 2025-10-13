Žena pokušava uštedjeti: 'Ne želim dijeliti račune s krupnijim prijateljicama jer puno jedu'

Dijeljenje računa u restoranima u nekim se slučajevima čini kao jednostavno rješenje, no u praksi može dovesti do neugodnih situacija. Razlike u izboru jela, količini hrane ili pića ponekad stvaraju osjećaj nepravde među prijateljima. Tema ravnomjerne podjele troškova sve češće izaziva rasprave, osobito u vrijeme kada su cijene hrane i izlazaka znatno porasle. Jedna je žena tako na društvenim mrežama izazvala raspravu nakon što je priznala da joj je dosta dijeljenja računa u restoranu s 'krupnijim' prijateljicama koje, prema njezinim riječima, uvijek naručuju više hrane od nje, piše People.

Na forumu Mumsnet žena je napisala da razmišlja o tome da sljedeći put ne dijeli račun jednako s dvjema prijateljicama jer one redovito naručuju više jela, ali ne želi da je drugi optuže za nepristojnost. 'Nas četiri smo prijateljice i svaka dva mjeseca idemo zajedno na večeru. Uvijek ravnopravno dijelimo račun', objasnila je. 'No, dvije moje prijateljice su krupnije i često naruče malo više hrane od mene i još jedne prijateljice.'

Kaže da su cijene u restoranima znatno porasle i da joj sve teže pada plaćanje dijela računa za jela koja nije jela. 'S obzirom na poskupljenja, počinjemo sve više primjećivati troškove i smeta mi što plaćam hranu koju nisam naručila', navela je. Zato planira sljedeći put predložiti da svatko plati ono što je sam naručio iako se boji da će taj prijedlog izazvati nelagodu. 'Bit će prilično očito zašto to predlažem', priznala je.

Komentatori na forumu savjetovali su joj da situaciju riješi taktično, da naglasi kako želi uštedjeti novac, a ne da problem povezuje s količinom hrane koju prijateljice naručuju. 'Nema potrebe za posramljivanjem prijateljica', napisala je jedna korisnica. 'Kako su cijene porasle, sasvim je razumno da svatko plati svoj dio.' Druga je dodala: 'U redu je platiti ono što si pojeo. Ne bih očekivala da moji prijatelji plaćaju za moje skupe izbore.' Treća osoba navela je primjer: 'Ja sam vegetarijanka i stalno plaćam više zbog tuđih odrezaka i vina. Ljudi obično naruče više kad znaju da se račun dijeli.' Još je jedna komentatorica napomenula da najčešće upravo pića najviše povećaju ukupni iznos računa te da bi i na to trebalo paziti pri idućem zajedničkom izlasku.