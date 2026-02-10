Ove navike vam polako prazne novčanik: Evo kako ispravno napuniti perilicu suđa

Mnoge svakodnevne navike činimo gotovo automatski, ne razmišljajući o njihovim posljedicama na naš novčanik. Od sitnih pogrešaka u kuhinji do impulzivnih kupovina ili loših navika u održavanju kućanstva, upravo te "nevidljive" rutine mogu polako, ali sigurno trošiti naš novac, često da uopće ne primijetimo. Većina kućanstava gotovo svakodnevno koristi perilicu posuđa, no stručnjaci su rekli da milijuni ljudi perilicu pune neispravno, a to je greška koja bi s vremenom mogla obitelji tiho koštati tisuće eura. Prema riječima stručnjaka za perilicu posuđa Andrewa Laughlina iz tvrtke Which? i stručnjaka za popravak kućanskih aparata Stevea Nealea, pogrešne navike punjenja smanjuju učinkovitost čišćenja, povećavaju potrošnju energije i nepotrebno opterećuju ključne komponente, dramatično skraćujući vijek trajanja perilice, prenosi Daily Express. Jedan od najvećih problema je prepunjavanje.

"Ako je posuđe preblizu jedno drugome, mlaznice vode ne mogu pravilno cirkulirati i deterdžent neće doći do površina koje je potrebno očistiti", rekao je Neale. Dodao je da tanjuri trebaju biti razmaknuti najmanje pet milimetara, a svi predmeti jasno vidljivi. Kada su perilice preopterećene, tada se prskalice mogu začepiti, što prisiljava perilicu posuđa da radi jače i povećava rizik od mehaničkog kvara. Još jedna zabluda je prethodno ispiranje posuđa. Laughlin je rekao da su moderne perilice posuđa dizajnirane za rukovanje ostacima hrane i imaju ugrađene faze prethodnog ispiranja.

"Prethodno ispiranje ne poboljšava čišćenje i zapravo troši vodu", dodao je te je upozorio da se krupni ostaci hrane i dalje trebaju sastrugati jer predmeti poput kukuruza šećerca, kostiju i sjemenki mogu začepiti odvod i uzrokovati ozbiljnu štetu. Postavljanje pribora za jelo još je jedan česti problem. Kada se žlice i vilice slažu jedna u drugu u košaricama, tada prljave površine ostaju zaklonjene od vode i deterdženta.

S vremenom to dovodi do učestalog pranja i većih troškova energije. Naizmjenično slaganje pribora za jelo gore-dolje pomaže u sprječavanju toga, a istovremeno osigurava da noževi ne ometaju prskalice. Stručnjaci su također upozorili da mnogi ljudi ne podešavaju košare u perilici posuđa. Većina perilica omogućuje promjenu visine gornje košare i razmaka između zubaca, poboljšavajući cirkulaciju i sprječavajući štetu uzrokovanu stavljanjem velikih tanjura u loše postavljene prostore.

Neale je rekao da su ove naizgled male pogreške uzrok mnogih nedostataka koje vidi. "Začepljeni filteri, oštećene pumpe i slomljene prskalice često su rezultat lošeg punjenja i nedostatka održavanja. Ako se ne kontroliraju, mogu uništiti vašu perilicu posuđa", upozorio je.