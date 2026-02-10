'Trbuh mi je stalno rastao, a liječnici nisu znali zašto': Nalazi su pokazali 'nevidljivu' bolest

Mnogim ljudima liječnici su godinama odbacivali ili umanjivali simptome koje su osjećali, pripisujući ih stresu, umoru ili običnim tegobama. Tek nakon dugog niza pregleda i pretraga otkrilo se da se zapravo radi o ozbiljnim zdravstvenim stanjima ili teškim dijagnozama, što mnogima donosi šok. Tako je jedna majka otkrila da živi s "nevidljivim" rakom koji se ne može liječiti jer ne raste dovoljno brzo. Kerie Ivory ima neuroendokrine tumore tankog crijeva koji su se proširili na limfne čvorove, jetru, kralježnicu i rebra. No, 52-godišnjakinji je rečeno da mora pričekati da tumori narastu prije nego što započne daljnje liječenje. Neuroendokrini tumori često se opisuju kao spororastući i teško ih je otkriti, što znači da pacijenti mogu živjeti s njima godinama prije dijagnoze.

"Teško je živjeti sa spororastućim, puzećim rakom. Stalno čekam da tumori dovoljno narastu da bih dobila liječenje koje je prikladno za mene. Poražavajuće je znati da imam rak, a da ga ne liječimo. Prisiljena sam živjeti s ovom bolešću umjesto da je iskorijenim. Mojoj djeci je to teško prihvatiti. Razumiju da rak nikada neće nestati i da će ponekad rasti i trebati liječenje", rekla je Britanka.

Liječnici vjeruju da je Kerie možda živjela s rakom četiri do četiri i pol godine prije nego što je konačno otkriven 2012. godine, piše Mirror. Njezin prvi simptom bio je uporni kašalj, koji je više puta pogrešno dijagnosticiran kao rinitis, astma, refluks i curenje iz nosa. Unatoč krivim dijagnozama, što se stalno vraćala svom liječniku opće prakse te joj je rečeno da nema rak. Kasnije su krvne pretrage pokazale da je anemična. Kako se njezino stanje pogoršavalo, tako je Kerie razvila teške crijevne simptome i dijagnosticiran joj je sindrom iritabilnog crijeva.

Na kraju je upućena na kolonoskopiju. "Stalno sam išla kod svog liječnika opće prakse koji je odbacio moje simptome. Do tada sam bila toliko umorna da sam bila na koljenima. Morala sam birati hoću li jesti ili se tuširati. Kada su otkrili da sam anemična, tada nisam bila uvjerena da je to jedino što nije u redu sa mnom. Pomislila sam: 'Zdrava sam mlada žena, to ne može biti samo to'. Onda su se moji crijevni simptomi pogoršali. Ujutro bi mi trbuh bio ravan, a onda bi se tijekom dana napuhao. Do večeri sam izgledala kao da sam trudna pet mjeseci", opisala je 52-godišnjakinja.

Upućena je na kolonoskopiju, no kolonoskop nije mogao proći jer je na ileocekalnom zalistku bio tumor koji je uzrokovao crijevnu opstrukciju. "Bilo je olakšanje znati da je konačno nešto pronađeno. Naknadna magnetska rezonancija otkrila je povećane limfne čvorove", rekla je Kerie. Od dijagnoze, Kerie je prošla brojne velike operacije, uključujući uklanjanje limfnih čvorova, dijelova tankog i debelog crijeva, ileocekalnog zaliska i slijepog crijeva, dijela jetre i žučnog mjehura.

Prije tri godine morala je odustati od posla zbog teškog umora uzrokovanog rakom. Nedavni nalazi pokazali su nove lezije koje se pojavljuju u jetri, kralježnici i rebrima. Zasad mora redovito ići na preglede i nadati se da se rak neće iznenada ubrzati.

"Ne mogu se opustiti znajući da se stvaraju novi tumori. Također moram ograničiti ono što radim svaki dan. Ponekad radim samo jednu stvar u danu. Nedavno sam bila u toplicama s grupom prijateljica i sve smo otišle na bazen, ali nisam stavila glavu pod vodu jer ako mi se kosa smoči, to znači da ću je morati prati, što će za mene biti iscrpljujuće. To su te male stvari koje ljudi uzimaju zdravo za gotovo", zaključila je Kerie.