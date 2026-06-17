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VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Naše su pizze veće od standardnih

TURISTIČKA PATROLA Mareda
Foto: Srećko Niketić/PIXSELL
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Autor
Marina Borovac
17.06.2026.
u 11:22

Restoran Fortuna, Fermići 4b

Prošavši pokraj velikog stabla duda smjestili smo se na prostranu terasu u hladu, taman da čujemo goste za susjednim stolom kako hvale ovdašnju pizzu i konobara kako u hodu prenosi reakciju pizza-majstoru.

TURISTIČKA PATROLA Mareda
Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

– Kad gost naruči veliku pizu, mi ga pitamo je li siguran jer naše su pizze veće od standardnih. Na kraju im pakiramo za ponijeti – govori nam nakon što smo se i mi začudili veličinom plate koja nam je stigla na stol jer smo planirati pojesti "nešto sitno". Naručili smo istarski pjat za dvoje (20,80 eura) na kojem je bilo pršuta, sira, pancete, kobasice, feferona, rukole i rajčice, a uz to pizza kruh. I na kraju višak ponijeli sa sobom.

Ocjene

Raznovrsnost ponude jela i pića 46
(do 50 bodova)      

Kvaliteta hrane 13
(do 15 bodova)      

Usluga 10
(do 10 bodova)      

Prostor 19
(do 20 bodova)      

Vrijednost za novac 4
(do 5 bodova)

Ukupno: 92

80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA
 

Ključne riječi
Mareda Večernjakove zvjezdice

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