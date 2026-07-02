Zašto cijeli svijet prepoznaje ovu neobičnu zakrivljenu bocu?

U vinogorju doline Rhône nalazi se apelacija Châteauneuf-du-Pape, mjesto na kojem se isprepliću povijest, tradicija i neka od najcjenjenijih vina svijeta. Malo koja vinska regija može se pohvaliti pričom koja traje već sedam stoljeća, a upravo ovdje nastalo je vino koje je svojim okusom osvojilo papinski dvor i zauvijek obilježilo povijest francuskog vinarstva.

Kada je u 14. stoljeću Avignon postao sjedište papinstva, vina ovog kraja postala su omiljen izbor tadašnjih crkvenih poglavara. Nazivali su ih Vin du Pape – papinskim vinom, a prema predaji nastavili su ih naručivati iz Francuske i nakon povratka papinstva u Rim. Tako je nastala reputacija koja se prenosila generacijama i pretvorila Châteauneuf-du-Pape u jedno od najuglednijih vinskih imena na svijetu.

Tu tradiciju danas nastavlja vinarija Brotte, jedan od najvažnijih proizvođača ove slavne apelacije. Njihova linija La Fiole već desetljećima predstavlja dolinu Rhône ljubiteljima vina diljem više od 100 zemalja, a zahvaljujući Vinologu dostupna je i hrvatskim potrošačima, na policama Kauflanda i drugih trgovina.

Boca koja odmah privlači pažnju

U svijetu vina rijetke su boce koje postanu jednako prepoznatljive kao vino koje nose. Upravo je takva La Fiole. Njezina karakteristična zakrivljena silueta odmah privlači pogled, a iza nje stoji priča koja je jednako zanimljiva kao i vino u boci.

Foto: Vinolog

Nastala je 1952. godine u suradnji s poznatim umjetnikom u staklu, a inspiraciju je pronašla u prirodi. Oblik boce podsjeća na stare trsove grenachea koje je tijekom desetljeća savijao snažni mistral, vjetar koji i danas oblikuje vinograde doline Rhône i daje poseban karakter vinima ovog kraja.

Na svakoj boci nalazi se i reljefni znak ključeva svetog Petra, službeni simbol vina apelacije Châteauneuf-du-Pape. To je detalj koji podsjeća na vrijeme kada je upravo Avignon bio središte katoličkog svijeta i kada je započela priča o jednom od najpoznatijih vina Francuske.

Kako je papinska povijest oblikovala jednu od najpoznatijih vinskih regija

Châteauneuf-du-Pape u prijevodu znači "Papin novi dvorac", a samo ime najbolje govori koliko je povijest ove regije povezana s papama koje su stolovale u Avignonu. Njihov utjecaj nije se zaustavio samo na uživanju u vinu – poticali su razvoj vinograda, podizali kvalitetu proizvodnje i pomogli stvoriti ugled koji traje sve do danas.

Koliko je ta tradicija važna potvrđuje i činjenica da je upravo Châteauneuf-du-Pape 1936. godine postao prva francuska apelacija sa statusom AOC (Appellation d'Origine Contrôlée), čime su postavljeni temelji sustava zaštite podrijetla i kvalitete vina koji je kasnije prihvaćen diljem Francuske.

La Fiole – autentičan izraz Châteauneuf-du-Papea

Za one koji žele osjetiti puni karakter ove apelacije i razumjeti zašto već stoljećima uživa kultni status, La Fiole jedno je od vina koje će to najbolje dočarati. Vinarija Brotte desetljećima njeguje najbolje položaje Châteauneuf-du-Papea i kroz svoja vina vjerno prenosi karakter doline Rhône.

Na policama Kauflanda dostupni su La Fiole Réserve i La Fiole Red, bogate crvene kupaže po kojima je regija najpoznatija, zatim elegantni La Fiole Rosé i La Fiole Blanc.

Foto: Vinolog

Postoje vina koja se pamte po okusu, i ona koja privuku pažnju već na prvi pogled – La Fiole uspijeva spojiti oboje. Prepoznatljiva boca odmah izaziva znatiželju, a sadržaj opravdava očekivanja: riječ je o vinu koje nosi stoljeća tradicije, papinsku povijest i jednog od najcjenjenijih vinskih terroira na svijetu.

Neka vina ostanu zapamćena zbog etikete, neka zbog okusa. La Fiole vina uspjela su spojiti oboje. Kada iza jedne boce stoje gotovo sedam stoljeća tradicije, papinska povijest i jedan od najslavnijih terroira na svijetu, jasno je da takvo vino nikoga ne ostavlja ravnodušnim.