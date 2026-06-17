Prošavši pokraj velikog stabla duda smjestili smo se na prostranu terasu u hladu, taman da čujemo goste za susjednim stolom kako hvale ovdašnju pizzu i konobara kako u hodu prenosi reakciju pizza-majstoru.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

– Kad gost naruči veliku pizu, mi ga pitamo je li siguran jer naše su pizze veće od standardnih. Na kraju im pakiramo za ponijeti – govori nam nakon što smo se i mi začudili veličinom plate koja nam je stigla na stol jer smo planirati pojesti "nešto sitno". Naručili smo istarski pjat za dvoje (20,80 eura) na kojem je bilo pršuta, sira, pancete, kobasice, feferona, rukole i rajčice, a uz to pizza kruh. I na kraju višak ponijeli sa sobom.