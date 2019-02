Mnogi parovi su najsretniji na svijetu kada se njihova mala zajednica proširi s novim članom obitelji. Dolazak bebe na svijet, mnogim parovima u potpunosti mijenja život.

Ukrasili ste dječju sobu, obojali zidove, kupili dječju posteljinu i potrebnu opremu i raspitali ste se što vam je sve potrebno za dolazak bebe na svijet. Ipak, ma koliko mislili da ste spremni za veliku promjenu u svom životu, na neke se stvari ne možete pripremiti. Rođenje bebe mijenja vaš svijet u potpunosti, a to znači manje pozornosti koju dajete sebi i svom partneru.

Ovo su neki od razloga zašto nastaju problemi u vezi kada par dobije dijete...

Stres

Podaci iz Švedske, temeljem Sahlgrenske akademije, pokazaju da oko 30 posto roditelja male djece se rastanu.

Istraživanje provedeno na Sveučilištu Gothenburg pozabavilo se ovom temom i došli su do saznanja da je većina novih roditelja "pod stresom". Imati dijete je predivno, ali i vrlo stresno. Studija koju je proveo Max Planck Institute za demografska istraživanja u Njemačkoj pokazala je da parovi nakon što dobijeu dijete i tijekom njegove prve godine, osjećaju veliki pad kvalitete odnosa. Pad kvalitete života veći i u odnosu na gubitak posla, razvod, smrt partnera i sličnih vrlo stresnih situacija.

Nedovoljna podrška

Djeca zahtijevaju posebnu pažnju, no i vi biste trebali zadovoljivi svoje. One se ne umanjuju samo zato jer ste odrasli. Majke se osjećaju umorno, nenaspavano, često i depresivno jer imaju osjećaj kao da nemaju dovoljno podrške od svog partnera, tvrdi psihologinja Mindy Schiffman za Bravo. Rođenje bebe nova je situacija u kojoj se trebaju snaći oba roditelja i ponekada nije jednostavno dokučiti što je kome potrebno.

Nedovoljna komunikacija

Schiffman tvrdi kak oje ovo vrijeme kada je potrebno posebno raditi na komunikaciji među partnerima. Istraživanje u Švedskoj pokazalo je da je upravo nedostatak komunikacije jedan od razloga zašto se mladi roditelji rastaju nedugonakon rođenja djeteta.

Sasvim je uobičajeno da se komunikacija među partnerima svede na temu djeteta, a ne na njih i njihove potrebe i želje kao ranije, no bitno je da to zajedno komentirate i da ste svjesni da je to normalna pojava. Iskoristite kratko vrijeme kada beba spava da svm partneru posaljete poruku da mislite na njega i da vam nedostaje i koristite više izraze poput: "Bi li mogao...Cijenila bih ako....", umjesto napada : "Ti nikad ne pomažeš...Sve moram ja.... i sl..."

Nedovoljna intimnost

Osim nedostataka komunikacije među partnerima, događa se i pad libida i smanjenje seksualne aktivnosti. Stručnjak Jason Eric Ross rekao je za Bravo da seksualna aktivnost opada nakon rođenja djeteta. I ovo je jedan od razloga zbog čega se parovi najčešće razilaze, nakon rođenja djeteta. Mnogi muškarci žale se kako je njihov seksualni život "pao na niske grane" nakon rođenja djeteta. Djetetove potrebe su na prvom mjestu pa roditelji svoje potrebe ostavljaju postrani. Čak i ako nađu malo vremena, najčešće su preumorni.

Sve pada na leđa jednog roditelja

Žene su te koje najčešće rade najviše kućanskih poslova, ali i brinu o djetetu više nego očevi. Tako najviše obveza pada na leđa majki zbog čega se one osjećaju zapostavljano, pokazalo je istraživanje. Iako parovi većinom smatraju kako bi poslovi trebali biti podijeljeni ravnopravno u kućanstvu, ipak se događa da su žene te koje imaju na sebi većinu obveza.

