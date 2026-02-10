Šokantno otkriće: 'Suprug je 22 godine iz leđa spavao s mojom majkom, no to nije najgori dio…'

Radost zbog trudnoće, šestero braće i sestara, brak koji je trajao od tinejdžerskih dana i obitelj koja je izvana izgledala kao savršena slika. Sve to puklo je u jednoj jedinoj noći. Buduća majka podijelila je na Redditu ispovijest zbog koje su korisnici ostali bez riječi: tvrdi da je na dočeku Nove godine zatekla svoju majku u ljubavnom zagrljaju s vlastitim mužem. No, iznenađenju tu nije bio kraj. Afera je, prema njezinim riječima, trajala čak 22 godine, a sada sumnja i da su neki od njezinih mlađih braće i sestara zapravo biološka djeca njezina supruga, piše The Mirror.

Autorica objave piše da ima 40 godina, da su njezini roditelji u braku 43 godine te da ima šestero braće i sestara. Sa suprugom (39) je od svoje petnaeste godine, a prvo dijete dobila je vrlo mlada. 'Zatrudnjela sam sa 17 i uselili smo se kod mojih roditelja. Udala sam se s 18', opisuje početak zajedničkog života, dodajući da su kasnije dobili još djece. Danas tako imaju 22-godišnju kćer te djecu od 20, 14 i pet godina, a ona je trenutno ponovno trudna i termin joj je u travnju.

Obitelj je živjela u kući koja je, kako navodi, trebala biti njezino nasljedstvo. Sve u njihovom životu, kaže, djelovalo je stabilno, povezano i mirno. Kaže i da je vjerovala da je njezin brak dobar: ona i suprug imali su intimne odnose više puta tjedno, izlazili na spojeve, darivali se i nisu se često svađali. A onda je došao trenutak koji opisuje kao potpunu katastrofu. 'Cijeli moj svijet srušio se na Staru godinu kada sam se ranije vratila s putovanja s prijateljicama. Ušla sam u spavaću sobu i zatekla mamu kako vodi ljubav s mojim mužem', napisala je. Dodaje i da je majka u tom trenutku viknula na nju da izađe iz 'njihove' spavaće sobe, što ju je dodatno potreslo.

Kada je suočila supruga, tvrdi da je saznala da to nije bio 'incident' nego dugogodišnja afera koja je, prema njegovom priznanju, počela kada su ona i on imali 18 godina. 'Mama ga je zavela kada smo imali 18… Imali su nezaštićene odnose barem jednom mjesečno, a sve je trajalo dulje nego što smo mi u braku', navodi u objavi. Kaže da je tada krenula računati godine i shvatila da bi vremenski slijed mogao značiti nešto još gore: njezina braća blizanci i najmlađi brat mogli bi zapravo biti biološka djeca njezina muža. Žena piše da je supruga natjerala da prizna sve njezinu ocu, koji je, kako kaže, bio slomljen. Naime, i njezini su roditelji bili zajedno još od srednje škole. 'Moglo se čuti mamu kako vrišti iz kuće kad ju je suočio s onim što je učinila', opisuje atmosferu koja je uslijedila.

U želji da prekine šutnju, organizirala je okupljanje kod sestre i tada, pred odraslom djecom i braćom i sestrama, otkrila što se događa. Zamolila je svoju 22-godišnju kćer da odvede djecu u podrum, pusti film i ostavi odrasle same, a zatim svima rekla istinu. Kaže da je većina obitelji na njezinoj strani, no dio mlađe braće i sestara, jedna sestra te obitelj njezina bivšeg supruga smatraju da je pogriješila jer je sve rekla javno na obiteljskom okupljanju. U isto vrijeme, situacija je dodatno eskalirala zbog posljedica za majku. Ona je, naime, izgubila posao u crkvi, gdje je radila kao pastorica za djecu. 'Otkad je sve izašlo na vidjelo, dobila je otkaz i tvrdi da sam joj uništila ugled i život', napisala je autorica objave, dodajući da je majka optužuje da joj je 'sve upropastila' jer je progovorila.

Više od mjesec dana nakon otkrića, ona je i dalje ogorčena, ljuta i povrijeđena, posebno, kako kaže, zbog majčina licemjerja. Navodi da je odlučna u namjeri da se razvede i da je njezin odnos s majkom nepovratno uništen. Tvrdi da je njezina majka ostala trudna manje od tjedan dana nakon što je ona zatrudnjela, a ona je u tom trenutku mislila da je slatko što trudnoću dijeli s mamom, ne znajući, kako piše, da majka možda nosi polubraću i polusestre njezine djece. Korisnici Reddita masovno su stali uz autoricu. Jedan je komentirao kako je nevjerojatno snažna jer nije doslovno napala muža, dok su drugi poručili da bi naslov njezine priče trebao glasiti: 'Moja mama je uništila obitelj i sama sebi život.'