Izazvao je raspravu jer šestogodišnjoj kćeri naplaćuje stanarinu: 'To je lekcija o budžetu'

Pitanje trebaju li djeca koja još žive u roditeljskoj kući plaćati stanarinu često izaziva rasprave među obiteljima i stručnjacima. Dok neki roditelji smatraju da mali doprinos troškovima kućanstva uči odgovornosti i financijskoj samostalnosti, drugi vjeruju da je dom roditelja mjesto potpore i sigurnosti, gdje novčana naknada nije nužna. Otac Michael Madden našao se na meti kritika nakon što je otkrio da svojoj šestogodišnjoj kćeri naplaćuje stanarinu unatoč njezinim godinama, a rekao je da to čini s dobrim razlogom.

On se obratio na društvenim mrežama da bi objasnio da zapravo podučava svoju kćer Rose financijskoj odgovornosti, pa je čak objasnio i koliko joj naplaćuje. Madden radi puno radno vrijeme kao teritorijalni menadžer za distributera mehaničke opreme u američkoj saveznoj državi Teksas te je rekao da je vidio mnoge odrasle kako se muče s osnovnim financijskim vještinama, pa je odlučio osigurati da njegova kći ne postane jedna od njih, piše Unilad. "Mislio sam, ako će zarađivati novac, važno je da nauči da nije sav novac za trošenje", rekao je Madden.

Rose zarađuje novac obavljajući kućanske poslove i svoje dužnosti bez da je se pita, poput pranja zubi ili pospremanja. Ti zadaci donose bodove, a kada skupi 25 bodova tijekom tjedna, to vrijedi 5 dolara, a ako skupi 30 bodova, zarađuje i bonus. Od svog neto iznosa plaća 20 posto za stanarinu i režije. U videu objavljenom na njegovom TikTok profilu, Maden je pokazao kako traži od Rose tri dolara za stanarinu i dolar za režije.

"Ne uzimamo joj novac. Radi se više o tome da joj pokažemo kako kada zaradiš novac, dio ide za tvoje potrebe prije želja. To je prikrivena lekcija o kućnom budžetu", objasnio je Madden. Ipak, zbog svojeg je roditeljskog pristupa naišao i na određene kritike. "Što je loše u tome da budeš dijete i da se ne moraš brinuti o novcu, stanarini i režijama?", upitala je jedna osoba.

@michael_talksmoney DM me for the Budget Binder, Savings Challenge Binder, and Chore Chart links. I’ll send them right over! She pays rent. She tracks her chores. And yes, we make it fun like a game. She loves it. She’s motivated to do the same tasks she already should be doing, but now there’s a reward tied to it. She’s learning that money is earned, not given. And soon, we’ll teach her how to budget, save, and buy the things she wants, if she has the money for it. Because learning to work with money at 6 means she won’t struggle with it at 26. 💸 ♬ original sound - Michael -IG michael_talksmoney

"Učiti ih da plaćaju račune nije isto što i učiti ih o novcu", dodala je druga. "Ona će cijeli život plaćati račune", primijetila je treća. No, bilo je i onih koji su smatrala da je to dobra ideja. "Zapravo je pametno. Uči rano. Zna vrijednost novca. Dobro pametno roditeljstvo", napisao je jedan korisnik. "Volio bih da su moji roditelji radili nešto ovakvo", zaključio je drugi.