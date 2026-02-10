Ekstremni sport dobiva ekstremni soundtrack: Baby Lasagna stiže na 27. izdanje Pannonian Challengea

27. izdanje Pannonian Challengea održat će se 12. i 13. lipnja, a festival koji već više od dva i pol desetljeća okuplja vrhunske sportaše i publiku željnu adrenalina ove godine donosi i snažan glazbeni program.

Uz najbolje opremljeni skate park u ovom dijelu Europe novo mjesto susreta na Pannonianu bit će i dvorana Gradski vrt. Nakon sportskog programa slijedi veliki koncertni program. Dolazak Baby Lasagna po prvi put u Osijek donosi dodatnu energiju cijelom festivalu. Uz njega, na Pannonian Challenge stižu i LET3 te TBF, koji garantiraju koncertnu večer u kojoj se ne stoji mirno i ne ide ranije doma.

Koncertni program planiran je za subotu, 13. lipnja, a ulaznice se mogu kupiti putem sustava Entrio.hr. Već danas dostupna je early bird cijena ulaznice u iznosu od 29 eura.

Sportski program održat će se 12. i 13. lipnja u skate parku na lijevoj obali Drave, a publika će moći pratiti natjecanja u BMX, INLINE i SKATE kategorijama. Poseban značaj ovogodišnjem izdanju daje činjenica da je BMX natjecanje u C1 kategoriji, što znači da se na Pannonian Challengeu skupljaju bodovi za Olimpijske igre u Los Angelesu. BMX će se voziti u Pro, Amateur, Kids i Women kategorijama, a prijave za natjecatelje uskoro se otvaraju.

Pannonian nikada nije bio samo priča o trikovima i bodovima. To je priča o ljudima koji se iz godine u godinu vraćaju, pamte najbolje trenutke iz skate parka i prenose energiju novim generacijama. Energija se kroz godine mijenjala, ali je ostala ista u onome najvažnijem: u svakom triku, podršci s tribina i glasnom refrenu.

Jedna pozornica, jedan skate park. Nema reprize.

Vidimo se na Pannonianu!