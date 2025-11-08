Muči vas upaljeno grlo? Sve dok potpuno ne ozdravite, zaboravite na ovih 7 namirnica
Upala grla je česta pratnja prehladama, alergijama i virozama, a može je potaknuti i suh zrak ili 'pjevanje do jutra'. Prehrana pritom čini razliku u brzini oporavka i razini neugode. Nutricionistici savjetuju da se u takvim situacijama biraju namirnice koje smiruju upalu te izbjegavaju one koje nadražuju sluznicu ili potiču stvaranje sluzi. U nastavku su najčešći 'krivci' i bolje zamjene, piše Real Simple.
Kisela hrana: Kad boli grlo, pauzirajte citruse, sok od naranče i limunade, rajčicu i umake od rajčice. Kiselina dodatno pali već upaljenu sluznicu i pojačava peckanje. Umjesto toga birajte blago voće poput banane, papaje ili manga te mlake, nježne napitke. Tih dana prioritet su namirnice koje ne 'grizu'.
Jako začinjeno: Iako ponekad godi, ljuto može dodatno nadražiti grlo, osobito ako puno kašljete. Ako već želite začinjenu juhu, samo smanjite razinu ljutine u odnosu na uobičajeno. Najbolje je, ipak, pauzirati s 'vatrenim' namirnicama dok se grlo ne smiri. Nježni okusi i toplina koja ne žari bit će bolji izbor.
Hrskavo i suho: Krekeri, prepečenac i pereci mogu 'izgrebati' osjetljivu sluznicu i djelovati poput brusnog papira. Radije izaberite mekane, opcije koje ćete lako progutati: pire od batata, smoothie, mlake juhe, zobenu kašu s malo meda. Takva hrana daje vlagu, prolazi bezbolno i pomaže zacjeljivanju. Po želji možete dodati u obroke i proteine, kao što su jogurt, tofu ili jaja.
Previše vruće: Vrlo vruć čaj ili juha mogu privremeno olakšati, ali i opeći grlo te pogoršati simptome. Birajte toplo, ne vrelo, 'ugodno toplo' je pravilo. Pomažu i hladni napitci, ledeni smoothie ili polagano sisanje komadića leda. Temperaturna umjerenost štiti osjetljivo tkivo.
Alkohol: Suprotno mitu, alkohol ne 'ubija' uzrok upale grla, već iritira sluznicu, dehidrira i slabi imunitet. Stoga ga je u bolesti najbolje izbjegavati. Umjesto toga pijte toplu juhu, topli čaj, vodu i smoothieje. Preskočite i prevruće napitke jer mogu dodatno nadražiti.
Mnogo mliječnog: Hladni mliječni napitci mogu kratko umiriti upalu, ali nekima zgušnjavaju sluz i pojačavaju začepljenost. To vrijedi i za sladoled te 'teške' tople mliječne umake. Umjesto toga, probajte biljne alternative: bademovo ili kokosovo mlijeko, kokosov jogurt i voće u rashlađenim smoothiejima. Hladno smiruje, a biljne baze ne potiču sluz.
Kofein: Kofein dehidrira i može remetiti san, koji je ključan za oporavak. Zbog toga grlo može činiti još sušim i osjetljivijim. Umjesto kave, birajte biljne čajeve (kamilica, sljezov korijen, sladić, klizavi brijest). Žličica sirovog meda dodaje blagu antimikrobnu i umirujuću notu.