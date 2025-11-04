Seksualna terapeutkinja otkrila 'čarobni broj': Koliko se često parovi zaista trebaju seksati?

Seksualna terapeutkinja otkrila je svoj standardni odgovor na vječno pitanje koje joj gotovo svi postavljaju: “koliko često bih trebao/la imati spolne odnose”. Iz nekog razloga, ljude često zanima kako izgleda “zdrava količina” seksualnih odnosa, kako ističe stručnjakinja za veze Charlene Douglas. Govoreći za LADbible, kaže da joj se to pitanje postavlja neprestano, gdje god se pojavi.

Douglas prepričava situacije koje joj se redovito događaju u javnosti. "Često se dogodi da sam u baru, ljudi saznaju da sam seksualna terapeutkinja i odmah pitaju: 'Koliko puta tjedno bi se zapravo trebalo seksati?'", kaže ona. "I svi čekaju moj odgovor. Svi se nagnu, iščekujući da im dam taj čarobni broj kako bi provjerili jesu li u 'normalnom' rasponu ili ne."

Douglas napominje da je, statistički gledano, jednom tjedno prosječna učestalost za većinu parova, ali taj broj "raste i pada" ovisno o različitim faktorima poput stresa, djece i novčanih briga. "Ako nemate spolne odnose u vezi, to ne znači da je sve osuđeno na propast. Možda samo trebate razgovarati o tome ako je to nešto što vam je važno", savjetuje ona.

Kada je riječ o definiranju zdrave veze, ističe važnost povjerenja, odanosti i postavljanja granica, bez "osjećaja osuđivanja, kritiziranja, nepoštovanja ili omalovažavanja". "Želite imati nekoga tko vas štiti, tko vas voli, tko vas brani, tko vas podržava, tko podržava vaše snove", objasnila je Douglas, "Ipak, u zdravoj vezi mogu postojati trenuci kada vam partner, ako prolazi kroz nešto teško, možda neće moći pružiti sve što vam je potrebno. Tada je na vama da procijenite kako se zbog toga osjećate."

Na kraju, Douglas naglašava važnost intuicije i slušanja vlastitog tijela. "Često zapravo ne slušamo svoja tijela i kako se zbog nečega osjećamo. Naša nam tijela vrlo jasno govore osjećamo li se emocionalno sigurno u nekoj situaciji ili ne."