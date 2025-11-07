Zaštitite se od kašlja i prehlade: Stručnjaci otkrivaju koje dodatke prehrani trebate uzimati ove jeseni

Dodaci prehrani i suplementi postali su sve prisutniji u svakodnevnom životu jer pomažu nadoknaditi hranjive tvari koje možda nedostaju u prehrani ili podržavaju opće zdravlje i dobrobit. Oni mogu uključivati vitamine, minerale, biljne pripravke i druge spojeve, a cilj im je ojačati imunitet, poboljšati energiju, potaknuti probavu ili doprinijeti zdravlju kože, kose i zglobova. Iako nisu zamjena za uravnoteženu prehranu, pravilna upotreba dodataka može biti vrijedna podrška tijelu. Zima se sve više približava, pa tako hladnije vrijeme donosi razne prehlade i bolesti.

No, postoji način da se zaštitite od neugodnih bolest uz pomoć nekoliko dnevnih dodataka prehrani za jačanje imuniteta. Dr. Donald Grant, liječnik opće prakse i viši klinički savjetnik rekao je da dodaci prehrani mogu pružiti prijeko potreban poticaj, štiteći nas od uobičajenih jesenskih i zimskih bolesti, poput prehlade, gripe ili norovirusa. "Davanjem prioriteta ispravnim dodacima prehrani, ljudi mogu osigurati da im je imunološki sustav što jači", dodao je. Unatoč poznavanju potencijalnih zdravstvenih prednosti dodataka prehrani, mnogi Britanci ih još uvijek ne uzimaju. Ovo su dodaci prehrani koje su dr. Grant i drugi stručnjaci preporučili ljudima da uzimaju ove zime, piše Daily Mail.

Vitamin C: Vitamin C ima antioksidativna svojstva koja pomažu u zaštiti stanica tijela kada se bore protiv virusa. Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) je preporučila odraslima u dobi od 19 do 64 godine da uzimaju 40 miligrama vitamina C dnevno. Moguće je dobiti dovoljno vitamina C samo iz prehrane, s namirnicama poput voća i povrća, uključujući citrusno voće, bobičasto voće i dinje.

"Vitamin C je esencijalni nutrijent koji je ključan za borbu protiv infekcija i podršku imunološkom sustavu. S povećanim rizikom od sezonskih bolesti o kojima treba voditi računa tijekom jeseni, održavanje značajnog unosa ključno je za cjelokupno blagostanje. Zanimljivo je da naša tijela ne proizvode vitamin C, što naglašava potrebu za nutritivnom podrškom korištenjem dodataka vitamina C", objasnio je dr. Grant.

Cink: Cink je neophodan za zdravi imunološki sustav jer podržava funkciju imunoloških stanica, smanjuje upalu i pomaže tijelu u borbi protiv infekcija. Tehnički je mikronutrijent i prvenstveno se dobiva iz životinjskih izvora poput mliječnih proizvoda, jaja, školjki i mesa. NHS je predložila da odrasli muškarci trebaju uzimati 9,5 miligrama cinka dnevno, a odrasle žene 7 miligrama. "Poput vitamina C, cink je još jedan ključni nutrijent potreban za podršku imunološkom sustavu, pomažući u izbjegavanju nepotrebnih bolesti koje kulminiraju u hladnijim mjesecima. Bitan je za razvoj imunoloških stanica, zacjeljivanje rana i održavanje zdrave kože", objasnio je liječnik.

Jedna je stručnjakinja predložila da u kućnom ormariću držite posudicu cinka i da popijete tabletu ili dvije kada osjetite da vas hvata prehlada, umjesto da se pridržavate dnevnog rasporeda doziranja. "Istraživanja pokazuju da ako uzimate cink na početku prehlade, on može smanjiti težinu i trajanje bolesti, pa je dobar za zaustavljanje infekcije u njezinim koracima", objasnila je dr. Emma Derbyshire, nutricionistica za javno zdravstvo.

Magnezij: Magnezij je uključen u 300 različitih tjelesnih funkcija i igra važnu ulogu u podržavanju općeg blagostanja, uključujući održavanje našeg imunološkog sustava u najboljoj formi za borbu protiv bakterija i virusa. Klasificiran je kao "esencijalni mineral", a to znači da ga naša tijela ne mogu izravno proizvesti, pa ga moramo unositi prehranom ili dodacima prehrani. Prirodno se nalazi u orašastim plodovima, lisnatom povrću, tamnoj čokoladi i cjelovitim žitaricama.

U usporedbi s drugim mineralima, za optimalne rezultate potrebno nam je dosta magnezija, zbog čega je suplementacija dobra ideja. NHS je preporučila ženama u dobi između 19 i 64 godine da konzumiraju oko 270 miligrama magnezija dnevno, a muškarcima iste dobi oko 300 miligrama. "Također preporučujem davanje prioriteta dodacima magnezija tijekom jeseni jer oni mogu pružiti podršku snu, raspoloženju i zdravlju kože. U tamnijim mjesecima godine, kraći dani mogu poremetiti cirkadijalni ritam, utječući na kvalitetu sna i razinu stresa. Magnezij može pomoći u vraćanju kvalitete sna i borbi protiv umora poticanjem proizvodnje melatonina i opuštanja mišića", objasnio je dr. Grant.

Omega-3 masne kiseline: Omega-3 se sastoji od dvije vrste masnih kiselina koje imaju različite uloge u tijelu. Jedna je povezana sa zdravljem srca, funkcijom mozga i smanjenjem upale, a druga s normalnim vidom i funkcijom mozga. NHS je savjetovala odraslima da unose 450-500 miligrama kombiniranih kiselina dnevno putem hrane koju jedemo. Oblici omega-3 masnih kiselina nalaze se u masnoj ribi poput lososa, skuše, inćuna i sardina, kao i u školjkama, konkretno dagnjama, kamenicama i rakovima. Biljni izvori, uključujući lanene sjemenke, chia sjemenke i orahe, sadrže oblik omega 3 koji se naziva alfa-linolenska kiselina.

Stručnjaci su upozorili da je ključno povećati razinu tijekom zimskih mjeseci da bi se spriječile infekcije. "Niske razine omega-3 masnih kiselina stvarna su briga. To je zaista važan nutrijent u smislu podrške imunitetu jer ima protuupalna svojstva", rekla je dr. Derbyshire. Omega-3 ne štiti samo od šmrcanja, već je dobra i za vaš vid. "Masna riba prepuna je omega-3 masnih kiselina koje pomažu u jačanju zdravlja očiju. Stanične membrane mrežnice sadrže posebno visoke razine jedne od kiselina koja je ključna za podmazivanje i održavanje vlažnosti očiju. Ako vam je razina niska, jedan od znakova može biti osjećaj suhoće očiju, pa čak i suha koža", dodala je dr. Derbyshire.

Probiotik: Ovaj dodatak prehrani sadrži žive mikroorganizme za poboljšanje probave. Naš probavni trakt sadrži trilijune mikroba, uključujući viruse, gljivice i bakterije, poznate kao crijevni mikrobiom, koji pomažu u razgradnji hrane da bi naša tijela mogla apsorbirati hranjive tvari. Istraživanja su pokazala da crijevne bakterije također imaju izravan utjecaj na naš imunološki sustav. "Znamo da je zdrav crijevni mikrobiom dobar za vaše imunološko zdravlje. Najbolji način da se to podrži je konzumiranje fermentirane hrane, ali se može podržati i probioticima", zaključila je dr. Derbyshire.