Izazvala je raspravu jer mužu naplaćuje spremanje ručka: 'Bolje je da novac ide u moj džep'

Na internetu često izbijaju žustre rasprave oko najrazličitijih tema, od svakodnevnih sitnica do dubokih društvenih pitanja. Ono što za nekoga može biti obična navika ili stav, drugima zna izazvati burne reakcije i podijeljena mišljenja. Takve rasprave često otkrivaju koliko su različiti pogledi na svijet te kako se društvene norme i vrijednosti mijenjaju i razvijaju u digitalnom dobu. Tako je jedna žena izazvala raspravu svojom odlukom da svom mužu naplaćuje svakodnevno pripremanje ručkova. Rae, majka dvoje djece koja je sada samozaposlena, bavi se stvaranjem sadržaja za društvene mreže i skrbi o svojoj obitelji, često na TikToku bilježi dijelove svog života, a jedan video posebno je izazvao različite reakcije kod gledatelja, piše New York Post.

U videu s više od 200 tisuća pregleda, Rae priprema ukusnu salatu za ručak svog muža. "Naplaćujem svom partneru 10 funti (11, 40 eura) dnevno da mu pripremim ručak za posao. Ako će potrošiti 10 funti na McDonald's ili nešto drugo i staviti novac u džep stranca, zašto ne bi umjesto toga stavio novac u moj džep?", rekla je Rae u naraciji videa. "Plati ženi koju voliš za svoj ručak. Tako su svi sretni. On je siti i zadovoljan, ja sam plaćena i sretna", dodala je.

Rae je nastavila objašnjavati da joj ponekad ponestane ideja za ručak i kako može biti teško biti stalno kreativna s onim što priprema za svog muža, ali da općenito uživa u dogovoru za ručak koji je ima sa svojim partnerom. Međutim, mnogi komentatori na viralnom videu nisu se složili s njom. "Ako voliš svog muškarca, ne bi mu naplatila 10 funti", "Mislim da je svrha štednje novca na poslu jest jesti kod kuće, pa mi ne ide u glavu zašto bi mu ti i dalje naplaćivala ručak", "Nazadni mentalitet", samo su neki od komentara.

No, bilo je i onih koji su stali na njezinu stranu. "On definitivno dobiva ono za što je platio", "Pokriva troškove i vrijeme koje ti trebaš za napraviti ručak", "Budimo realni, nije to uopće tako loše", "Od danas nadalje, i ja ću početi naplaćivati", samo su neki od pozitivnih komentara.

Rae prima naknadu za skrb o suprugu, dok druge žene oblače lagane haljine i kuhaju za svoje obitelji. Savanna Stone, 19-godišnja domaćica, na Instagramu i TikToku dijeli svoj tradicionalni život na Floridi. Kroz društvene mreže potiče druge žene da prihvate svoju ženstvenost kroz ulogu majke i supruge.

"Kroz mnoge razgovore sa svojim suprugom shvatila sam da želim biti tradicionalna žena. Želim biti domaćica, ostati kod kuće s djecom. Želim obnoviti nuklearnu obitelj jer su ljevičarstvo i moderni feminizam zaista pokušali to uništiti", rekla je Stone.