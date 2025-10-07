Zašto je pamuk kralj dobrog sna: Savjeti za prirodnu udobnost u spavaćoj sobi

Svjetski dan pamuka (7. listopada) podsjeća nas na važnost ovog prirodnog materijala u našem svakodnevnom životu – a osobito u spavaćoj sobi. JYSK, vodeći lanac za opremanje doma, ističe kako pamuk nije samo mekan i ugodan na dodir, već je i ključni saveznik dobrog sna.

Prednosti pamučne posteljine:

Prozračnost: Pamuk prirodno propušta zrak, što pomaže održavanju optimalne temperature tijekom noći.

Pamuk prirodno propušta zrak, što pomaže održavanju optimalne temperature tijekom noći. Mekoća i udobnost: Njegova mekoća čini ga idealnim izborom za osjetljivu kožu i omogućava miran i opuštajući san.

Njegova mekoća čini ga idealnim izborom za osjetljivu kožu i omogućava miran i opuštajući san. Regulacija temperature: Pamuk upija vlagu, čime tijelo ostaje suho i ugodno, bez pregrijavanja ili osjećaja hladnoće.

Foto: JYSK

JYSK kontinuirano širi svoju ponudu proizvoda od prirodnih materijala uključujući i certifikate poput STANDARD 100 by OEKO-TEX® što je jamstvo da proizvod ne sadrži štetne kemikalije.

Foto: JYSK



Među najpopularnijim posteljinama ove sezone prema odabiru kupaca su:

ELMA – izrađena je od 100% pamuka i enzimski oprana za izvanredan i neodoljivo mekan dodir. Za svakodnevnu udobnost, idealna za obitelji i one koji traže prirodnu i mekanu posteljinu.

Foto: JYSK

BERTHA – 100% pamučni saten cvjetnog uzorka u prirodnim tonovima koji unosi malo egzotike u mirnu i opuštajuću atmosferu.

Foto: JYSK

IDA – Crna se vratila! Ovo je super trendi, posteljina s kontrastnim crnim, bijelim i antracit prugama obojenim pređom koje dizajnu daju klasičan, ali moderan i luksuzan izgled. Zahvaljujući 100 % finom pamuku vrhunske kvalitete, IDA je mekana kao košulja

Foto: JYSK

Savjet JYSK stručnjaka:

„Pri izboru posteljine važno je obratiti pažnju na materijal – prirodni materijal poput pruža najbolju kombinaciju udobnosti, prozračnosti i dugovječnosti. Time ne samo da osiguravate kvalitetan san, već i doprinosite održivijoj proizvodnji i boljoj budućnosti za okoliš“, ističe voditeljica kategorije posteljina Kathrine Møller Vinthe iz JYSKa.

Svjetski dan pamuka podsjeća nas koliko je važno njegovati ravnotežu između udobnosti doma i brige o prirodi.