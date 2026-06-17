Svježi pesto: aromatična i zelena tajna brzih ljetnih obroka

Kad temperature porastu, kuhinja se prirodno seli u jednostavniji ritam: manje teških umaka, manje dugog stajanja uz štednjak, više svježih i šarenih namirnica te jela koja su gotova za nekoliko minuta. Ljeti nam najviše odgovaraju obroci koji su lagani, ali nutritivno bogati i kvalitetni.

Upravo zato je svježi pesto jedan od onih kuhinjskih saveznika koji se uvijek isplati imati pri ruci. Dovoljna je žlica ili dvije da obična tjestenina, pečeno povrće, sendvič ili salata dobiju neodoljiv okus i miris Mediterana. Važno je birati svježi pesto koji je aromatičan i dobro izbalansiran pamože biti mala prečica do obroka koji izgleda kao da ste se oko njega trudili puno dulje nego što zaista jeste.

Pesto alla Genovese tradicionalno dolazi iz Genove, a njegova prepoznatljiva osnova su bosiljak, maslinovo ulje, sir, pinjoli i češnjak. Zanimljivo je i samo ime: riječ pesto povezuje se s talijanskim pestare, odnosno usitnjavanjem i gnječenjem sastojaka u mužaru. Taj detalj puno govori o karakteru umaka - zamišljen kao svjež, jednostavan, mirisan umak puna fine arome u kojem se osjeti svaki sastojak.

Bosiljak, glavni junak Pesta alla Genovese, jedan je od najomiljenijih ljetnih začinskih biljaka. Najljepše miriše kada je svjež, a u jelima donosi onu zelenu, blago paprenu notu koja se posebno dobro slaže s rajčicama, tikvicama, mozzarellom, ribom, piletinom i tjesteninom. Osim arome, bosiljak je zanimljiv i zato što se u prehrani cijeni kao izvor vitamina K te biljnih spojeva s antioksidativnim djelovanjem - no njegova najveća prednost u svakodnevnoj kuhinji ipak je to što i najjednostavnijem jelu daje osjećaj svježine.



Kako pesto pretvoriti u najbrži ljetni ručak ili večeru

Svježi pesto sada je moguće pronaći u hladnjacima trgovina zahvaljujući koprivničkom brandu Sana. Sana svježi Pesto alla Genovese pripremljen je po tradicionalnoj recepturi, s profinjenom aromom bosiljka i pažljivo odabranim sastojcima. Posebno je praktičan ljeti: odmah je spreman za jelo, lako se kombinira u različitim receptima i odlično funkcionira u toplim i hladnim jelima.

Ako niste sigurni gdje ga sve koristiti, krenite od jednostavnih kombinacija. Inspiracija za ljetna jela s pestom može ići daleko izvan klasične tjestenine - od tosta do grillane ribe, povrća, salata i brzih predjela.

S tjesteninom: Umiješajte ga u toplu ili hladnu tjesteninu, poput špageta, penna, fusilla ili trofie, ali i u njoke. Posebno se lijepo uklapa u hladne ljetne salate od tjestenine s cherry rajčicama, mozzarellom i maslinovim uljem.

Kao namaz za sendvič, tost i focacciu: Dodajte ga u lagane ljetne sendviče, na tost s rajčicom ili burratom, ili na focacciu nakon pečenja za svjež i aromatičan završetak. Odlično pristaje i uz bijelu pizzu bez umaka od rajčice.

U salatama kao dressing: Koristite ga samostalno ili ga razrijedite s malo limunova soka i maslinova ulja. Tako dobivate brzi dressing za salate s mozzarellom, rajčicama, piletinom ili tjesteninom.

Za mariniranje mesa i ribe: Premažite piletinu, puretinu, losos ili škampe prije pečenja ili roštilja. Pesto će stvoriti laganu aromatičnu koricu i dati jelu mediteranski miris.

U omletima i fritatama: Žličica pesta u jajima daje bogatiji okus, osobito uz povrće poput tikvica, rajčica ili špinata.

U juhama: Kap pesta na minestrone ili krem juhu od tikvica prije posluživanja zaokružuje okus i dodaje svježinu.

Za male zalogaje i predjela: Poslužite ga kao dip uz grisine ili krekere, uz svježi sir, burratu ili mozzarellu, ili ga pomiješajte sa sirnim namazom. Dobar je izbor za ljetne plate i brza predjela za goste.

Kao punjenje za tijesto: Koristite ga za savijače, rolice, lisnata peciva i slane snackove koje možete poslužiti tople ili hladne.



Najjednostavnija tjestenina sa svježim pestom

Najbrži način da uživate u punom okusu pesta je i dalje najklasičniji: tjestenina, malo vode od kuhanja i nekoliko minuta miješanja. Rezultat je lagan obrok koji spašava ručak, večeru ili goste koji su se najavili u zadnji čas.

Foto: Sana delikatese

Sastojci (za 2 osobe)

200 g tjestenine (npr. špageti, trofie ili penne)

2 pune žlice svježeg Sana Pesto alla Genovese

sol za vodu

po želji 1-2 žlice vode od kuhanja tjestenine

po želji malo ribanog parmezana ili Sana Power Mozza za posipanje

Upute

1. U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i kuhajte tjesteninu prema uputama dok ne bude al dente. Prije cijeđenja odvojite 1-2 žlice vode od kuhanja.

2. Vruću tjesteninu dodajte u zdjelu s pestom i dobro promiješajte da se sve obloži. Po potrebi dodajte malo vode od kuhanja kako bi umak postao kremastiji. Možete sve kratko zagrijati na tavici.

3. Pospite svježe naribanim parmezanom ili Sana Power Mozzom i poslužite odmah.



Tjestenina s lososom i svježim pestom: ljetni ručak gotov za tren

Za bogatiju verziju obroka isprobajte kako sepesto slaže s lososom i pečenim cherry rajčicama. Ovo je jelo dovoljno jednostavno za radni dan, a dovoljno efektno za ljetni stol s prijateljima.

Foto: Sana delikatese

Sastojci

150 g Sana Pesto alla Genovese

300 g lososa

250 g tjestenine

300 g cherry rajčica (oko 20 komada)

80 g naribanog parmezana

sol i papar po želji

malo maslinova ulja

Upute

1. Na papir za pečenje posložite cherry rajčice i losos. Prelijte maslinovim uljem, posolite, popaprite i pokrijte aluminijskom folijom.

2. Pecite na 180 °C otprilike 30 minuta, zatim maknite foliju i pecite još oko 20 minuta, odnosno dok losos i rajčice ne dobiju lijepu boju.

3. Za to vrijeme skuhajte tjesteninu prema uputama. U vruću tjesteninu umiješajte Sana Pesto alla Genovese i parmezan te po potrebi dodatno posolite.

4. Na kraju dodajte pečene rajčice i losos natrgan na veće komade ili narezan na kockice.



Neto količina od 150 g čini ga praktičnim saveznikom za svakodnevnu kuhinju - bilo da pripremate brz obrok za sebe, obiteljski ručak ili ljetno druženje s prijateljima.

Foto: Sana delikatese

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