Muškarac doznao šokantnu dijagnozu: 'Sve je počelo kad sam djetetu obuo različite cipele'

Jedna naizgled sitna pogreška ujutro i dvije različite dječje cipelice jednom su ocu promijenile život i natjerale ga da ozbiljno preispita vlastito zdravlje. Andy Johnson (35) spremao je sina Oaklena za vrtić kao i svaki drugi dan, kada je njegova supruga Danni Johnson primijetila da je dječaku obuo dvije potpuno različite cipele, u potpuno različitim bojama, ispričao je za medije. U tom trenutku, ono što je izgledalo kao običan kućni gaf postalo je zvono za uzbunu. Andy je, naime, od djetinjstva znao da ima problem s vidom. Kao dijete dijagnosticirana mu je genetska bolest retinalna distrofija, koja mu je uzrokovala tunelski vid, no središnji vid mu je godinama bio dobar i stabilan. Ipak, nakon epizode s cipelama počeo je sumnjati da mu se stanje pogoršava pa je otišao liječniku. No, ondje je naišao na malo razumijevanja, prenosi People.

'Ušli smo u ordinaciju i ja sam rekao da više ne vidim na desno oko, a oni su odgovorili u stilu: „Pa, znali ste da će se to dogoditi.“ Bilo je to dosta bezobzirno', prisjetio se Andy. Danni je dodala kako je najstrašniji dio njihove priče osjećaj osamljenosti nakon odlaska iz bolnice, dok su im se u glavi vrtjela pitanja koja je teško uopće izgovoriti. 'Djeca će se jednog dana vjenčati… Hoće li Andy to vidjeti? Ali ne smiješ o tome previše razmišljati', rekla je.

Par koji zajedno vodi tvrtku za vodene sportove opisao je kako je nagla promjena Andyjevog vida snažno promijenila i njihov obiteljski ritam. Andy kaže da je od osobe koja se osjećala sposobno i sigurno, postupno postao gotovo potpuni samotnjak. 'Kad mi se vid počeo pogoršavati, prestao sam činiti mnoge stvari. Ne bih prešao cestu, ne bih odveo djecu u školu', ispričao je. Nova situacija je, priznaju, najviše pogodila njihova najstarijeg sina Finleyja (9), koji je bio naviknut na aktivnog tatu, onog koji vozi brodove i vozi ga u školu. 'Zapravo su nam rekli da je to oblik traume', objasnila je Danni, govoreći o promjeni koja se nije dogodila postupno, nego gotovo preko noći.

S vremenom, i uz Danniin poticaj, Andy se počeo vraćati životu izvan kuće. U poslu su preraspodijelili obveze: Andy se više prebacio na organizaciju i menadžerski dio, dok je Danni preuzela više praktičnog rada i podučavanja na vodi. Andy je počeo učiti koristiti bijeli štap, a kasnije je dobio i psa vodiča po imenu Pearlie. Danni otvoreno priznaje da su morali nešto promijeniti. 'Da budem potpuno brutalno iskrena, nešto se moralo promijeniti jer bi nam to uništilo brak', rekla je za BBC. Danas kažu da se privikavaju na novu stvarnost, iako naglašavaju da je život s oštećenjem vida jednostavno teži. 'Mi smo normalna obitelj, ali moramo se truditi puno više od drugih da bismo postigli isto', kaže Danni. Andy dodaje da ljudi često ne shvaćaju koliko su sretni što mogu odraditi jutarnju rutinu, školu i dućan bez razmišljanja. Andy ne skriva ni što mu najviše nedostaje iz 'starog života'. 'Riječ je o vožnji. Volim aute i slobodu. Volio bih da mogu samo otići i raditi što želim, posebno zbog posla. Volio bih i dalje podučavati vodene sportove i raditi stvari bez brige', rekao je.

Danas par na Instagramu objavljuje videe iz svakodnevice kako bi podigli svijest o realnosti života s gubitkom vida. Kažu da ih je situacija natjerala da drukčije gledaju na vrijeme i obiteljske trenutke. 'Zvuči kao klišej, ali naučilo me pravom smislu života i tome zašto smo ovdje', rekla je Danni, dok Andy dodaje: 'Trudimo se izvući maksimum iz svakog trenutka.'