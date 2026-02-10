VIDEO Krenuli renovirati kupaonicu pa iza tapeta pronašli jezivu poruku: 'Sretno novoj žrtvi'

Kada kupite novu kuću, renovacija je gotovo neizbježan korak kako biste prostor prilagodili vlastitom ukusu. Skidanje starih tepiha, svježi sloj boje na zidovima ili potpuna preobrazba prostorija uobičajeni su pothvati, no rijetko tko očekuje da će iza slojeva prošlosti pronaći poruke koje lede krv u žilama. Upravo to se dogodilo američkom paru, Tommi Cullen i njezinom zaručniku Jaredu Tirocchiju, kada su odlučili preurediti kupaonicu u svom novom domu. Dok su skidali stare tapete, naišli su na otkriće koje ih je isprva ostavilo bez teksta, a njihova priča ubrzo je postala viralna senzacija.

Sve je počelo kao još jedan običan dan renovacije. Jared je bio u kupaonici, marljivo uklanjajući dotrajale tapete, kada ga je nešto na zidu zaustavilo. Odmah je pozvao Tommi da dođe i pogleda što je pronašao. Zalijepljena za zid stajala je stara novčanica od jednog dolara, a pokraj nje rukom ispisana poruka, datirana u rujnu 2008. godine. Iako je pronalazak novca bio simpatičan, sadržaj poruke unio je nemir. Riječi su na prvi pogled zvučale zlokobno, govoreći o "novoj žrtvi" i ostavivši mladi par u potpunom šoku.

U poruci, koju je potpisao muškarac po imenu Billy, stajalo je: "Ovo će biti zadnji put da postavljam tapete za Pat. Sretno Patinoj novoj žrtvi. Osjećam tvoju bol." Tommi i Jared su zanijemili, pitajući se kakva se mračna priča krije iza tih zidova. Tko je Pat i tko je njezina "nova žrtva"? Srećom, misterij je ubrzo riješen. Tommi je u opisu videa, koji je kasnije objavila na TikToku, objasnila da je Pat bila prethodna vlasnica kuće. Jeziva poruka zapravo je bila duhoviti vapaj majstora Billyja, kojem je očito bilo dosta Patine sklonosti čestom mijenjanju tapeta, što je za njega predstavljalo naporan i mukotrpan posao. Svojim nasljednicima u poslu, odnosno "novim žrtvama", poručio je da suosjeća s njima.

Ipak, poruka nije bila jedino što su otkrili. Na samom zidu bila su ispisana imena i godine članova obitelji bivše vlasnice, stvarajući svojevrsnu vremensku kapsulu života koji se odvijao unutar tih zidova. Među imenima se našao i njihov pas, a upravo je taj detalj posebno dirnuo Tommi. "Imena djece i njihove godine bili su zaista posebni. Ali vidjeti ime psa na prvom popisu, a na drugom, kasnijem, ne, bilo je srceparajuće", izjavila je za Newsweek, dodavši kako ju jeza prolazi pri pomisli da je sve to stajalo skriveno gotovo dvadeset godina. Osim toga, pronašli su i staru kutiju bombona protiv kašlja, vjerojatno zaboravljenu desetljećima prije nego što je Billy ostavio svoju poruku.

Otkriće je izazvalo snažne reakcije, ne samo kod para, već i kod tisuća ljudi na društvenim mrežama. Mnogi su komentirali kako je ovo jasan pokazatelj da je "kuća bila voljena" i da su u njoj stvarane brojne uspomene. "Zašto me ovo skoro rasplakalo?" i "Plačem, ova kuća je imala dušu", samo su neki od komentara dirnutih korisnika. Potaknuti ovim neočekivanim putovanjem u prošlost, Tommi i Jared odlučili su sačuvati pronađene predmete. Planiraju uokviriti poruku, novčanicu od jednog dolara i kutiju bombona te ih izložiti u novouređenoj kupaonici kao trajni podsjetnik na povijest svog doma.

No, tu priča ne staje. Odlučili su i sami nastaviti tradiciju. Snimit će Polaroid fotografiju svoje obitelji i ostaviti je na istom mjestu iza zida, zajedno s novom porukom. Na taj način, kada jednog dana budu prodavali kuću, a novi vlasnici odluče ponovno renovirati, i njih će dočekati skriveno iznenađenje.