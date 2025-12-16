Naši Portali
Kreirajmo dom zajedno!

Toplina doma krije se u sitnicama: otkrivamo kojima!

16.12.2025.
u 12:01

Inspiracija za dom u kojem se uvijek osjećamo ugodno

Dom nije samo prostor u kojem boravimo. On je osjećaj topline, ugode i pripadnosti. Upravo u tome leži čar brojnih sitnih detalja koji, kada su pažljivo odabrani i skladno uklopljeni, pretvaraju svaki interijer u mjesto kojem se rado vraćamo. 

Aktualan katalog Lesnine XXXL ‘’Festival brendova’’ donosi inspiraciju i podsjetnik na detalje o kojima bismo trebali više razmišljati prilikom uređenja doma. Upravo su ti detalji na popustu do 24.12. ili do isteka zaliha.

Foto: Lesnina XXXL

Više od funkcionalnosti

Lonci, tave, pribor za jelo i čaše nisu samo alat u kuhinji. Oni su dio stila života. Kvalitetno posuđe čini pripremu hrane lakšom, a estetski odabran set čaša za vino ili žestoka pića dodaje dozu elegancije svakom druženju. Čak i stalak za noževe, ako je dobro dizajniran, postaje vizualan detalj koji unosi red i profinjenost u kuhinjski prostor.

Foto: Lesnina XXXL

Atmosfera u jednom potezu

Rasvjeta je jedan od najmoćnijih elemenata doma. Stvara raspoloženje, naglašava teksture i definira karakter prostorije. Toplo svjetlo čini prostor intimnijim, dok moderni komadi rasvjete mogu postati centralni dekorativni elementi. Kombinacija ambijentalne, radne i dekorativne rasvjete pretvara svaku prostoriju u funkcionalan, ali i estetski privlačan kutak.

Teksture i toplina

Tekstil unosi mekoću i osjećaj udobnosti, a odabir trendi boja dodatno obnavlja izgled doma bez velikih ulaganja. Posteljine u neutralnim, zagasitim ili zemljanim tonovima pružaju nježan, uravnotežen ugođaj, dok dekice u modernim nijansama poput maslinasto zelene, terakote ili prljavo ružičaste donose toplinu i stil. Kombiniranjem različitih tekstura lako se postiže dojam raskoši i ugode.

Foto: Lesnina XXXL

Moć malih dodataka

Ručnici često izgledaju kao sitnica koju lako zaboravimo, ali upravo oni mogu potpuno promijeniti izgled kupaonice. Kada su boje usklađene s ostatkom prostora, kupaonica odmah izgleda urednije i elegantnije. Meki, kvalitetni ručnici nisu samo vizualan dodatak. Oni su i osjetilni luksuz koji svakodnevnu rutinu čine ugodnijom.

Svi navedeni detalji, ali i mnogi drugi koji domu daju toplinu i karakter, dostupni su na popustu u sklopu aktualnog Lesnina XXXL kataloga ''Festival brendova''. Katalog donosi širok izbor posuđa, rasvjete, tekstila i dekoracija koje mogu osvježiti svaki dom bez velikih ulaganja. Ponuda traje do 24. prosinca ili do isteka zaliha, a asortiman možete pronaći na Lesnina XXXL web shopu ili u poslovnicama

www.xxxlesnina.hr

Kreirajmo dom zajedno!

