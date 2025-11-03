Za sve znatiželjnike: NASA-ina astronautkinja otkriva je li seks u svemiru zapravo moguć

Život u orbiti otvara mnoga pitanja koja izlaze izvan granica znanosti. Ljude zanima kakav je osjećaj lansiranja, kako je spavati bez pojma o “gore” i “dolje”, ali i neizbježno: može li se intimnost dogoditi izvan Zemljine atmosfere? Čini se da sada imamo barem djelomičan odgovor.

Nicole Stott, umirovljena NASA-ina astronautkinja, inženjerka i akvanautkinja, provela je više od 100 dana u svemiru, uključujući tromjesečnu misiju na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS). U serijalu LADbible’s Honesty Box, otvoreno je odgovarala na pitanja o svakodnevici u mikrogravitaciji — od higijene u orbiti do toga kako svemir zapravo miriše. No jedno pitanje uvijek izaziva najviše znatiželje.

Iako su mnogi stručnjaci ranije objašnjavali da bi seks u svemiru bio logistički vrlo složen, Stott je ponudila nešto optimističniju perspektivu. Prije nego što je dotaknula osjetljivo pitanje, podsjetila je gledatelje da se u svemiru i najjednostavniji pokreti potpuno mijenjaju. Astronauti su u stalnom slobodnom padu, lebdeći oko planeta bez ikakvog napora, dok se svako kretanje mora pažljivo kontrolirati. U bestežinskom prostoru “možete lebdjeti u bilo kojem smjeru”, rekla je.

To znači da se bez čvrstog uporišta dvoje ljudi jednostavno — razmakne. Upravo taj nedostatak gravitacije najveći je izazov pri bilo kojoj koordiniranoj aktivnosti, uključujući i najintimnije. Kada su je izravno pitali: “Može li se imati seks u svemiru?” Stott je odgovorila bez okolišanja: “Vjerojatno. Ne mislim da postoji išta što bi vas fizički spriječilo. Ne znam da je itko to učinio. Nisam ni ja. Ali ako netko to želi, vjerojatno će shvatiti kako”.

Dodala je da iskustvo može biti slično kretanju u vodi: “Zamislite plutanje i plivanje u bazenu — tamo možete imati seks”. Drugim riječima, ako su se ljudi snašli na mnogo neobičnijim mjestima, vjerojatno bi mogli i na visini od 400 kilometara iznad Zemlje.

Naravno, Stott nije sugerirala da se to ikada dogodilo, a NASA i druge svemirske agencije zadržavaju stroga pravila profesionalnog ponašanja. Osim toga, privatnost na ISS-u gotovo da ne postoji — što romantične avanture čini praktički nemogućima. Ali, čisto teoretski? Nije nemoguće. A ako ikada dođe do scenarija u kojem su astronauti jedini preživjeli ljudi i svemir postane kolijevka novog čovječanstva — Stott je dala malu dozu nade da bi nastavak vrste ipak bio moguć.