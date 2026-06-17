Jeste li čuli za dijetu po krvnim grupama? Evo kako je zamišljena i što je zajedničko svim grupama

Ideja da bismo trebali jesti prema krvnoj grupi zvuči kao savršeno jednostavno rješenje: saznaš svoj tip i dobiješ popis 'dobrih' i 'loših' namirnica. Riječ je o vrsti prehrane koja je popularna među pojedincima, iako su stručnjaci prilično hladni prema toj teoriji te tvrde da nema čvrstih dokaza koji bi potvrdili zdravstvene koristi prehrane po krvnim grupama. No, studije koje su testirale ovu dijetu pokazuju da u nekim slučajevima zaista dolazi do poboljšanja, no uglavnom se događaju zato što ljudi općenito počnu jesti zdravije, a ne zato što je jelovnik usklađen njihovom krvnom grupom. Drugim riječima: krvna grupa može biti dobar povod za zdraviji život, ali personalizaciju prehrane je pametnije graditi na navikama, ciljevima i zdravstvenom stanju.

Krvna grupa 0: U popularnoj 'krvnoj dijeti' za tip 0 često se naglašava više proteina (meso, riba) i manje žitarica/mahunarki. Ako vam takav stil odgovara, stručniji pristup je da birate nemasne proteine, kao što su riba, piletina, jaja i posni mliječni proizvodi ako ih podnosite te da obavezno zadržite vlakna kroz povrće, voće i mahunarke koje vam odgovaraju. Pokušajte većinu tanjura graditi na povrću uz izvor proteina, a kad je riječ o ugljikohidratima, umjesto rafiniranih birajte cjelovite, primjerice zob, integralnu rižu i krumpir. Ključna poruka stručnjaka jest da pozitivni učinci dolaze iz kvalitete namirnica i ukupnog obrasca prehrane, ne iz krvne grupe.

Krvna grupa A: Za tip A se često preporučuje više biljna prehrana, a manje mesa, što se u praksi lako poklopi s općenito zdravim obrascem, ali opet, ne zato što je to po pravilima A grupe nego zato što je biljna prehrana često bogatija vlaknima i mikronutrijentima. Ako idete u tom smjeru, pazite da kroz biljne namirnice unesete dovoljno proteina koje možete pronaći u mahunarkama, tofuu i tempehu, ali i drugim namirnicama kao što su jaja, riba ili nemasno meso. Ne zaboravite ni na ključne nutrijente poput željeza, B12 i omega-3. Drugim riječima, ciljajte na to da svaki obrok sadrži povrće, izvor proteina te cjelovite žitarice ili krumpir. Ako izbacujete više grupa hrane, dobro je napraviti plan s nutricionistom da ne završite na 'zdravoj' prehrani koja je zapravo siromašna hranjivim tvarima.

Krvna grupa B: Za tip B se u kontekstu ove dijete često govori da je najfleksibilniji jer se preporučuje mješovita prehrana, uključujući i mliječne proizvode. Ako volite raznolikost, ovo je dobra prilika da se držite osnovnog pravila: što više neprocesuirane hrane, što manje grickalica i ultraprerađenih proizvoda. Uvedite rutinu: na jelovniku neka vam jednom do dva puta tjedno bude porcija ribe, jedite više povrća nego kruha i tjestenine, a mliječne proizvode birajte prema toleranciji (npr. fermentirane). I ovdje vrijedi isto: kad ljudi 'profitiraju', profitiraju jer jedu uravnoteženije, a ne jer su pogodili krvnu grupu.

Krvna grupa AB: Za AB grupu se obično predlaže kombinacija A i B pristupa. Pritom je najrazumnije ciljati na mediteranski stil: povrće i voće, maslinovo ulje, riba, cjelovite žitarice, uz umjerene porcije mesa i slatkog. Budite oprezni s idejom da postoji 'popis zabranjenih namirnica' jer restrikcije bez medicinskog razloga često su nepotrebne i teško održive. Ako imate specifičan cilj, kao što je mršavljenje, smanjenje kolesterola ili šećera u krvi, imajte na umu da bolje rezultate daje personalizacija prema zdravstvenom stanju i navikama nego prema samoj krvnoj grupi.