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LJETNE NAPASTI

Gore od svakog komarca: Ugriz ove napasti ne boli odmah, ali oteklina je deset puta jača - evo kako se liječi

Shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
17.06.2026.
u 11:30

S dolaskom ljeta vrebaju leteći insekti čiji ugrizi uzrokuju goleme i bolne otekline. Pravi krivci nisu komarci, već obadi i crne mušice - naučite kako ih prepoznati i ispravno reagirati.

S dolaskom ljeta, uz komarce, vrebaju i znatno opasniji leteći insekti. Pravi krivci za iznimno bolne otekline su obadi (konjske muhe) i crne mušice. Obadi su krupni insekti koje privlače tamne boje i pokret, dok sitne crne mušice često napadaju u rojevima. Obje vrste najaktivnije su po danu, osobito u blizini vodenih površina, gdje ženke agresivno traže krvni obrok za razvoj jajašaca, prenosi CBC

Ugriz obada jedan je od najbolnijih u svijetu insekata. Za razliku od komarca koji kožu probada, ženka obada koristi snažne, nazubljene usne organe nalik škarama kojima doslovno reže kožu. Zbog toga je bol trenutačna i vrlo oštra, jer obad ne ubrizgava anestetik. Njegova slina sadrži i tvari koje sprječavaju zgrušavanje krvi, što može uzrokovati manje krvarenje na mjestu ugriza. Reakcija je obično jaka, s velikom crvenom i bolnom oteklinom, a ponekad se javi i modrica.

S druge strane, ugriz crne mušice isprva se gotovo i ne osjeti, pa se opasnost često shvati prekasno. Ove sitne mušice također režu kožu, ali pritom ubrizgavaju i slinu s anestetikom. Tek kada njegovo djelovanje popusti, javljaju se intenzivan svrbež, peckanje i neproporcionalno velika oteklina. Budući da napadaju u skupinama, na koži se često pojavljuju brojni upaljeni ugrizi u grozdovima, s malim točkicama krvi, a oteklina može zahvatiti i cijeli ud.

Prva pomoć kod oba tipa ugriza je ista. Mjesto ugriza potrebno je odmah temeljito očistiti sapunom i vodom radi prevencije infekcije. Nakon toga, na oteklinu treba staviti hladan oblog ili led umotan u tkaninu na desetak minuta kako bi se smanjili bol i svrbež. U ljekarnama su dostupne kreme na bazi hidrokortizona koje ublažavaju upalu, a kod jačeg svrbeža mogu pomoći i oralni antihistaminici. Ključno je ne češati ugriz, jer se time oštećuje koža i otvara put bakterijama.

Većina ugriza smiri se za nekoliko dana, no važno je pratiti promjene. Liječničku pomoć treba potražiti ako se crvenilo i oteklina nastave širiti i nakon dva dana, ako se pojavi gnojni iscjedak, povišena temperatura ili je koža na dodir vruća. To su znakovi sekundarne bakterijske infekcije koja zahtijeva liječenje antibioticima. Iako rijetko, obadi mogu prenijeti i bakterijsku bolest tularemiju, stoga je svaki atipični simptom poput otvorenih ranica i natečenih limfnih čvorova razlog za posjet liječniku.

Poseban oprez nužan je kod simptoma teške alergijske reakcije. Oticanje lica, usana ili grla, otežano disanje, osip po cijelom tijelu i vrtoglavica znakovi su anafilaksije i zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Kako biste se zaštitili, pri boravku u prirodi nosite odjeću dugih rukava svjetlijih boja, jer tamne privlače obade. Koristite repelente s DEET-om ili ikaridinom i izbjegavajte jake parfeme i kreme s izraženim mirisom, jer i oni mogu privući ove neugodne insekte.

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Ključne riječi
ubod Komarci insekti crna mušica obadi

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