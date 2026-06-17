Vaš pas pati od mučnine tijekom vožnje? Ove jednostavne vježbe bi to mogle spriječiti

Baš kao i ljudi, i psi mogu patiti od mučnine tijekom vožnje. Simptomi uključuju povraćanje, drobljenje hrane, slinjenje ili nemir, a razlog često leži u kombinaciji poremećaja ravnoteže, uzbuđenja i stresa tijekom kretanja vozila. Srećom, postoje jednostavni trikovi i vježbe koje mogu pomoći psima da se lakše prilagode vožnji.

Svatko tko je patio od mučnine u automobilu ili mučnine od putovanja shvatit će koliko užasno to može biti. Postoje prilike kada je vožnja psa u automobilu neophodna, bilo da se radi o veterinarskom pregledu ili o odlasku na udaljeno mjesto. Bez obzira na svrhu, ova putovanja postaju znatno izazovnija kada vaš pas ne podnosi vožnju. Da bi pomogla s ovim problemom, trenerica pasa Kim Paciotti otkrila je svoje omiljene metode za pomoć psu da prevlada mučninu u automobilu, piše Daily Express. U objavi na Instagramu, Paciotti je podijelila nekoliko tehnika za pripremu pasa i štenaca za putovanja automobilom tako da ih pripremite za različite vrste kretanja.

"Učite psa da se riješi mučnine u automobilu, ali bez automobila", napisala je Paciotti na početku svog videa u kojem pokazuje kako radi sa štencima koristeći različite metode. U opisu svoje objave, stručnjakinja za pse objasnila je da se mučnina tijekom vožnje, ili bilo koji oblik mučnine od kretanja, javlja jer unutarnje uho šteneta još nije u potpunosti sazrelo. Vestibularni sustav šteneta, koji upravlja ravnotežom i prostornom sviješću, još uvijek razvija svoje razumijevanje o tome kako se vid i sluh usklađuju tijekom kretanja.

"Većina ljudi misli da je rješenje više vožnji automobilom i da ih treba izlagati automobilu iznova i iznova dok se ne naviknu. No, to je liječenje simptoma, a ne izgradnja temelja", objasnila je. Umjesto toga, navela je da unutarnje uho vašeg šteneta zahtijeva izloženost raznim oblicima kretanja, a ne samo kretanje automobila prema naprijed. To se može postići korištenjem svakodnevnih kućanskih predmeta koje najvjerojatnije već posjedujete kod kuće.

Na primjer, povlačenjem po podu na deki uči se horizontalnom klizanju, dok se stavljanjem na vibrirajuću perilicu rublja uči vibracijama i kretanju. Pažljivo okretanje na uredskoj stolici pomoći će im da se naviknu na rotacijsko kretanje, stolice za ljuljanje pokazuju im kako izgleda horizontalno gibanje, a ljuljačke kombiniraju više vrsta pokreta. Na kraju je objasnila da kolica također pomažu u učenju horizontalnog kretanja naprijed s neravninama i okretima.

Treniranje ovih različitih vrsta kretanja može učiniti čuda. "Do trenutka kada vaše štene sjedne u automobil, njegovo unutarnje uho već je iskusilo svaku vrstu kretanja koju automobil proizvodi. Automobil postaje samo još jedan pokret koji su savladali, a ne novo zastrašujuće iskustvo koje izaziva mučninu", objasnila je stručnjakinja.

Paciotti je dodala da biste trebali započeti ove vježbe treninga kod kuće, održavajući svaku sesiju kratkom - samo 30 sekundi do minute. Također je rekla da biste trebali promatrati govor tijela svog šteneta tijekom sesija. "Ako su opušteni i znatiželjni, nastavite. Ako su napeti ili pokušavaju pobjeći, usporite", objasnila je. Ovo ne samo da pomaže smanjiti rizik od mučnine i vožnje u automobilu, već također ograničava anksioznost koju pas može osjećati u vezi s vožnjom općenito.