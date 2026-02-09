Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
slažete li se?

Zašto žene varaju? Odgovor leži u uobičajenom problemu kojeg imaju mnogi parovi

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
09.02.2026.
u 21:06

‘Što vas je natjeralo da prevarite svog muža?’

Iako svi znaju da je pogrešno varati partnera, čini se da to nije dovoljno da spriječi ljude u tome. Prema studiji iz 2021., nevjerojatnih 21% ljudi priznalo je da je prevarilo partnera, što je povećanje od 1% u odnosu na prethodnu godinu. U pokušaju da shvati što ženu tjera da vara svog partnera, zabrinuti muškarac upitao je korisnike Quore: ‘Što vas je natjeralo da prevarite svog muža?’, Kao odgovor, otkrio je 'uobičajeni' problem u vezi koji žene usmjeri u tuđe ruke, piše Mirror

Jedna korisnica je priznala: ‘Moj bivši muž izgubio je svu seksualnu želju. Bez obzira koliko sam pokušavala, nije htio imati seks sa mnom. Problem je što sam ja to stvarno željela. Pa sam imala seks s tipom koji je živio preko puta. Nije bio baš dobar, pa sam rekla mužu da ću provesti vikend s prijateljicom, ali sam umjesto toga otišla na orgije na koje smo i moj bivši muž i ja redovito dolazili’. 

‘Nije dugo potrajalo, ali to što sam ga prevarila me samo po sebi napaljivalo. Kad me uhvatio, nije me bilo briga i to je bio brz razvod’, dodaje. Međutim, druga žena kaže da je prevarila muža tek nakon što je saznala da joj je bio nevjeran.

Rekla je: ‘Varao je i ja sam to znala. Jedan od dečki s kojima se družio nije mogao vjerovati da me vara pa mi je rekao za to. Rekla sam mu da mi nabavi dokaze. Donio mi je fotografiju mog muža kako se seksa s djevojkom u svom uredu (on je bio vlasnik tvrtke) i kada je moj muž otišao spavati tog istog dana, ja sam spavala s njegovim prijateljem u susjednoj sobi znajući da je to uspješna osveta’. 

Nadovezujući se na to, druga žena tvrdi da je prevarila svog partnera samo zato što ju je on prvi izdao. Rekla je: ‘Bila sam u visokoj trudnoći i on to nije smatrao privlačnim. Čak je upoznao ženu na internetu s kojom je spavao u našoj zajedničkoj kući. Pronašla sam njezino donje rublje kasnije tog dana. On je sve negirao’. 

Ali, još je jedna žena priznala kako joj je žao što je uhvaćena u prevari, ali da nije loše izdati svog partnera na ovaj način. Rekla je: ‘Uvijek oklijevam prije nego što prevarim kao da razmišljam o posljedicama. Ali nikada nisam požalila tijekom ili nakon prevare. Međutim, osjećam se krivom ako me uhvate, a ponekad čak i ako ne jer se opravdavam time da nikada nismo imali izričit dogovor da to ne smijemo raditi i da je on znao za moju ovisnost prije nego što smo se vjenčali’.

Ključne riječi
žene afera prevara varanje seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Wine ViP Event

Jubilarni Wine ViP Event u Zagrebu – dan u kojem su se znanje, okusi i ljudi prirodno povezali

Zagrebačko izdanje u jubilarnoj desetoj godini Wine ViP Eventa, održano 5. veljače 2026. u Hotel Antunović, ostavilo je dojam događanja koje se ne mjeri brojem sati trajanja, već doživljajem koji ostaje. Već od prvih dolazaka bilo je jasno da se ne radi o klasičnom poslovnom eventu. Prostor je brzo ispunila mješavina profesionalne koncentracije i opuštene energije – razgovori su započinjali uz čašu vina, nastavljali se tijekom predavanja, a nerijetko završavali tek u večernjim satima, u neformalnom druženju s izlagačima i predavačima.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!